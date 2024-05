Amsterdam, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, wereldleider in digitale winkeloplossingen, heeft zijn exclusieve partnerschap met Intergamma aangekondigd, de marktleider in de doe-het-zelfsector van de Benelux. Dit markeert het begin van de officiële installatie van Hanshow's elektronische schaplabels (ESLs) in november 2023. Deze samenwerking heeft als doel een unieke en naadloze winkelervaring te bieden voor klanten via alle kanalen. De samenwerking betekent ook een spectaculaire ontwikkeling in de detailhandel, aangezien het de aanwezigheid van Hanshow uitbreidt naar de non-food retailsector. Intergamma is bekend als exploitant van de Gamma- en Karwei-formules, met bijna 400 grote winkels in Nederland en België. De eerste winkels zijn in November/December 2023 geïnstalleerd en de volledige uitrol is gestart in januari 2024. Naar verwachting zal de uitrol in juni 2024 worden afgerond.

Door de krachten te bundelen met Hanshow en gebruik te maken van de geavanceerde elektronische schaplabel (ESL) oplossing zal Intergamma de winkelactiviteiten verder stroomlijnen en de klantbeleving in de winkels verbeteren voor bepaalde categorieën. Als het grootste online doe-het-zelfplatform in de Benelux streeft Intergamma ernaar om grenzen te doorbreken en een naadloze winkelervaring te bieden, van online zoeken tot in-store aankopen. Hanshow's ESL-oplossing zorgt voor realtime synchronisatie van productinformatie en prijzen via alle kanalen, waardoor prijsverschillen worden verminderd en de algehele winkelervaring wordt verbeterd.

Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal voor beide bedrijven. Met deze alliantie zal Intergamma profiteren van Hanshow's ESL-technologie om klanten een verbeterde slimme winkelervaring te bieden voor geselecteerde categorieën.

De belangrijkste voordelen van Hanshow's ESL-oplossingen zijn:

Innovatie in ESL: Hanshow staat voorop op het gebied van ESL-technologie en biedt holistische ESL-oplossingen die specifiek zijn ontworpen voor de doe-het-zelfindustrie.

Technologisch leiderschap: Hanshow's nieuwe generatie HiLPC-protocol biedt retailers hoogwaardig beheer van ESL's, snelle responstijden, betrouwbare service en nauwkeurige cross-channel prijsstelling om O2O-mogelijkheden te verbeteren.

Branchekennis: Met uitgebreide ervaring in de doe-het-zelfsector ondersteunt Hanshow Intergamma bij het bevorderen van haar digitale transformatie-inspanningen.

De waarden van Intergamma, gericht op het bevorderen van een duurzame toekomst, sluiten ook aan bij de introductie van Hanshow's milieuvriendelijke operationele model.

Jurre Mulder, Chief Digital & Technology Officer bij Intergamma, zei: " We zijn verheugd om ons partnerschap aan te kondigen met de gerenommeerde leverancier van digitale winkeloplossingen, Hanshow. Met deze samenwerking toont Intergamma haar toewijding om geavanceerde technologie te integreren en de winkelervaring voor haar trouwe klanten te verbeteren. In de komende maanden zullen we ESL uitrollen in onze winkels voor de afdelingen verf en elektrisch gereedschap. We kijken ernaar uit om samen de lat voor retailinnovatie hoger te leggen."

" Dit partnerschap met Intergamma is een belangrijke mijlpaal in onze reis om uit te breiden naar de doe-het-zelf retailsector", zei Liangyan Li, SVP, Head of Global Sales, Hanshow. " Dit partnerschap is een geweldig startpunt en in de toekomst zullen Intergamma en Hanshow blijven samenwerken, waarbij innovatie en integratie versnellen, en gezamenlijk de digitalisering en duurzame ontwikkeling van de doe-het-zelf retailsector bevorderen."

Over Intergamma

Intergamma B.V. is de marktleider in de doe-het-zelfmarkt in de Benelux met de retailformules GAMMA Nederland, GAMMA België en KARWEI. Met een sterk winkelnetwerk en een cross-channel strategie inspireert en helpt Intergamma haar klanten om van hun huis en tuin een comfortabel en duurzaam thuis te maken. Meer informatie: www.intergamma.nl

Over Hanshow

Hanshow is wereldleider in de ontwikkeling en productie van elektronische schaplabels en digitale winkeloplossingen. Het bedrijf biedt klanten een reeks op maat gemaakte IoT-touchpoints en digitale winkeloplossingen die inzichten bieden die gericht zijn op de klant. Hanshow's oplossingen hebben diensten geleverd aan een groot aantal winkels in meer dan 50 landen en regio's, waarmee ze de bedrijfsvoering stroomlijnen, prijsstrategieën optimaliseren en consumenten een meer gepersonaliseerde ervaring bieden. Meer informatie: www.hanshow.com