Cluster werkt samen met Barcelona’s mondiaal incubatieprogramma GameBCN voor de 9e editie! Dit biedt een opstap naar de wereldmarkt en promoot de ontwikkeling van Barcelona’s gaming-gemeenschap.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--“Cluster” (HQ: Tokio, CEO: Naoto Kato), een van de grootste metaverseplatformen in Japan met in totaal 35 miljoen evenementbezoekers, heeft besloten om een van de ondersteunende partners te zijn voor de 9e editie van het mondiale incubatieprogramma GameBCN in Barcelona, Spanje. GameBCN is Barcelona's mondiale incubatieprogramma dat makers van videogames helpt om hun productiepijplijn professioneel uit te bouwen en hun business-prospects te optimaliseren.

Een bericht van Naoto Kato, CEO van Cluster:

Cluster, Inc. streeft twee belangrijke doelstellingen na: mondiale expansie “GO GLOBAL” en versnelling van de ontwikkeling van de gaming-gemeenschap.

Via dit proces maakten we kennis met GameBCN, een incubatieprogramma gevestigd in Barcelona, Spanje, waar de regering het initiatief neemt om gameontwikkelaars te steunen. We besloten om een partnerschap met GameBCN aan te gaan. Het is voor ons een eer om deel uit te maken van hun programma.

Dit partnerschap zal als springplank dienen voor de mondiale expansie van Cluster, Inc. We kijken alvast uit naar de toekomstige ontwikkeling van de gamesector, waar we nieuwe werken op het oog hebben, en een rijke waaier creatieve talenten willen koesteren en laten gedijen.

Cluster, Inc. (https://cluster.mu/en)

Een metaverseplatform waar u bijeen kunt komen om er in virtuele ruimtes te spelen, en waarmee u via diverse platformen kunt verbinden, zoals een smartphone, pc en VR.

