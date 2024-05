Promega Kit stelt Europese forensische laboratoria in staat uitdagende cold cases op te lossen

Product Manager Anupama Gopalakrishnan describes how European forensic labs can benefit from using the PowerPlex 18E System, featuring 8-color STR chemistry.

Product Manager Anupama Gopalakrishnan describes how European forensic labs can benefit from using the PowerPlex 18E System, featuring 8-color STR chemistry.

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Forensische laboratoria in Europa beschikken voortaan over een nieuwe DNA-analysekit om samples uit lastige cases efficiënt te verwerken. Het PowerPlex® 18E-systeem, gelanceerd door Promega Corporation, maakt gebruik van achtkleuren STR-analysechemie (Short Tandem Repeat) om meer bruikbare informatie te halen uit uitdagende monsters. De kit omvat alle DNA-markers die zijn aanbevolen door het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)

“Verschillende regio’s hebben hun eigen wettelijke vereisten en databases, en ook duidelijke genetische variaties in hun populaties,” aldus Anupama Gopalakrishnan, Senior Product Manager bij Promega Corporation. “Deze kit voorziet in de unieke behoeften van Europese forensische laboratoria, en biedt hen tegelijkertijd meer informatie uit uitdagende DNA-monsters in vergelijking met eerdere chemische processen.”

Achtkleuren STR-kits van de volgende generatie

STR-analyse is het meest gebruikte hulpmiddel voor menselijke identificatie. Bij de meeste kits worden kleurstoffen in vijf of zes kleuren gebruikt om DNA-gebieden te markeren die kunnen helpen bij het identificeren van een match. Promega introduceerde in 2023 de eerste commercieel verkrijgbare achtkleuren STR-multiplexchemie en breidt die productfamilie nu uit met het PowerPlex® 18E-systeem.

Enkele features van het PowerPlex® 18E-systeem:

18 loci, afgestemd op de aanbevelingen van de ENFSI: de kit bevat de SE33-locus, waarvan is aangetoond dat deze bijzonder informatief is voor het analyseren van DNA-monsters in Europese populaties. Met 170-324 basenparen is de SE33-locus de kleinste van alle commercieel verkrijgbare multiplexen.

de kit bevat de SE33-locus, waarvan is aangetoond dat deze bijzonder informatief is voor het analyseren van DNA-monsters in Europese populaties. Met 170-324 basenparen is de SE33-locus de kleinste van alle commercieel verkrijgbare multiplexen. Alle loci-amplicons hebben een lengte van minder dan 325 basenparen: kortere amplicons verdwijnen minder snel tijdens STR-analyse, waardoor laboratoria gegevensverlies kunnen voorkomen bij het werken met afgebroken of beperkte monsters.

kortere amplicons verdwijnen minder snel tijdens STR-analyse, waardoor laboratoria gegevensverlies kunnen voorkomen bij het werken met afgebroken of beperkte monsters. Kwaliteitsindicatoren voor efficiënte probleemoplossing: als een proef geen bruikbaar profiel oplevert, bieden de kwaliteitsindicatoren een snelle visuele indicatie van wat er misschien mis is gegaan, zoals beperking, afbraak of onvoldoende DNA-materiaal in het monster.

Het PowerPlex® 18E-systeem en andere achtkleurensets zijn bedoeld voor gebruik met het Spectrum CE-systeem en het Spectrum Compact CE-systeem. Dit zijn capillaire elektroforese-instrumenten die worden aangeboden door Promega en die fragmentanalyse in acht kleuren ondersteunen. Promega ontwikkelt en produceert al meer dan 30 jaar producten voor op DNA-gebaseerde menselijke identificatie.

Meer informatie over het PowerPlex® 18E-systeem: www.promega.com/Introducing18E

Over Promega Corporation

Promega Corporation is toonaangevend in het leveren van innovatieve oplossingen en technische ondersteuning aan de biowetenschappensector. Het portfolio van het bedrijf, bestaande uit ruim 4000 producten, ondersteunt een diverse biowetenschappelijke activiteiten op gebieden als celbiologie; DNA-, RNA- en eiwitanalyse, geneesmiddelontwikkeling, menselijke identificatie en moleculaire diagnostiek. Deze hulpmiddelen en technologieën zijn de afgelopen 45 jaar steeds vaker toegepast en worden tegenwoordig door wetenschappers en technici in laboratoria gebruikt voor academisch en overheidsonderzoek, forensisch onderzoek, farmaceutische producten, klinische diagnostiek en landbouw- en milieuproeven. Promega heeft haar hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, VS, en heeft vestigingen in 16 landen en meer dan 50 distributeurs verspreid over de hele wereld. Meer informatie: www.promega.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.