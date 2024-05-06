ATMECS Global以解決方案顧問身分加入NVIDIA合作夥伴網路，加速人工智慧創新

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以擅長數位化轉型和工程解決方案著稱的ATMECS Global驕傲地宣布，它已加入NVIDIA合作夥伴網路，成為解決方案顧問。這一里程碑代表ATMECS在重新定義人工智慧和機器學習領域的征程中邁出了關鍵性的一步，強化了其在提供下一代人工智慧解決方案方面的創新和卓越承諾。

ATMECS將支援客戶建構和部署廣泛的NVIDIA驅動的解決方案，包括透過使用用於工業數位分身的NVIDIA Omniverse開發平台、基於NVIDIA NIM推理微服務的生成式人工智慧和用於雲端和本地部署的NVIDIA AI Enterprise平台，以及用於加速邊緣人工智慧和機器人技術的NVIDIA Jetson平台。

ATMECS人工智慧/機器學習長Lori Banas對這一消息感到振奮不已，她表示：「我們很高興能與NVIDIA合作，這體現了我們對利用人工智慧和機器學習的變革性力量的執著追求。我們的目標是開啟新的可能性，提供尖端的人工智慧解決方案，推動業務轉型，為客戶創造競爭優勢。」

與NVIDIA的合作使ATMECS能夠接觸到主題專家以及廣泛的人工智慧和機器學習技術，包括最先進的GPU、高速網路和全面的軟體平台。NVIDIA的工具和專業技術組合使ATMECS能夠建構和實施先進的人工智慧解決方案，滿足從媒體和娛樂到醫療保健、金融、零售和製造等各行各業的廣泛使用案例需求。

ATMECS創辦人兼總裁Ravi Velagapudi表示：「透過NVIDIA，我們不僅擁抱了人工智慧的未來，還積極塑造了人工智慧的未來，為我們的客戶和全球各行各業創造了無與倫比的價值。」

憑藉人工智慧，ATMECS的客戶能夠改變他們的營運和創新方式，在競爭激烈的人工智慧市場中獲得前所未有的優勢。透過整合NVIDIA的尖端技術和ATMECS在人工智慧和數位化轉型方面的廣泛專業知識，雙方的合作將提供不僅能推進業務流程，還能為客戶創造巨大價值的解決方案。

ATMECS執行長Gayathri Malolan表示：「此次與NVIDIA的合作不僅強化了我們的價值主張，還有利於培養和擴大我們人才庫，符合我們的發展願景。」

這一公告顯示，ATMECS決心透過人工智慧推動業務轉型並提供卓越價值，樹立新的產業標準，推動技術發展和創新浪潮，使客戶及其更廣泛的產業受惠。

有關ATMECS服務和人工智慧計畫的更多詳情，請造訪www.atmecs.com。

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