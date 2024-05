Keyloop finalise l’acquisition d’Automotive Transformation Group (ATG)

Keyloop completes the acquisition of Automotive Transformation Group (ATG) (Graphic: Business Wire)

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Keyloop, une entreprise mondiale de technologie automobile, a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’ATG, un fournisseur innovant de technologie automobile axé sur les solutions de vente au détail omnicanales. Cette acquisition fait suite à l’annonce de la conclusion d’un accord définitif le 10 avril 2024.

Elle constitue une étape importante dans l’accélération de la mise en œuvre du plan Experience-First de Keyloop tout au long de la durée de vie du véhicule, en aidant les détaillants automobiles et les équipementiers à offrir des expériences exceptionnelles aux clients.

Tom Kilroy, directeur général de Keyloop, déclare : « Ensemble, Keyloop et ATG s’associent pour créer un portefeuille technologique intégré qui relie plus exhaustivement l’ensemble du parcours automobile du consommateur, en aidant les détaillants et les équipementiers à améliorer l’expérience client grâce à des solutions innovantes. »

Tim Smith, directeur général d’ATG, déclare : « L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’inspiration et de l’innovation de l’équipe d’ATG, ainsi que de la vision et de l’engagement de Keyloop. Je suis ravi de rejoindre l’équipe de direction de Keyloop et j’ai hâte de rapprocher nos entreprises au cours des prochaines semaines au bénéfice de tous nos clients. »

ATG est conseillée par Houlihan Lokey et Taylor Wessing. Keyloop est conseillée par King & Spalding et Paul Hastings LLP. La direction d’ATG a été conseillée par Momentum Corporate Finance.

À propos de Keyloop :

Keyloop fournit des solutions de pointe adaptées aux besoins modernes des détaillants automobiles et des équipementiers. De la salle d’exposition à l’atelier, en passant par toutes les étapes intermédiaires, sa technologie facilite des expériences client différentiées entre les systèmes, les outils et les départements clés. Avec 40 ans d’ADN automobile et une compréhension profonde de ce qu’il faut pour réussir, les solutions Keyloop sont fournies dans plus de 90 pays et ont la confiance de plus de 18 000 détaillants et 80 équipementiers dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.keyloop.com. Téléchargez le dernier livre blanc de Keyloop intitulé Révolutionner la vente au détail automobile grâce à la technologie.

À propos d’Automotive Transformation Group (ATG) :

Fournisseur innovant de logiciels de vente au détail pour le secteur automobile, Automotive Transformation Group (ATG) a pour mission de faciliter l’achat d’une voiture. Avec 20 ans d’expérience, une technologie déployée dans 80 pays et plus de 13 milliards d’interactions numériques capturées à ce jour, ATG a développé une compréhension approfondie du comportement d’achats automobiles, ce qui lui permet de concevoir des logiciels axés sur le consommateur pour les détaillants, équipementiers, agents financiers et fournisseurs de flottes à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : atg.auto.

