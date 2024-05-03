KLDiscovery 採取措施以強化資產負債表和長期財務基礎

明尼蘇達州伊甸草原--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- KLDiscovery Inc. （以下稱為「KLDiscovery」或「公司」）是全球領導者，提供資料管理、資訊治理、電子蒐證和諮詢服務解決方案。公司今天宣布已與主要可轉換債券持有人及主要定期貸款人達成原則性協議，以期大幅減少公司的長期債務並提升財務狀況，如此一來， KLDiscovery 便能夠專注於發展，並推進於市場領先地位客戶解決方案上的投資。

「今天的公告代表我們向前跨出了重要的一大步，因為公司的資本結構未來將全力支援我們在業界領先的團隊，以及長期發展和盈利目標」，KLDiscovery 執行長 Chris Weiler 表示：「KLDiscovery 是一家實力雄厚的企業，在業界擁有領先的市場地位、享譽世界的一流品牌和對於未來的清晰願景。這項協議再再展現了公司主要資本合作夥伴對於這個願景的堅定信念，並將為公司提供必要的財務靈活性，以便持續提供客戶期待的創新、先進思維和一流產品。KLDiscovery 全球團隊於此同時比以往更有幹勁，並致力於協助客戶解決他們最具挑戰性的資料、法律和監管需求。」

待最終文件簽署後，該交易規定將公司尚未發行的可轉換票據轉換為 KLDiscovery 約 96% 的預估流通普通股。此外，公司定期貸款的到期日將延長至 2027 年 8 月。

該項協議原則上反映出 KLDiscovery 債券持有人和定期貸款貸款人的大力支援，並讓公司得以繼續專注在投資成長和技術支援的服務和軟體。上述估計的股權分配可能會因正在進行的討論與最終的交易文件而進行調整。

這一消息的發布時間是在 KLDiscovery 於 2023 年業績破紀錄之後公佈的，反映出公司強勁的全年收益、息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 和調整後的 EBITDA。公司目前正持續擴大規模以鞏固發展動能，並代表不斷增長的全球客戶去解決最大和最複雜的問題。KLDiscovery 繼續對公司一流的技術進行大量投資，以 Nebula 為首，Nebula 是該公司的旗艦端對端 AI/ML 驅動解決方案，可作為法律和其他類型資料的單一平台。

KLDiscovery 顧問

由 Gibson, Dunn & Crutcher LLP 擔任法律顧問、Guggenheim Securities LLC 擔任投資銀行、AlixPartners 擔任財務顧問，C Street Advisory Group 則擔任戰略傳播顧問。

關於 KLDiscovery

KLDiscovery 提供以技術為主的服務和軟體，協助律師事務所、企業和政府機構解決複雜的資料問題和挑戰。KLDiscovery 在 17 個國家/地區的 26 個地點設有辦事處，是提供一流服務的資料管理、資訊治理和 eDiscovery 解決方案的全球領導者，支援客戶的訴訟、監管合規性以及內部調查需求。KLDiscovery 為組織服務超過 30 年的時間，為網路文件審查提供資料收集、法醫調查、早期案件評估、資料處理、應用軟體和資料託管等服務。此外，透過公司全球 Ontrack 資料管理業務，KLDiscovery 提供世界一流服務，包括資料救援、災難復原、電子郵件抓取和復原、資料銷毀和磁帶管理。KLDiscovery 被 《Inc.》雜誌（Inc.5000）和 Deloit 評為北美發展最快速的公司之一，執行長 Chris Weiler 獲選 2014 年 Ernst & Young 年度創業家 (Ernst & Young Entrepreneur of the Year™)。此外，KLDiscovery 是 Relativity 認證合作夥伴，並在全球維護 ISO/IEC 27001 認證的資料中心。請造訪 www.kldiscovery.com即可瞭解更多資訊。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的《1933年證券法》第 27A 條、1934年《證券交易法》第 21E 條和《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性陳述」。除了陳述歷史事實外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括 （但不限於）有關債務股權化交易的條款和時間、公司對未來的願景，及主要資本合作夥伴對於願景所持的信念、未來為公司提供的財務靈活優勢、公司拓展，以及公司對於成長和技術支援的服務和軟體投資的陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時，「估計」、「期望」、「預期」、「預測」、「相信」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」等詞語，以及這些詞語或類似表達的變異體（或此類詞語或表達的否定版本）。

這些前瞻性陳述並非對於未來的業績、條件、結果或事件的保證，並涉及了許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素超出了 KLDiscovery 管理階層所能的控制範圍，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中所討論的結果或成果存在重大差異。除此之外，可能影響實際結果或成果的重要因素包括：KLDiscovery 巨額債務的後果，包括 2024 年 6 月即將到期的債務到期日，和潛在的加速到期日，以及償還到期債務或獲得替代融資來源的能力；原則上與 KLDiscovery 的主要債券持有人，以及主要定期貸款人就上述協議簽訂最終協議，並完成交易；KLDiscovery 可能未能遵守管理其處理和存儲的客戶資料集的隱私和資訊安全法規；KLDiscovery 在競爭激烈的市場中營運的能力，以及類種競爭的潛在不利影響；如果 KLDiscovery 不調整定價模式，則會有收益下降的風險；吸引、激勵和留住合格員工的能力，包括 KLDiscovery 高階管理團隊成員；保持高水準客戶服務和擴大業務的能力；KLDiscovery 產品的潛在問題，可能導致法律風險、聲譽受損以及無法提供服務；KLDiscovery 開發並成功靠 Nebula 等新產品增加收益的能力，改善現有產品並調整商業模式，以便跟上業界趨勢；KLDiscovery 的產品和服務無法與第三方系統相互操作的風險；KLDiscovery 在產品和服務中使用的第三方技術可能無法使用；KLDiscovery 的產品、服務、網站和網路的潛在中斷；KLDiscovery 實施新的合併業務系統造成的困難；在災難或業務連續性事件發生後，交付產品和服務的能力；疾病或類似的公共衛生所帶來的威脅，例如 COVID-19；第三方可能未經授權使用我們的產品和技術和/或資料安全漏洞和其他事件；潛在的知識產權侵權索賠；以及遵守 KLDiscovery 國際業務所產生的各種貿易限制能力，例如制裁和出口管制。KLDiscovery 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的 Form 10-K 年度報告和 Form 10-Q 季度報告以及 KLDiscovery 向 SEC 提交的任何其他報告中，所討論的這些風險和其他因素可能導致實際結果與 KLDiscovery，或代表公司做出的前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。有鑒於這些風險和不確定性，投資者不應過分依賴前瞻性陳述作為對實際結果或成果的預測。所有聲明僅代表截至發布之日的情況，除非法律要求，否則 KLDiscovery 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是新資訊、未來事件還是其他原因。

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