Mavenir和亞馬遜雲端運算服務聯手，開創以公有雲為基礎的電信網路新時代

德州，理查森--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir是一家建構未來網路的雲端原生網路基礎設施供應商。該公司今天宣布已與亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 簽訂一份為期五年的戰略合作協議 (SCA)，革新在AWS上運行的電信工作負載部署。兩公司將透過這項戰略合作聯手配置Mavenir的技術，以簡化雲端解決方案的開發、測試、整合及應用，利用AWS服務的高可得性、可擴展性以及安全性能創造新的電信級部署模式，改變營運商推出5G、IMS（互聯網協定多媒體子系統）、無線電存取網路 (RAN) 和未來網路科技的方式。

Mavenir和AWS將共同投資於開發功能，像是加強動態自動擴展、自動化及強化可靠度，幫助通訊服務提供者 (CSP) 遷移到AWS。

Mavenir執行副總裁暨技術及戰略長Bejoy Pankajakshan在談到這份戰略合作協議時表示：「Mavenir 和AWS培養長程合作關係以及各自的一流雲端技術，現在攜手合作，運用公共雲的關鍵特性，造就前所未見的電信工作負載適應性。這份合作的部分目標，是結合我們的專長來支援營運商遷移到公共雲的雄心，提供獨到的優化解決方案，確保部署工作的速度及效率，並大幅減低持有的總成本。」他又補充道：「我們深信這份合作關係將可改革電信業，提供既創新、可擴展、安全的解決方案，又塑造雲端原生服務的未來。」

這份合作關係不僅限於技術合作及共同開發，同時還著眼加速市場採行。Mavenir新興業務及合作關係執行副總裁Aniruddho Basu為這份戰略夥伴關係的另一個關鍵要務下了註腳：「這份合作關係連結AWS雲端業務與Mavenir市場領先的雲端原生技術以及在電信領域的深厚專長，強效合併雙方的靈動性與擴展性。我們還將以合作夥伴的身分共同開發市場，制定明確的目標加速市場採行，將雲端網路解決方案的價值和力量獻給全球電信業及客戶，善用雙邊結合後的市場管道及客戶覆蓋面。」

Mavenir的雲端原生和容器軟體開發方法搭配AWS雲端業務，所形成的聯合戰略聯盟可輔助電信營運商和企業探索並適應新的業務模式。雲端網路解決方案透過簡化網路部署、降低持有總成本和自動化操作，讓電信營運商得以為傳統業務模式轉型；在提高獲利的同時，將新科技和創新產品帶給消費者和企業客戶。

關於Mavenir：

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.mavenir.com

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