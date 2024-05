ATMECS Global accélère l’innovation en matière d’IA en rejoignant le Réseau de partenaires de NVIDIA en tant que conseiller en solutions

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--ATMECS Global, réputée pour ses prouesses en matière de transformation numérique et de solutions d’ingénierie, a la fierté d’annoncer avoir rejoint le Réseau de partenaires de NVIDIA en tant que conseiller en solutions. Cette étape marque un tournant dans le parcours d’ATMECS visant à redéfinir le paysage de l’IA et du ML (apprentissage automatique), car il va permettre à l’entreprise d’amplifier son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence dans la fourniture de solutions d’IA de nouvelle génération.

ATMECS aidera ses clients à construire et à déployer une vaste gamme de solutions basées sur NVIDIA, notamment grâce à l’utilisation de la plateforme de développement NVIDIA Omniverse pour les jumeaux numériques industriels, de l’IA générative avec les microservices d’inférence NVIDIA NIM et la plateforme NVIDIA AI Enterprise pour les déploiements dans le cloud et sur site, ainsi que de la plateforme NVIDIA Jetson pour accélérer l’IA et la robotique.

Lori Banas, directrice de l’IA/ML chez ATMECS, a fait part de son enthousiasme à la suite de cette annonce : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec NVIDIA, qui reflète notre engagement à exploiter le pouvoir transformateur de l’IA et du ML. Notre objectif est de déverrouiller de nouvelles possibilités et de fournir des solutions d’IA de pointe qui favorisent la transformation des entreprises et permettent à nos clients de bénéficier d’un avantage concurrentiel. »

La collaboration avec NVIDIA permet à ATMECS d’accéder à des experts ainsi qu’à un large éventail de technologies d’IA et de ML, notamment des GPU de pointe, des réseaux très rapides et des plateformes logicielles complètes. Ce portefeuille d’outils et d’expertise NVIDIA permet à ATMECS d’architecturer et de mettre en œuvre des solutions avancées basées sur l’IA qui répondent à un large éventail de cas d’utilisation dans de nombreux secteurs, des médias au divertissement en passant par la santé, la finance, la vente au détail et la fabrication.

« Avec NVIDIA, nous ne nous contentons pas d’embrasser l’avenir de l’IA, mais nous allons le façonner activement, en créant une valeur inégalée pour nos clients et les industries du monde entier », a déclaré Ravi Velagapudi, fondateur et président d’ATMECS.

Grâce à l’IA, les clients d’ATMECS vont pouvoir transformer leur mode de fonctionnement et d’innovation, et donc bénéficier d’un avantage sans précédent sur le marché concurrentiel de l’IA. En intégrant les technologies de pointe de NVIDIA et la vaste expertise d’ATMECS en matière d’IA et de transformation numérique, cette collaboration devrait permettre de proposer des solutions qui non seulement feront progresser les processus métier, mais qui créeront également de la valeur substantielle pour les clients.

Gayathri Malolan, PDG d’ATMECS, a déclaré : « En plus d’améliorer notre proposition de valeur, cette collaboration avec NVIDIA va servir de catalyseur pour soutenir et développer notre vivier de talents, en accord avec notre vision de la croissance. »

Cette annonce illustre la détermination d’ATMECS à favoriser la transformation des entreprises et à offrir une valeur exceptionnelle grâce à l’IA, en établissant de nouvelles normes sectorielles et en générant une vague d’excellence en matière de technologie et d’innovation, profitant à ses clients et à leurs secteurs au sens large.

Pour plus d’informations sur les services d’ATMECS et ses initiatives en matière d’IA, prière de consulter le site www.atmecs.com.

