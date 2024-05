ATMECS Global versnelt AI-innovatie door toe te treden tot het NVIDIA Partner Network als Solution Advisor Consultant.

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--ATMECS Global, dat bekend staat om haar bekwaamheid in digitale transformatie en engineeringoplossingen, kondigt trots aan dat het toetreedt tot het NVIDIA Partner Network als Solution Advisor Consultant. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap op de weg die ATMECS aflegt om het landschap van AI en ML te herdefiniëren en zo haar engagement voor innovatie en uitmuntendheid in het leveren van AI-oplossingen van de nieuwste generatie te verruimen.

ATMECS zal klanten steunen in het opbouwen en ontplooien van een grote waaier oplossingen aangestuurd via NVIDIA, onder andere via gebruik van het NVIDIA Omniverse-ontwikkelingsplatform voor industriële digitale twins, generatieve AI met NVIDIA NIM-inference microservices en het NVIDIA AI Enterprise-platform voor cloud en lokale ontplooiingen, evenals het NVIDIA Jetson-platform voor versnelde edge AI en robotica.

Lori Banas, hoofd AI/ML van ATMECS, deelt haar enthousiasme over deze aankondiging en verklaart: "We zijn opgetogen om met NVIDIA samen te werken. Het is een getuigenis van onze inzet om de transformatieve kracht van AI en ML te benutten. We streven ernaar om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten en baanbrekende AI-oplossingen te leveren die bedrijfstransformatie aansturen en een concurrentiële edge voor onze klanten creëren."

De samenwerking met NVIDIA geeft ATMECS toegang tot experts ter zake en een uitgebreid aanbod van AI- en ML-technologieën, waaronder zeer moderne GPU's, netwerken met hoge snelheid en complete softwareplatformen. Deze portfolio NVIDIA-tools en expertise wapent ATMECS om geavanceerde, via AI aangestuurde oplossingen tot stand te brengen en te implementeren, die instaan voor een ruim spectrum usecases binnen diverse sectoren, gaande van media en entertainment tot gezondheidszorg, financiën, retail en de maaksector.

“Met NVIDIA nemen we niet alleen de toekomst van AI ter harte, we geven het ook op actieve wijze vorm door voor onze klanten en industrieën over de hele wereld ongeëvenaarde waarde tot stand te brengen,” verklaart Ravi Velagapudi, oprichter en voorzitter van ATMECS.

Dankzij AI kunnen klanten van ATMECS de manier transformeren waarop zij werken en innoveren, wat een ongeëvenaarde edge in de concurrentiële AI-marktplaats biedt. Door baanbrekende technologieën van NVIDIA en de ruime expertise van ATMECS in AI en digitale transformatie te integreren, zit deze samenwerking perfect in de startblokken om oplossingen te brengen die niet alleen bedrijfsprocessen bevorderen, maar voor klanten ook substantiële waarde creëren.

Gayathri Malolan, CEO van ATMECS, legt uit: "Deze samenwerking met NVIDIA zal niet alleen ons waardevoorstel verbeteren, maar dient ook als katalysator om onze talentenpool te boosten en uit te breiden teneinde die beter met onze visie op groei af te stemmen.”

Deze aankondiging demonstreert hoe ATMECS gericht is op het aansturen van bedrijfstransformatie en het leveren van uitzonderlijke waarde via AI, waarmee nieuwe sectorstandaarden worden bepaald en een golf van technologische uitmuntendheid en innovatie teweeg wordt gebracht, waar haar klanten en hun ruimere industrieën wel bij varen.

Voor meer details over de services van ATMECS en AI-initiatieven gaat u naar www.atmecs.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.