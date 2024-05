Intergamma und Hanshow gehen strategische Allianz ein: Wegweisende digitale Einzelhandelslösungen für den DIY-Markt in den Benelux-Ländern

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Hanshow, ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Einzelhandelslösungen, hat seine exklusive Partnerschaft mit Intergamma, dem Marktführer in der DIY-Branche in den Benelux-Ländern, bekannt gegeben und damit die offizielle Einführung der Electronic Shelf Labels (ESLs) von Hanshow im November 2023 eingeleitet. Das Ziel dieser Zusammenarbeit besteht darin, den Kunden ein einzigartiges und nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten. Mit dieser Kooperation wird eine spannende Entwicklung in der Einzelhandelsbranche eingeläutet, denn sie erweitert die Präsenz von Hanshow im Non-Food-Einzelhandel mit Intergamma, das unter den bekannten Marken Gamma und Karwei mit fast 400 Geschäften in den Niederlanden und Belgien tätig ist. Mit Stand Februar 2024 wurde die Installation von ESL in allen 128 Karwei-Filialen erfolgreich abgeschlossen und die Installationen in den Gamma-Filialen laufen aktiv weiter.

Durch die Zusammenarbeit mit Hanshow und den Einsatz der innovativen Electronic Shelf Label (ESL)-Lösung wird Intergamma die Abläufe in den Filialen weiter rationalisieren und die Kundenzufriedenheit in den Filialen in bestimmten Kategorien verbessern. Als größte DIY-Online-Plattform in den Benelux-Ländern ist Intergamma entschlossen, Grenzen zu überwinden und ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, angefangen bei der Online-Suche bis hin zum Einkauf im Geschäft. Die ESL-Lösung von Hanshow bietet eine kanalübergreifende Echtzeit-Synchronisation von Produktinformationen und Preisen, wodurch Preisabweichungen reduziert und das Einkaufserlebnis im Laden insgesamt verbessert werden.

Die Partnerschaft markiert für beide Unternehmen einen wichtigen Meilenstein. Durch diese Allianz wird Intergamma die ESL-Technologie von Hanshow einsetzen, um den Kunden ein verbessertes intelligentes Einkaufserlebnis für ausgewählte Kategorien zu bieten.

Zu den wichtigsten Vorteilen der ESL-Lösungen von Hanshow gehören:

ESL-Innovation: Hanshow ist führend im Bereich der ESL-Technologie und bietet ganzheitliche ESL-Lösungen speziell für die DIY-Branche.

Hanshow ist führend im Bereich der ESL-Technologie und bietet ganzheitliche ESL-Lösungen speziell für die DIY-Branche. Technologieführerschaft: Das HiLPC-Protokoll der neuen Generation von Hanshow unterstützt Einzelhändler durch ein erstklassiges ESL-Management, schnelle Reaktionszeiten, einen zuverlässigen Service und eine präzise kanalübergreifende Preisgestaltung bei der Verbesserung der O2O-Möglichkeiten.

Das HiLPC-Protokoll der neuen Generation von Hanshow unterstützt Einzelhändler durch ein erstklassiges ESL-Management, schnelle Reaktionszeiten, einen zuverlässigen Service und eine präzise kanalübergreifende Preisgestaltung bei der Verbesserung der O2O-Möglichkeiten. Branchenkenntnisse: Dank seiner umfangreichen Erfahrung in der DIY-Branche kann Hanshow Intergamma bei der digitalen Transformation unterstützen.

Die Werte von Intergamma, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen, stehen auch im Einklang mit der Einführung des umweltfreundlichen Betriebsmodells von Hanshow.

Jurre Mulder, Chief Digital & Technology Officer bei Intergamma, sagte, „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Hanshow, einem renommierten Anbieter von digitalen Shop-Lösungen, bekannt zu geben. Mit dieser Zusammenarbeit demonstriert Intergamma sein Engagement für die Integration von Spitzentechnologie und die Verbesserung des Einkaufserlebnisses für seine treuen Kunden. Im Laufe der kommenden 9 Monate werden wir ESL in unseren Geschäften für die Abteilungen Farben und Elektrowerkzeuge einführen. Wir freuen uns darauf, die Messlatte für Innovationen im Einzelhandel gemeinsam höher zu legen.“

„ Die Kooperation mit Intergamma ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, in den DIY-Einzelhandel zu expandieren“, sagte Liangyan Li, SVP, Head of Global Sales, Hanshow. „ Diese Partnerschaft bildet einen hervorragenden Ausgangspunkt und auch in Zukunft werden Intergamma und Hanshow eng zusammenarbeiten, um Innovation und Integration zu beschleunigen und gemeinsam die Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung der DIY-Einzelhandelsbranche zu fördern.“

Über Intergamma

Intergamma B.V. ist mit seinen Einzelhandelsmarken GAMMA Niederlande, GAMMA Belgien und KARWEI Marktführer auf dem Do-it-yourself-Markt in den Benelux-Ländern. Intergamma verfügt über ein starkes Filialnetz und eine Cross-Channel-Strategie und inspiriert und unterstützt seine Kunden dabei, ihr Haus und ihren Garten in ein komfortables und nachhaltiges Zuhause zu verwandeln. Erfahren Sie mehr: www.intergamma.nl

Über Hanshow

Hanshow ist ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden verschiedene kundenspezifische IoT-Touchpoints und digitale Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Hanshows Lösungen haben einer großen Anzahl von Geschäften in über 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr: www.hanshow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.