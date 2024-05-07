Mavenir与Amazon Web Services携手开创基于公共云的电信网络新时代

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 构建未来网络的云原生网络基础设施供应商Mavenir今天宣布与Amazon Web Services (AWS)签署为期五年的战略合作协议(SCA)，将彻底改变在AWS上运行的电信工作负载的部署。通过此次战略合作，双方将共同构建Mavenir的技术，以简化云原生解决方案的开发、测试、集成和应用。双方利用AWS服务的高可用性、可扩展性和安全能力，创建一个全新的电信级部署模型，从而改变运营商推出5G、IMS（IP多媒体子系统）、无线接入网(RAN)和未来网络技术的方式。

Mavenir和AWS将共同投资，为通信服务提供商(CSP)开发功能，如增强的动态自动扩展、自动化技术和增强的可靠性，以实现向AWS的迁移。

Mavenir执行副总裁、首席技术与战略官Bejoy Pankajakshan在谈到这份SCA时表示：“ 基于我们在云技术领域的长期合作伙伴关系和各自的领先地位，Mavenir和AWS现在正携手合作，利用公共云的关键属性，实现电信工作负载前所未有的适应性。作为此次合作的一部分，我们将结合自身优势，支持运营商向公共云迁移的雄心壮志，提供独特的优化解决方案，确保快速高效的部署，并大幅降低总体拥有成本。”他补充道：“ 我们相信，这种合作关系将彻底改变电信行业，使我们能够提供创新、可扩展和安全的解决方案，从而塑造云原生服务的未来。”

双方的合作不仅限于技术合作和共同开发，还将专注于加速市场应用。Mavenir新兴业务和合作伙伴关系执行副总裁Aniruddho Basu强调了战略合作伙伴关系的另一个关键因素：“ AWS云的灵活性和可扩展性与Mavenir市场领先的云原生技术和深厚的电信领域专业知识实现强强联合，而作为合作伙伴，我们还将在联合市场开发方面开展合作，明确目标，加快市场应用，利用我们的联合市场渠道和客户覆盖范围，为全球电信运营商及其客户带来基于云的网络解决方案的价值和功能。”

Mavenir的云原生和容器化软件开发方法与AWS云相结合，形成了联合战略联盟，使电信运营商和企业能够探索和适应新的业务模式。通过简化网络部署、降低总体拥有成本和实现自动化运营，基于云的网络解决方案使电信运营商能够转变传统业务模式并提高盈利能力，同时为消费者和企业客户带来新技术和创新产品。

关于 Mavenir:

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

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