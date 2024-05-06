ATMECS Global以解决方案咨询顾问身份加入NVIDIA合作伙伴网络，加速人工智能创新

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以擅长数字化转型和工程解决方案而闻名的ATMECS Global自豪地宣布，它已加入NVIDIA合作伙伴网络，成为解决方案咨询顾问。这一里程碑标志着ATMECS在重新定义人工智能和机器学习领域的征程中迈出了关键性的一步，强化了其在提供下一代人工智能解决方案方面的创新和卓越承诺。

ATMECS将支持客户构建和部署广泛的NVIDIA驱动的解决方案，包括通过使用用于工业数字孪生的NVIDIA Omniverse开发平台、基于NVIDIA NIM推理微服务的生成式人工智能和用于云和本地部署的NVIDIA AI Enterprise平台，以及用于加速边缘人工智能和机器人技术的NVIDIA Jetson平台。

ATMECS首席人工智能/机器学习官Lori Banas对这一消息感到振奋不已，她表示：“我们很高兴能与NVIDIA合作，这体现了我们对利用人工智能和机器学习的变革性力量的执着追求。我们的目标是开启新的可能性，提供尖端的人工智能解决方案，推动业务转型，为客户创造竞争优势。”

与NVIDIA的合作使ATMECS能够接触到主题专家以及广泛的人工智能和机器学习技术，包括最先进的GPU、高速网络和全面的软件平台。NVIDIA的工具和专业技术组合使ATMECS能够构建和实施先进的人工智能解决方案，满足从媒体和娱乐到医疗保健、金融、零售和制造等各行各业的广泛用例需求。

ATMECS创始人兼总裁Ravi Velagapudi表示：“通过NVIDIA，我们不仅拥抱了人工智能的未来，还积极塑造了人工智能的未来，为我们的客户和全球各行各业创造了无与伦比的价值。”

凭借人工智能，ATMECS的客户能够改变他们的运营和创新方式，在竞争激烈的人工智能市场中获得前所未有的优势。通过整合NVIDIA的尖端技术和ATMECS在人工智能和数字化转型方面的广泛专业知识，双方的合作将提供不仅能推进业务流程，还能为客户创造巨大价值的解决方案。

ATMECS首席执行官Gayathri Malolan表示：“此次与NVIDIA的合作不仅强化了我们的价值主张，还有利于培养和扩大我们人才库，符合我们的发展愿景。”

这一公告表明，ATMECS决心通过人工智能推动业务转型并提供卓越价值，树立新的行业标准，推动技术发展和创新浪潮，使客户及其更广泛的行业受益。

有关ATMECS服务和人工智能计划的更多详情，请访问www.atmecs.com。

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