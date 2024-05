SLB OneSubsea und Subsea7 erhalten Gesamtauftrag für das Nordsee-Projekt Bestla von OKEA

SLB OneSubsea and Subsea7 are providing North Sea compliant equipment for the sustainable field development of OKEA’s Bestla Project (Photo: Business Wire)

SLB OneSubsea and Subsea7 are providing North Sea compliant equipment for the sustainable field development of OKEA’s Bestla Project (Photo: Business Wire)

SLB (NYSE: SLB) meldete jetzt die Vergabe eines umfangreichen integrierten Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsauftrags (EPCI) durch OKEA an sein Joint Venture OneSubsea™ und Subsea7. Vertragsgemäß wird die Partnerschaft das Projekt Bestla (vormals bekannt als "Brasse") in der Nordsee vor der norwegischen Küste entwickeln, um insbesondere die Bereitstellung von Unterwasseranbindungen zu alternden Plattformen für eine profitable und nachhaltige Randfelderschließung zu beschleunigen.

Das Projekt mit zwei Bohrlöchern und einer 13 km langen Anbindung an die Brage-Plattform ist das jüngste Projekt, das im Rahmen des 2017 mit OKEA geschlossenen Rahmenvertrags unterzeichnet wurde, und soll die Partnerschaft zwischen SLB OneSubsea und Subsea7 im Rahmen der Subsea Integration Alliance voranbringen.

Ein frühzeitiges Engagement und eine kooperative Planung der Feldentwicklung in Kombination mit einer nordseekonformen, konfigurierbaren technischen Ausrüstung werden unerlässlich sein, um eine rentable und nachhaltige Erschließung von Randfeldern zu ermöglichen. SLB OneSubsea wird das Unterwasser-Produktionssystem liefern, das zwei Eruptionskreuze (Unterwasser-Baumstrukturen), ein Zwei-Slot-Template, eine Versorgungsleitung und ein Steuerungssystem beinhaltet. Subsea7 wird das Unterwasser-Produktionssystem installieren und die Flowline-Systeme, Spools und Schutzmaßnahmen einschließlich der Fels-Installation konzipieren und installieren.

“Wir pflegen eine lange, produktive Beziehung zu OKEA, die auf der erfolgreichen Erschließung des Hasselmus-Gasfelds aufbaut, dem ersten Projekt im Zuge unseres Rahmenvertrags mit der Allianz, das im Oktober 2023 frist- und budgetgerecht fertiggestellt wurde”, sagte Mads Hjelmeland, CEO von SLB OneSubsea. “Dass wir an diesem Punkt angelangt sind, ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen allen Partnern. Aufgrund unserer kontinuierlichen Partnerschaft konnten wir gemeinsam das Feldlayout vereinfachen und uns lange Vorlaufzeiten und Schiffskapazitäten sichern, so dass die neuen Bohrlöcher schnell und effizient in Betrieb genommen werden können.”

Bestla wurde 2016 entdeckt, aber die heute von der Subsea Integration Alliance vorgeschlagene Lösung ist der erste kommerziell tragfähige Feldentwicklungsplan, der für die Erschließung von Brasse vorgelegt wurde. Die Lösung ist konform mit NCS2017+ für standardisierte Unterwasser-Produktionssysteme, die für den Einsatz auf dem norwegischen Kontinentalschelf ausgelegt sind, und die Allianz wird die örtliche Wirtschaft durch die Vergabe von Aufträgen zur Herstellung und Fertigung an Partner in Norwegen unterstützen.

Das Vorkommen in diesem Feld wird auf 24 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt, wovon zwei Drittel auf Öl und das verbleibende Drittel auf Gas und Erdgaskondensate entfallen. Die erste Ölförderung soll im vierten Quartal 2026 erfolgen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasser-Ära voran und setzt digitale und technologische Innovationen ein, um die Öl- und Gasproduktion unserer Kunden zu optimieren, den Unterwasserbetrieb zu dekarbonisieren und das enorme Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein von SLB, Aker Solutions und Subsea7 getragenes Joint Venture mit Sitz in Oslo und Houston und 10.000 Beschäftigten in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

Über Subsea Integration Alliance

Die Subsea Integration Alliance ist eine strategische weltweite Allianz zwischen SLB OneSubsea und Subsea7, die Feldentwicklungsplanung, Projektabwicklung, EPCI-Vertragsmodelle und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus als Teil des weltweit führenden Unterwassertechnologie- und Dienstleistungsportfolios zusammenführt. Weitere Informationen finden Sie unter subseaintegrationalliance.com.

