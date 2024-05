NPCI International s'associe à la Banque de Namibie pour déployer la pile indienne UPI en Namibie

Mr. Johannes !Gawaxab, Hon'ble Governor of the Bank of Namibia (left) and Mr. Ritesh Shukla, CEO, NPCI International (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--NPCI International Payments Limited (NIPL), la branche internationale de la National Payments Corporation of India (NPCI), a signé un accord avec la Banque de Namibie (BoN) pour l'aider à développer dans le pays un système de paiement instantané comme l'interface de paiement unifiée (UPI).

Cette collaboration marque un bond stratégique vers le renforcement de l'infrastructure financière en Namibie et la promotion d'une croissance économique inclusive. En s'appuyant sur la technologie et l'expérience de l'UPI indienne, le partenariat vise à aider la Namibie à moderniser son écosystème financier. Il s'agit notamment d'améliorer l'accessibilité, l'abordabilité, la connectivité avec les réseaux de paiement nationaux et internationaux et l'interopérabilité.

Ce partenariat stratégique vise à améliorer les services financiers numériques et à renforcer les transactions de paiement de personne à personne (P2P) et de personne à marchand (P2M) en temps réel dans la nation africaine. Les robustes dispositifs de sécurité inhérents à la plateforme UPI promettent non seulement d'inspirer confiance aux utilisateurs et aux parties prenantes, mais aussi de garantir l'évolutivité en fonction des progrès technologiques et demandes du marché à venir. Grâce à cette collaboration, la BoN aura accès à une technologie de pointe et aux connaissances du NIPL, ce qui permettra la création d'une plateforme similaire en Namibie pour le bien-être numérique de ses citoyens.

M. Johannes !Gawaxab, Honorable gouverneur de la Banque de Namibie, a déclaré : « Nous avons pour objectif d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité financière pour les populations mal desservies, de parvenir à une interopérabilité totale des instruments de paiement d'ici 2025, de moderniser le secteur financier et de garantir un système national de paiement sûr et efficace. Cette initiative, alignée sur le plan stratégique de la Banque et sur la mission et la stratégie du SNP pour 2025, utilise délibérément une approche menée par la banque centrale afin de minimiser les coûts d'infrastructure des institutions financières, assurant ainsi la durabilité et l'accessibilité financière des solutions de paiement instantané pour les utilisateurs finaux. Ce système vise à connecter les individus, les entreprises et l'administration gouvernementale dans toute la Namibie, notamment le paiement des subventions sociales, ce qui favorisera des interactions économiques plus efficaces et un soutien à la croissance de l'entrepreneuriat numérique ».

À propos du partenariat, M. Ritesh Shukla, CEO de NPCI International, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à la Banque de Namibie pour favoriser le déploiement d'un système de paiement en temps réel de type UPI en Namibie pour le bien public numérique de ses citoyens. Nous sommes heureux de ce partenariat qui permettra aux citoyens namibiens d'effectuer des transactions instantanées en s'appuyant sur la technologie et l'expérience de l'UPI indienne. En utilisant cette technologie, le pays gagnera en souveraineté dans le paysage des paiements numériques et bénéficiera d'une meilleure interopérabilité des paiements et d'un meilleur accès financier pour les populations mal desservies. Cela garantira également l'évolutivité et l'adaptabilité aux futures avancées technologiques et aux demandes du marché, lançant ainsi la prospérité économique dans la région ».

Une fois en service, la plateforme encouragera les transactions numériques en Namibie, ce qui favorisera l'inclusion financière et réduira la dépendance à l'égard de l'argent liquide en s'adressant aux populations mal desservies. Cet effort de collaboration vise à offrir à tous des services financiers essentiels et abordables, en particulier pour les secteurs ruraux et informels.

