SLB OneSubsea和Subsea7獲得OKEA北海Bestla專案的綜合合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SLB)宣布，其OneSubsea™合資企業和Subsea7已與OKEA簽署了一項規模較大的整合式工程、採購、建造和安裝(EPCI)合約。根據該合約，雙方將合作開發挪威海域的北海Bestla（原名Brasse）專案，特別是加快向老化平台提供海底回接服務，以實現盈利性的永續邊際油田開發。

該專案有兩口井，與Brage平台的回接長度為13公里。這是2017年與OKEA簽署的架構協議下最新簽署的一個專案，進一步推進了SLB OneSubsea和Subsea7在其Subsea Integration Alliance下的合作關係。

早期參與和協作式油田開發規劃與符合北海標準的可配置設備相結合，對於實現盈利性的永續邊際油田開發至關重要。SLB OneSubsea將提供海底生產系統，包括兩個海底樹、一個雙槽範本、一條臍帶電纜和一個控制系統。Subsea7將安裝海底生產系統，並設計和安裝生產線系統、研發產品線接頭和保護措施，包括鋪設礫石。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「我們與OKEA建立了長期、富有成效的合作關係，其基礎是我們成功實施了Hasselmus開發專案，這是我們聯盟架構協議下的第一個專案，該專案於2023年10月準時、按預算交付。所有合作夥伴的出色合作推動了這一目標的達成。我們持續的合作夥伴關係使我們能夠一起努力，簡化油田佈局，並確保關鍵前期物資和船隻容量的安排，這將使新井能夠迅速且高效地投入使用。」

Bestla於2016年被發現，但今天由Subsea Integration Alliance提出的解決方案代表了Brasse開發的第一個商業上可行的開發計畫。該解決方案符合NCS2017+標準，為挪威大陸架提供了專門客製化的標準化海底生產系統，聯盟還將透過委託挪威本地合作夥伴進行製造和加工，以支援當地經濟。

據估計，該油田含有2400萬桶油當量，其中三分之二為石油，其餘三分之一為天然氣和液化天然氣。預計首次開採石油的時間為2026年第四季。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來最佳化客戶的石油和天然氣生產，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加速能源轉型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪onesubsea.com。

關於Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是SLB OneSubsea和Subsea7之間的全球策略聯盟，將油田開發規劃、專案交付、EPCI承包模式和全生命週期解決方案整合到世界首屈一指的海底技術和服務組合中。如欲瞭解更多資訊，請造訪subseaintegrationalliance.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類語句通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其它類似的表達。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術和合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源運輸與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述存在風險和不確定性，其中包括但不限於無法實現淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；解決環境問題的立法和監管措施，包括因應全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個出現（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新的資訊、未來事件或是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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