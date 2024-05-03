KLDiscovery采取措施强化资产负债表和长期财务基础

明尼苏达州伊甸草原--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的数据管理、信息治理、eDiscovery和咨询服务解决方案提供商KLDiscovery Inc.（以下简称 "KLDiscovery "或 "公司"）今天宣布，公司已与其主要可转换债券持有人和主要定期贷款放款人达成原则性协议，以大幅减少公司的长期债务并加强其财务状况，使KLDiscovery能专注于其增长模式并促进对市场领先客户解决方案的投资。

KLDiscovery首席执行官Chris Weiler表示："今天的公告标志着公司向前迈出重要一步，公司的资本结构将支持我们行业领先的团队以及长期增长和盈利目标。KLDiscovery是一家实力雄厚的企业，拥有领先的市场地位、一流的品牌和清晰的未来愿景。这项协议强调了我们的主要资本合作伙伴对这一愿景的信念，并将为我们公司提供必要的财务灵活性，以继续提供客户所期待的创新、先进思维和一流产品。KLDiscovery的全球团队现在比以往任何时候都更加充满活力，并将一如既往地专注于帮助客户解决最具挑战性的数据、法律和监管需求。

根据最终文件的执行情况，该交易将把公司未偿还的可转换票据转换为约96%的KLDiscovery预估未偿还普通股股权。此外，公司定期贷款的到期日将延长至2027年8月。

这一原则性协议反映了KLDiscovery债权持有人和定期贷款放款人对公司的大力支持，并使公司能够继续专注于投资增长和技术型服务与软件。上述估计股权拆分可能会根据正在进行的讨论和交易的最终文件进行调整。

就在发布此消息不久前，KLDiscovery在2023年取得了前所未有的财务业绩，全年收入、息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后EBITDA均表现强劲。公司将在这一势头的基础上继续扩大规模，从而代表不断增长的全球客户群处理最庞杂的事务。KLDiscovery继续对其一流的技术进行重大投资，其中最重要的是公司的旗舰产品Nebula，此端到端AI/ML支持解决方案是法律和其他类型数据的单一参与平台。

KLDiscovery顾问公司

Gibson、Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问，Guggenheim Securities, LLC担任投资银行顾问，AlixPartners担任财务顾问，C Street Advisory Group担任战略传播顾问。

关于KLDiscovery

KLDiscovery提供技术支持服务和软件，帮助律师事务所、公司和政府机构解决复杂的数据难题。KLDiscovery在17 个国家的26个地点设有办事处，是提供一流数据管理、信息治理和eDiscovery解决方案的全球领导者，为客户的诉讼、合规和内部调查需求提供支持。30多年来，KLDiscovery一直为广大组织机构提供数据收集和法证调查、早期案件评估、数据处理、应用软件和数据托管（用于基于网络的文件审查）以及文件审查管理服务。此外，通过其全球Ontrack数据管理业务，KLDiscovery还提供世界一流的数据恢复、灾难恢复、电子邮件提取和恢复、数据销毁和磁带管理服务。KLDiscovery被Inc. Magazine（Inc. 5000）和Deloitte（Deloitte’s Technology Fast 500）评为北美发展最快的公司之一，首席执行官Chris Weiler荣获2014安永年度企业家奖（Ernst & Young Entrepreneur of the Year™）。此外，KLDiscovery还是Relativity认证合作伙伴，并在全球拥有通过ISO/IEC 27001认证的数据中心。请访问 www.kldiscovery.com以了解更多内容。

前瞻性声明

本新闻稿包含 1933 年《证券法》修订版第 27A 条、1934 年《证券交易法》第 21E 条和 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》界定的 "前瞻性声明"。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性声明，包括但不限于有关债务权益化交易的条款和时间、公司的未来愿景及其主要资本合作伙伴对这一愿景的信念、未来财务灵活性为公司带来的好处、公司扩张以及公司对增长和技术服务及软件的投资等。本新闻稿中使用的 "估计"、"预计"、"预期"、"预测"、"相信"、"可能"、"将要"、"应该"、"未来 "等词语以及这些词语的变体或类似表达方式（或这些词语或表达方式的反义词）旨在识别前瞻性声明。

这些前瞻性声明并不是对未来业绩、条件、结果或事件的保证，并涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素不在KLDiscovery管理层的控制范围之内，可能导致实际结果或成果与前瞻性声明中讨论的结果或成果存在实质性差异。可能影响实际结果或成果的重要因素包括：KLDiscovery大量负债的后果，包括2024年6月即将到期和可能加速到期的负债，以及其偿还到期债务或获得其他融资来源的能力；与KLDiscovery的主要债券持有人和主要定期贷款放款人就上述原则性协议达成最终协议并完成交易；KLDiscovery可能无法遵守有关其处理和存储的客户数据集的隐私和信息安全法规； KLDiscovery在高度竞争的市场中的运营能力，以及这种竞争可能带来的不利影响；如果KLDiscovery不调整其定价模式，收入可能减少的风险；吸引、激励和留住合格员工（包括KLDiscovery高级管理团队成员）的能力；保持高水平客户服务和扩大运营的能力；KLDiscovery 的产品存在潜在问题，可能导致法律风险、声誉受损和无法提供服务； KLDiscovery开发Nebula等新产品并成功实现收入增长、改进现有产品以及调整其业务模式以跟上行业发展趋势的能力；KLDiscovery的产品和服务无法与第三方系统互操作的风险；KLDiscovery在其产品和服务中使用的第三方技术可能不可用；KLDiscovery的产品、服务、网站和网络可能发生中断；KLDiscovery实施新的合并业务系统所产生的困难； 灾难或业务连续性事件发生后提供产品和服务的能力；新冠等疾病或类似的公共卫生威胁；第三方可能未经授权使用我们的产品和技术和/或数据安全漏洞及其他事件；潜在的知识产权侵权索赔；以及遵守各种贸易限制的能力，如KLDiscovery的国际业务所导致的制裁和出口管制。这些风险以及KLDiscovery向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的10-K年度报告和10-Q季度报告中 "风险因素 "部分以及KLDiscovery向SEC提交的任何其他报告中讨论的其他因素，可能导致实际结果与KLDiscovery或代表KLDiscovery所做的前瞻性声明中明示或暗示的结果存在实质性差异。鉴于这些风险和不确定性，投资者不应过分依赖前瞻性声明来预测实际结果或成果。除非法律要求，KLDiscovery不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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