Mavenir e Amazon Web Services juntam-se para anunciar uma nova era de redes públicas telecomunicações baseadas em nuvem

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, a provedora de infraestrutura de rede nativa de nuvem construindo o futuro de redes, anuncia hoje a celebração de um contrato estratégico de colaboração (SCA) de cinco anos com a Amazon Web Services (AWS) com a intenção de revolucionar a implantação de cargas de trabalho de telecomunicações executadas na AWS. A colaboração estratégica antevê as empresas arquitetando em conjunto a tecnologia da Mavenir de modo a simplificar o desenvolvimento, testes, integração e a aplicação de soluções nativas de rede – aproveitando recursos de alta disponibilidade, escalabilidade e segurança dos serviços AWS para criar um novo modelo de implantação de classe de telecomunicações, destinado a transformar como as operadoras lançam o 5G, o IMS (Subsistema Multimídia IP), a Rede de Acesso via Rádio (RAN) e tecnologias de rede futuras.

Mavenir e AWS investirão no desenvolvimento de funcionalidades, como autoescalagem dinâmica aprimorada, automação, e melhorias de confiabilidade para que as prestadoras de serviço de comunicação possibilitem a migração para a AWS.

Comentando sobre o SCA, Bejoy Pankajakshan, EVP, diretor executivo de tecnologia e estratégia da Mavenir, disse: " Com base em nossa parceria e liderança individual em nuvem de longa data, a Mavenir e a AWS estão agora trabalhando juntas para aproveitar os principais atributos da nuvem pública para possibilitar uma adaptabilidade sem precedentes de cargas de trabalho de telecomunicações. Como parte desta colaboração, estamos combinando nossos pontos fortes de modo a apoiar a ambição das operadoras de migrarem para a nuvem pública, gerar soluções exclusivas e aprimoradas que garantam uma implantação rápida e eficiente – e uma drástica redução no custo total de propriedade.” Ele acrescentou: “ Acreditamos que esta parceria revolucionará o setor de telecomunicações, permitindo que criemos soluções inovadoras, escaláveis e seguras que moldarão o futuro dos serviços nativos de nuvem.”

A parceria transcende a colaboração técnica e o codesenvolvimento, e focalizará também na aceleração da adoção de mercado. Aniruddho Basu, EVP de negócios e parcerias emergentes da Mavenir, sustentou outro elemento principal da parceria estratégica – “ Embora esta seja uma combinação da flexibilidade e escalabilidade da nuvem da AWS com a tecnologia nativa de nuvem líder no mercado e a experiência aprofundada em domínio de telecomunicações da Mavenir, as parceiras colaborarão também no desenvolvimento conjunto de mercado – com alvos claramente definidos para acelerar a adoção de mercado, trazer valor e o poder de soluções de redes baseadas em nuvem para as prestadoras de serviços de telecomunicações e seus clientes em todo o mundo, aproveitando a combinação de nossos canais de mercado e o alcance de clientes.”

A abordagem nativa de nuvem e conteinerizada da Mavenir no desenvolvimento de software, combinada com a nuvem da AWS, traduz-se em um alinhamento estratégico conjunto que possibilitará às operadoras e empreendimentos de telecomunicações explorarem e adaptarem novos modelos de negócios. Ao simplificar a implantação da rede, reduzindo o custo total de propriedade, e automatizando as operações, as soluções de rede baseadas em nuvem capacitam as operadoras de telecomunicações a transformar seus modelos de negócio tradicionais e aumentar a lucratividade, e simultaneamente trazer novas tecnologias e produtos inovadores ao consumidor e clientes-empreendedores.

