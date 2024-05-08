Energy Vault 宣布中國天鷹 ( China Tianying ) 成功測試並調試首個 EVx 100 MWh 重力儲能係統，並將 Atlas 再生能源許可協議延長至 15 年

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Energy Vault Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：NRGV）（「Energy Vault」），作為可持續的大規模電網儲能解決方案的領導者，今天宣布由中國天鷹股份有限公司（CNTY）成功測試和投入運營Rudong EVx™重力儲能系統（GESS）。測試包括了成功地對CNTY與Energy Vault以及Atlas Renewable合作投資並建造的25 MW/100 MWh GESS單元進行充電和放電。

除了Rudong EVx的成功測試之外，Energy Vault還宣布將其與Atlas Renewable的EVx許可協議從7.5年延長至15年，這體現了重力儲能技術在中國能源轉型及實現中國脫碳目標中的關鍵角色。在過去的12個月中，CNTY宣布在中國多個省份部署了額外八個EVx GESS項目，總量超過3.7 GWh，這將為Energy Vault帶來隨系統建設和投運而產生的未來項目版稅收入。

「Rudong EVx的成功測試和投入使用，作為世界上首個電網規模的重力儲能系統，對於Energy Vault、我們的當地合作夥伴Atlas和CNTY，尤其是對中國及其實現碳中和目標的進程來說，是一個重要的里程碑，」Energy Vault的董事長兼首席執行官Robert Piconi表示。「這次測試表明，重力儲能技術有望在支持能源轉型和中國碳減排目標中發揮關鍵作用，中國是世界上最大的儲能市場。我們也很高興宣布，我們與Atlas Renewable和CNTY的EVx許可和版權協議已再延長7.5年，至2036年，我們期待著在未來幾年裡，隨著新系統的大批量部署，與這些強大的合作夥伴關係的持續。」

2024年1月，Rudong EVx被選為中國國家能源局（NEA）公布的「新能源儲能試點示範項目」名單之一。被選為示範試點的項目將受益於省級能源主管部門加強的管理監督，允許進行協調以支持有關建設、數據報告、合規、安全措施等重點問題的進展。

2023年下半年開始對25 MW/100 MWh EVx GESS的投入運營準備，緊接著在2023年9月完成了最後四公里35kV架空輸電線到現有的遠端變電站，10月完成了設施的封頂和建設，12月實現了與電網的全面互聯。在獲得省級和國家級批准，開始向國家電網商業運營之後，Rudong EVx將成為世界上首個商業化的、公用事業規模的非抽水蓄能重力儲能系統。

關於Energy Vault

Energy Vault ® 開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界的永續儲能方式。公司的綜合產品包括專有的重力式儲能、電池儲能和綠色氫能儲存技術。每個儲能解決方案都由公司不限硬體技術的能源管理系統軟體和整合平臺提供支援。Energy Vault的創新科技組合在業界獨樹一幟，提供客製化的短期和長期儲能解決方案，幫助公用事業、獨立電力生產商和大型工業能源用戶大幅降低均化能源成本，同時保持電力可靠性。Energy Vault的EVx™重力式儲能技術利用生態友善型材料，能夠整合廢棄材料進行有益再利用，促進向循環經濟的轉型，同時協助客戶加快向全球潔淨能源轉型。請造訪 www.energyvault.com 瞭解更多資訊。

前瞻性陳述

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