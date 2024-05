KLDiscovery podejmuje działania w celu poprawy bilansu i długoterminowych podstaw finansowych działalności

EDEN PRAIRIE, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Spółka KLDiscovery Inc. (zwana dalej „KLDiscovery” lub „Spółką”), światowy lider w dziedzinach zarządzania danymi, zarządzania informacjami, eDiscovery i usług doradczych, ogłosiła dzisiaj zawarcie zasadniczego porozumienia z najważniejszymi posiadaczami zamiennych skryptów dłużnych i głównym pożyczkodawcą terminowym w sprawie znacznej redukcji długoterminowego długu Spółki i wzmocnienia jej pozycji finansowej, co ma umożliwić KLDiscovery skupienie się na swoim modelu wzrostu i stymulować inwestycje Spółki w przodujące na rynku rozwiązania dla klientów.

„Dzisiejszy komunikat stanowi ważny krok naprzód dla naszej firmy, gdyż wkraczamy w przyszłość ze strukturą kapitałową, która będzie wspierać nasz przodujący w branży zespół oraz sprzyjać osiąganiu długoterminowych celów z zakresu wzrostu i rentowności” – mówi Chris Weiler, dyrektor generalny KLDiscovery. „KLDiscovery to solidna firma zajmująca czołową pozycję na rynku, dysponująca wysokiej klasy markami i jasną wizją przyszłości. Porozumienie potwierdza wiarę naszych kluczowych partnerów kapitałowych w tę wizję i umożliwi naszej spółce finansową elastyczność niezbędną do kontynuowania innowacji, zaawansowanych koncepcji i najlepszej w swojej klasie oferty, której oczekują od nas nasi klienci. Globalny zespół KLDiscovery ma teraz jeszcze więcej energii do działania niż kiedykolwiek i idzie do przodu, skupiony na wspieraniu klientów w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów związanych z danymi, przepisami i regulacjami”.

Pod warunkiem sporządzenia ostatecznych dokumentów, transakcja umożliwi przekształcenie nieuregulowanych zamiennych skryptów dłużnych Spółki w około 96% należącego do KLDiscovery formalnie niespłaconego kapitału własnego. Ponadto termin spłaty zaciągniętej przez Spółkę pożyczki terminowej zostanie przesunięty na sierpień 2027 roku.

Zawarte zasadnicze porozumienie jest wyrazem silnego wsparcia ze strony właścicieli obligacji i pożyczkodawcy KLDiscovery, a także umożliwia Spółce dalsze skupianie się na inwestycjach w rozwój oraz usługi oparte na technologii i oprogramowanie. Podany powyżej szacowany podział kapitału może zostać skorygowany w trakcie trwających nadal rozmów i tworzenia ostatecznych dokumentów transakcji.

Dzisiejsza wiadomość następuje bezpośrednio po ogłoszeniu rekordowych wyników finansowych KLDiscovery w 2023 roku, które odzwierciedlają wysokie całoroczne wskaźniki przychodów, zysku EBITDA i skorygowanego zysku EBITDA. Spółka działa z rosnącym rozmachem, kontynuując skalowanie działalności, by mierzyć się z największymi i najbardziej złożonymi problemami w imieniu rosnącej globalnej bazy klientów. KLDiscovery kontynuuje znaczące inwestycje w najlepsze w swojej klasie technologie, na czele z oprogramowaniem Nebula, okrętem flagowym spółki. Jest to rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, pełniące rolę pojedynczej platformy do przetwarzania informacji prawnych i innego typu danych.

Doradcy KLDiscovery

Spółka Gibson, Dunn & Crutcher LLP pełni rolę doradcy prawnego, spółka Guggenheim Securities, LLC – bankiera inwestycyjnego, AlixPartners – doradcy finansowego, a C Street Advisory Group – doradcy ds. komunikacji strategicznej.

Informacje na temat KLDiscovery

KLDiscovery dostarcza usługi technologiczne i oprogramowanie, które wspiera firmy prawnicze, korporacje i agencje rządowe w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z danymi. Spółka, która posiada biura w 26 lokalizacjach w 17 krajach, jest czołowym światowym dostawcą najlepszych w swojej klasie rozwiązań do zarządzania danymi, zarządzania informacjami i eDiscovery, które są odpowiedzią na potrzeby klientów związane ze sporami prawnymi, przestrzeganiem przepisów i regulacji oraz dochodzeniami wewnętrznymi. KLDiscovery od 30 lat świadczy organizacjom usługi polegające na gromadzeniu danych, prowadzeniu dochodzeń, wczesnej analizie przypadków, przetwarzaniu danych, dostarczaniu oprogramowania aplikacji i hostowaniu danych służących do przeglądania dokumentów sieciowych i zarządzanych usług przeglądu dokumentów. Ponadto poprzez swój produkt Ontrack do zarządzania danymi KLDiscovery świadczy światowej klasy usługi odzyskiwania danych, usuwania skutków awarii, odzyskiwania i przywracania wiadomości e-mail, niszczenia danych i zarządzania taśmami. KLDiscovery została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Ameryce Północnej przez magazyny „Inc.” (ranking Inc. 5000) i „Deloitte” (ranking Deloitte’s Technology Fast 500), a dyrektor generalny Chris Weiler w 2014 roku został wyróżniony przez firmę Ernst & Young tytułem Przedsiębiorca Roku (Entrepreneur of the Year™). Ponadto KLDiscovery jest Certyfikowanym Partnerem Relativity i posiada certyfikat ISO/IEC 27001 Certyfikowane centra danych na całym świecie. Odwiedź witrynę www.kldiscovery.com, aby dowiedzieć się więcej.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje mogące stanowić „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., sekcja 27A z późniejszymi zmianami, Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., sekcja 21E z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów wartościowych z 1995 r. Wszystkie zamieszczone w tym komunikacie stwierdzenia, które nie dotyczą faktów historycznych, w tym – choć nie wyłącznie – stwierdzenia dotyczące zasad i terminu dokonania transakcji konwersji zadłużenia, wizji przyszłości Spółki i wiary jej kluczowych partnerów kapitałowych w tę wizję, korzyści dla Spółki płynące z przyszłej elastyczności finansowej, ekspansji Spółki oraz jej inwestycji we wzrost i oparte na technologii usługi i oprogramowanie to wypowiedzi prognozujące. Użyte w tym komunikacie słowa takie jak: „szacuje”, „spodziewa się”, „oczekuje”, „prognozuje”, „wierzy”, „może”, „będzie”, „powinien”, „przyszły” oraz ich warianty lub podobne wyrażenia (także w wersji zaprzeczonej) mają stanowić wypowiedzi prognozujące.

Takie wypowiedzi prognozujące nie dają gwarancji przyszłych wyników, uwarunkowań, rezultatów lub zdarzeń, i wiąże się z nimi szereg znanych i nieznanych zagrożeń, niepewności, założeń i innych ważnych czynników, na które zarząd KLDiscovery nie ma wpływu i które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Do ważnych czynników, które – między innymi – mogą wpłynąć na rzeczywiste wyniki lub rezultaty, należą: konsekwencje poważnego poziomu zadłużenia KLDiscovery, w tym oczekujący termin spłaty i jego potencjalne przyspieszenie w czerwcu 2024 roku, oraz zdolność spółki do spłaty zobowiązań dłużnych w terminie lub do pozyskania alternatywnych źródeł finansowania; zawarcie ostatecznych porozumień i realizacja transakcji zgodnie z opisanym powyżej zasadniczym porozumieniem z najważniejszymi właścicielami obligacji i z głównym pożyczkodawcą KLDiscovery; potencjalne nieprzestrzeganie przez KLDiscovery przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i informacji, mających zastosowanie do zestawów danych klientów przetwarzanych i przechowywanych przez Spółkę; zdolność KLDiscovery do prowadzenia działalności na bardzo konkurencyjnych rynkach i potencjalne negatywne efekty takiej konkurencji; ryzyko spadku przychodów w przypadku niedostosowania przez KLDiscovery modeli wyceny; zdolność do przyciągania, motywowania i zatrzymania u siebie wykwalifikowanych pracowników, w tym członków zespołu zarządzającego KLDiscovery; zdolność do podtrzymania wysokiego poziomu obsługi klienta i poszerzania zakresu działalności; potencjalne problemy z asortymentem produktów KLDiscovery, których skutkiem może być narażenie do postępowanie sądowe, uszczerbek na reputacji spółki i niemożność świadczenia usług; zdolność KLDiscovery do tworzenia i skutecznego powiększania przychodów z nowych produktów, takich jak Nebula, ulepszania istniejących produktów i dostosowywania modelu biznesowego w celu nadążenia za trendami w branży; ryzyko, że produkty i usługi KLDiscovery nie będą w stanie współdziałać z systemami innych dostawców; potencjalna niedostępność technologii od innych dostawców, wykorzystywanej przez KLDiscovery w swoich produktach i usługach; potencjalne zakłócenie działania produktów, ofert, witryny internetowej i sieci KLDiscovery; trudności spowodowane wdrożeniem przez KLDiscovery nowych, skonsolidowanych systemów biznesowych; niezdolność do dostarczania produktów i usług w następstwie katastrofy lub wydarzenia wpływającego na ciągłość prowadzenia działalności; choroba lub inne zagrożenie dla zdrowia publicznego, takie jak COVID-19; potencjalne nieupoważnione wykorzystanie naszych produktów i technologii przez inne podmioty i/lub naruszenia bezpieczeństwa danych albo inne incydenty; potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej; zdolność do przestrzegania różnych ograniczeń w handlu, takich jak sankcje i ograniczenie eksportu, wynikające z międzynarodowej działalności KLDiscovery. Te zagrożenia oraz inne czynniki omówione w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym KLDiscovery złożonym na formularzu 10-K i w Sprawozdaniu Kwartalnym złożonym na formularzu 10-Q, złożonych przez KLDiscovery w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC) oraz wszelkich innych sprawozdaniach składanych przez KLDiscovery w Komisji, mogą sprawić, że rzeczywiste rezultaty mogą różnić się znacznie od wyrażonych lub dorozumianych w wypowiedziach prognozujących poczynionych przez KLDiscovery lub w imieniu KLDiscovery. Mając na uwadze te zagrożenia i wątpliwości, inwestorzy nie powinni polegać w nieuzasadniony sposób na stwierdzeniach prognozujących jako przewidywaniach rzeczywistych wyników lub rezultatów. Wszystkie stwierdzenia dotyczą wyłącznie sytuacji w dniu ich publikacji i – o ile nie wymagają tego przepisy prawa – KLDiscovery nie ma obowiązku aktualizacji ani korekty upublicznionych stwierdzeń prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych przyczyn.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.