Keyloop完成對Automotive Transformation Group (ATG)的收購

英國雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球汽車技術公司Keyloop今天宣布完成對ATG的收購。ATG是一家專注于全通路零售解決方案的創新型汽車技術供應商。此前，Keyloop已宣布於2024年4月10日達成最終協議。

此次收購是Keyloop在整個汽車所有權生命週期內加速實現「體驗第一」藍圖的重要一步，有助於汽車零售商和原始設備製造商提供卓越的客戶體驗。

Keyloop執行長Tom Kilroy評論道：「 Keyloop和ATG將聯合建立一個整合技術組合，更全面地連接消費者的整個汽車之旅，透過創新解決方案協助零售商和原始設備製造商改善客戶體驗。」

ATG執行長Tim Smith評論道：「 今天的聲明是對ATG充滿靈感和創新的團隊以及Keyloop的願景和承諾的證明。我很高興能加入Keyloop的高階主管團隊，並期待著在未來幾周內將我們的業務結合在一起，為我們所有的客戶謀求福利。」

Houlihan Lokey和Taylor Wessing擔任ATG的顧問。King & Spalding和Paul Hastings LLP擔任Keyloop的顧問。Momentum Corporate Finance擔任ATG管理層的顧問。

編者註：

關於 Keyloop:

Keyloop提供尖端的解決方案，以滿足汽車零售商和原始設備製造商的現代需求。從展廳到廠房，以及兩者之間的一切環節，該公司的技術促進了關鍵系統、工具和部門之間獨特的客戶體驗。憑藉40年的汽車DNA，以及對推動成功所需條件的深刻理解，Keyloop解決方案在90多個國家/地區提供，並受到全球18,000多家零售商和80多家OEM的信賴。欲了解更多資訊，請瀏覽： www.keyloop.com 。下載Keyloop最新白皮書 《透過技術革新汽車零售》 。

關於 Automotive Transformation Group (ATG):

作為汽車行業零售軟體的創新供應商，Automotive Transformation Group(ATG)的存在是為了讓購車變得更容易。憑藉20年的經驗，遍布80個國家的技術部署，以及迄今為止捕獲的超過130億次數字互動，他們對汽車購買行為有著深刻的理解，這使他們能夠為全球零售商、原始設備製造商、金融家和車隊供應商設計消費者至上的軟體。更多資訊請瀏覽： atg.auto 。

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