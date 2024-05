NPCI International realiza parceria com o Bank of Namibia (Banco da Namíbia) para implantar o UPI Stack da Índia na Namíbia

Mr. Johannes !Gawaxab, Hon'ble Governor of the Bank of Namibia (left) and Mr. Ritesh Shukla, CEO, NPCI International (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A NPCI International Payments Limited (NIPL), a divisão internacional da National Payments Corporation of India (NPCI), assinou um acordo com o Bank of Namibia (BoN) para oferecer suporte ao desenvolvimento de um sistema de pagamento instantâneo, como o Unified Payment Interface (UPI) para a Namíbia.

Esta colaboração marca um salto estratégico rumo ao fortalecimento da infraestrutura financeira da Namíbia e à promoção do crescimento econômico inclusivo. Ao aproveitar a tecnologia e a experiência do UPI da Índia, a parceria busca ajudar a Namíbia a modernizar o seu ecossistema financeiro. Isto inclui melhorar a acessibilidade, tornar os preços acessíveis, aprimorar a conectividade com redes de pagamentos nacionais e internacionais e a interoperabilidade.

Esta parceria estratégica visa aprimorar os serviços financeiros digitais e reforçar as transações de pagamento pessoa a pessoa (P2P) e de comerciante (P2M) em tempo real no país africano. Os recursos de segurança consolidados, inerentes à plataforma UPI, não apenas prometem inspirar confiança entre os usuários e as partes interessadas, mas também garantir escalabilidade para futuros avanços tecnológicos e demandas do mercado. Por meio desta colaboração, o BoN obterá acesso à tecnologia de ponta e informações da NIPL, possibilitando a criação de uma plataforma similar na Namíbia para o bem-estar digital dos seus cidadãos.

Johannes !Gawaxab, o honorável governador do Bank of Namibia, disse: “Nosso objetivo é aprimorar a disponibilidade e tornar os preços acessíveis às populações carentes, alcançar a plena interoperabilidade dos instrumentos de pagamento até 2025, modernizar o setor financeiro e garantir um Sistema Nacional de Pagamentos seguro e eficiente. Este esforço, em conformidade com o Plano Estratégico e a Visão e Estratégia NPS 2025 do Banco, emprega deliberadamente uma abordagem liderada pelo banco central de minimização dos custos de infraestrutura para as instituições financeiras, garantindo assim a sustentabilidade e a acessibilidade das soluções de pagamento instantâneo aos usuários finais. Este sistema almeja conectar pessoas, negócios e entidades governamentais em toda a Namíbia, incluindo o pagamento de subvenções sociais, para permitir interações econômicas mais eficientes e apoiar o crescimento do empreendedorismo digital.”

Falando sobre a parceria, Ritesh Shukla, CEO, NPCI International, disse: “Estamos orgulhosos de nos unirmos ao Bank of Namibia para possibilitar a implantação de um sistema de pagamentos em tempo real semelhante ao UPI na Namíbia para o bem público digital dos seus cidadãos. Estamos entusiasmados com esta parceria, que permitirá aos cidadãos da Namíbia realizarem transações de forma instantânea, aproveitando a tecnologia e as experiências do UPI da Índia. Ao possibilitar esta tecnologia, o país ganhará soberania no panorama dos pagamentos digitais e poderá se beneficiar de uma maior interoperabilidade de pagamentos e de um melhor acesso financeiro para as populações carentes. Isto também deve garantir escalabilidade e adaptabilidade para aceitar os futuros avanços tecnológicos e exigências do mercado, promovendo assim a prosperidade econômica na região.”

Uma vez ativa, a plataforma deve facilitar as transações digitais na Namíbia, promovendo a inclusão financeira e reduzindo a dependência de dinheiro ao atender às populações carentes. Este esforço colaborativo busca oferecer serviços financeiros essenciais e acessíveis a todos, particularmente nos setores rural e informal.

