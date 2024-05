KCAS Bio et Crux Biolabs annoncent une alliance mondiale dans le domaine de la cytométrie en flux spectral

KANSAS CITY, Kansas--(BUSINESS WIRE)--KCAS Bio continue à remplir ses objectifs de croissance et à proposer des services plus intégrés à ses clients. KCAS Bio a conclu un partenariat avec Crux Biolabs, un important fournisseur de services de cytométrie en flux et de bioanalyse situé à Melbourne, en Australie. KCAS Bio est une organisation de recherche sous contrat (CRO) internationale de premier plan qui fournit des services complets de tests bioanalytiques et de développement de biomarqueurs conformes aux BPL pour les secteurs biotechnologiques, pharmaceutiques et de thérapie cellulaire/génique. KCAS Bio offre une gamme complète de services bioanalytiques allant du soutien à la recherche fondamentale à l'enregistrement, en apportant une expertise sur les médicaments biologiques (grandes molécules), synthétiques (petites molécules) et de thérapie cellulaire/génique. La fourniture des services de KCAS Bio est assurée depuis ses trois sites à Kansas City (Kansas), dans la grande banlieue de Philadelphie (Pennsylvanie) et à Lyon (France).

John Bucksath, CEO de KCAS Bio, signale : « Nous sommes très heureux de nous associer à l'équipe de Crux Biolabs, afin d'accélérer notre offre cumulée de soutien au développement mondial pour les secteurs et les clients que nous servons. Nous sommes résolus à soutenir le partenariat au-delà de la cytométrie en flux et participons activement au déroulement des prochaines étapes. KCAS Bio a entrepris des investissements importants dans la cytométrie en flux spectral, notamment en plaçant des cytomètres Cytek Aurora harmonisés chez Crux Biolabs. Nous demeurons déterminés à attirer les meilleurs talents scientifiques du secteur, à concentrer nos efforts sur un service client exceptionnel et à accélérer notre présence mondiale en réalisant d'autres acquisitions et partenariats. Avec notre investisseur, Vitruvian Partners, nous nous trouvons dans une position optimale pour investir dans notre personnel et fournir des services de classe mondiale à notre clientèle toujours croissante. Le partenariat avec Crux Biolabs permet à nos clients cumulés d'accéder à une expertise opérationnelle et à une présence géographique accrues, répondant ainsi aux besoins croissants en R&D des secteurs que nous fournissons.

Stefan Cross, CEO de Crux Biolabs, signale : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec KCAS Bio et de notre capacité cumulée à fournir les meilleurs services pour les secteurs biopharmaceutiques et pharmaceutiques. En tant que CRO bioanalytique à service complet en Australie, Crux Biolabs est bien placé pour soutenir les sponsors et les clients pendant toute la durée de l'essai clinique, de la phase préclinique au développement clinique complet. L'Australie est connue pour ses aptitudes profitables en matière d'essais cliniques de Phase 1 et cette alliance permettra aux clients de développer des essais de cytométrie en flux à utiliser tout au long du cycle de vie des essais cliniques. L'établissement de pratiques communes et l'utilisation d'une plateforme Cytek Aurora harmonisée pour la cytométrie en flux spectral avec KCAS Bio apporteront une offre de pointe unique à nos clients actuels et potentiels ».

À propos de KCAS Bio – KCAS Bio est un fournisseur international de premier plan de services de bioanalyse et de laboratoire, qui offre des services de développement global conformes aux BPL et aux BPC, allant du soutien à la recherche fondamentale à l'approbation commerciale et plus encore. KCAS Bio est l'une des rares CRO à offrir des services de développement de petites et grandes molécules avec des capacités et une expertise élargies. KCAS Bio propose une approche véritablement différenciée à ses clients qui recherchent à la fois une expertise scientifique et un service client hors pair. Le siège de KCAS Bio se trouve à Olathe (Kansas), dans la zone métropolitaine de Kansas City (Kansas) et emploie plus de 360 personnes. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.KCASBio.com.

Vitruvian Partners – Vitruvian est un investisseur international de premier plan axé sur la croissance, dont le siège se trouve à Londres et qui possède des bureaux à Miami, San Francisco, Madrid, Munich, Luxembourg, Mumbai, Singapour et Shanghai, ainsi que des fonds actifs d'une valeur de 20 milliards de dollars canadiens. Vitruvian a acquis KCAS Bio en avril 2021 et a soutenu l'expansion internationale de l'entreprise. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.vitruvianpartners.com.

À propos de Crux Biolabs – Crux Biolabs, un laboratoire bioanalytique australien, offre une large gamme de services conformes aux normes GCLP/GCP. Ces services comprennent le traitement de PBMC, la pharmacodynamie (notamment les biomarqueurs, la cytométrie en flux, les tests ELISpot et les tests d'anticorps anti-médicaments) et la pharmacocinétique pour les petites et grandes molécules, tous conçus pour soutenir la recherche clinique. Notre équipe de scientifiques hautement qualifiés, basée dans notre laboratoire certifié ISO/IEC 17025 à Melbourne (État de Victoria) est spécialisée dans le développement et la validation de divers tests de biomarqueurs et de cellules. Nous offrons également certains services depuis notre laboratoire de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante www.cruxbiolabs.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.