 Intergamma et Hanshow concluent une alliance stratégique afin d’être les pionniers des solutions numériques de vente au détail sur le marché du bricolage au Benelux

Amsterdam, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, spécialiste mondial des solutions numériques pour le commerce de détail, annonce son partenariat exclusif avec Intergamma, le leader du marché du bricolage au Benelux, pour l'installation officielle d’étiquettes électroniques de gondole (EEG) Hanshow en novembre 2023.

Cette collaboration vise à permettre aux clients de bénéficier d’une expérience d’achat unique et transparente sur tous les canaux. Elle est également le signe d’un développement sectoriel passionnant, car elle permet à Hanshow de renforcer sa présence dans le secteur de la vente au détail de produits non alimentaires, via sa collaboration avec Intergamma, qui opère sous les célèbres marques Gamma et Karwei, et qui possède près de 400 magasins aux Pays-Bas et en Belgique. En février 2024, l'état d'avancement des installations continuait à progresser ; déploiements terminés dans les 128 magasins Karwei et déploiements activement en cours pour les points de vente Gamma.

En joignant ses forces à celles de Hanshow et en utilisant sa solution d’étiquetage électronique de gondole de pointe, Intergamma va poursuivre la rationalisation des opérations en magasin et améliorer le parcours du client dans ses magasins pour certaines catégories. En tant que plus grande plateforme de bricolage en ligne du Benelux, Intergamma s'engage à briser les frontières et à offrir des achats transparents, de la recherche en ligne aux achats en magasin. La solution d’étiquetage électronique de Hanshow permet de synchroniser en temps réel les informations sur les produits ainsi que les prix sur tous les canaux, réduisant les écarts de prix et améliorant l’expérience globale en magasin.

Ce partenariat marque un jalon important pour les deux sociétés. Grâce à cette alliance, Intergamma va pouvoir tirer parti de la technologie EEG de Hanshow pour offrir à ses clients une expérience d’achat intelligente et améliorée dans certaines catégories.

Les principaux avantages des solutions d’étiquetage électronique de Hanshow sont les suivants :

Innovation : Hanshow est à la pointe de la technologie d’étiquetage électronique, offrant des solutions EEG holistiques spécifiquement destinées à l’industrie du bricolage.

Hanshow est à la pointe de la technologie d’étiquetage électronique, offrant des solutions EEG holistiques spécifiquement destinées à l’industrie du bricolage. Leadership technologique : Le protocole HiLPC de nouvelle génération de Hanshow offre aux détaillants une gestion d’étiquettes numériques de premier ordre, des temps de réponse rapides, un service fiable et une tarification cross-canal précise afin d'améliorer les capacités O2O (online to offline).

Le protocole HiLPC de nouvelle génération de Hanshow offre aux détaillants une gestion d’étiquettes numériques de premier ordre, des temps de réponse rapides, un service fiable et une tarification cross-canal précise afin d'améliorer les capacités O2O (online to offline). Expertise sectorielle : En s’appuyant sur sa vaste expérience dans le secteur du bricolage, Hanshow aide Intergamma à faire avancer ses efforts de transformation digitale.

Les valeurs d'Intergamma, qui consistent à favoriser un avenir durable, sont également en phase avec l'introduction du modèle opérationnel écologique de Hanshow.

Jurre Mulder, responsable du numérique et de la technologie chez Intergamma, déclare : « Nous sommes heureux d’annoncer notre partenariat avec le fournisseur renommé de solutions numériques pour magasins qu’est Hanshow. Grâce à cette collaboration, Intergamma démontre sa volonté d’intégrer des technologies de pointe et d’améliorer l’expérience d’achat de ses fidèles clients. Au cours des neuf prochains mois, nous allons déployer les étiquettes électroniques Hanshow dans les rayons peinture et outillage électrique de nos magasins. L’idée d’élever ensemble la barre de l’innovation dans le secteur de la vente au détail nous remplit d’enthousiasme. »

« Cette collaboration avec Intergamma représente une étape importante dans notre démarche d’expansion vers le domaine de la vente au détail des produits de bricolage », confie pour sa part Liangyan Li, vice-président principal et directeur des ventes mondiales chez Hanshow. « Ce partenariat constitue un excellent point de départ, et à l’avenir, Intergamma et Hanshow vont continuer à collaborer de manière soutenue, en accélérant l’innovation et l’intégration, et en promouvant conjointement la numérisation et le développement durable au sein de l’industrie de la vente au détail de produits de bricolage. »

À propos d’Intergamma

Intergamma B.V. est le leader du marché du bricolage au Benelux avec ses enseignes de vente au détail GAMMA Pays-Bas, GAMMA Belgique et KARWEI. Grâce à son solide réseau de magasins et à sa stratégie cross-canal, Intergamma inspire ses clients et les aide à transformer leur maison et leur jardin en un lieu de vie confortable et durable. Pour en savoir plus, consultez : www.intergamma.nl

À propos de Hanshow

Hanshow est le spécialiste mondial dans le développement et la fabrication d’étiquettes électroniques de gondoles et de solutions numériques pour les magasins. La société offre à ses clients une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Les solutions d’Hanshow desservent un vaste nombre de magasins dans plus de 50 pays et régions, les aidant à rationaliser les opérations, à optimiser leurs stratégies de prix et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus, consultez : www.hanshow.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.