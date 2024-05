TotalEnergies et SINOPEC renforcent leur coopération

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la visite d’Etat en France du Président de la République Populaire de Chine, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), représenté par Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et China Petroleum and Chemical Corporation (« SINOPEC »), représenté par Ma Yongsheng, Président, ont signé un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone.

TotalEnergies et SINOPEC travaillent ensemble depuis de nombreuses années, notamment en Angola et au Brésil dans l’Exploration-Production, et plus globalement dans les domaines du pétrole, du GNL, du négoce de produits pétroliers et de l'ingénierie. Les deux entreprises ont récemment uni leurs forces pour conjointement développer une unité de production de 230 000 tonnes par an de carburant aérien durable (Sustainable Aviation Fuel ou SAF) dans une raffinerie de SINOPEC en Chine.

Cet accord de coopération stratégique vise à étendre les partenariats existants entre TotalEnergies et SINOPEC, et à saisir de nouvelles opportunités en capitalisant sur leurs expertises respectives. Les deux entreprises prévoient en particulier de combiner leur expertise en R&D dans les domaines des biocarburants, de l'hydrogène vert, du CCUS (captage, stockage et utilisation de CO 2 ), et de la décarbonisation.

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec SINOPEC, acteur majeur de l'énergie en Chine, et déjà notre partenaire dans plusieurs pays. Cet accord de coopération stratégique reflète notre volonté commune de combiner nos expertises multi-énergies afin de répondre à la demande mondiale croissante tout en construisant le système énergétique décarboné de demain », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Le partenariat entre SINOPEC et TotalEnergies est solide, et la signature de cet accord-cadre de coopération stratégique, à l’occasion du 100e anniversaire de TotalEnergies, marque une nouvelle étape de cette relation. Depuis plusieurs années, les deux entreprises ont mené une coopération approfondie dans les domaines de l'exploration et de la production, du GNL, des biocarburants et du trading. Avec cet accord, les deux entreprises souhaitent encore renforcer leur partenariat, en explorant davantage d'opportunités dans les domaines des carburants durables pour l'aviation, de l'hydrogène vert, du CCUS, entre autres, en ligne avec notre engagement en faveur d'une croissance de l'industrie verte et durable, avec de faibles émissions de carbone », a ajouté Ma Yongsheng, Président de SINOPEC.

