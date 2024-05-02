Lime Trading与新创公司TakeProfit合作，为下一代零售交易商赋能

新推出的TakeProfit交易平台现在提供与Lime Trading无缝集成的小工具。Lime客户现在可以从TakeProfit平台进行交易，并在一个地方查看他们的投资组合。（图示：美国商业资讯）

新推出的TakeProfit交易平台现在提供与Lime Trading无缝集成的小工具。Lime客户现在可以从TakeProfit平台进行交易，并在一个地方查看他们的投资组合。（图示：美国商业资讯）

纽约和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于纽约市、以技术为先导的代理经纪商Lime Trading Corp (“Lime Trading”)自豪地宣布，与西海岸新创公司、总部位于加州旧金山的开创性社区驱动交易者平台TakeProfit建立战略合作伙伴关系。双方的合作源于一个共同的信念：即无论交易者的策略如何，他们都应该获得最好的工具和技术。这一新的合作关系为零售交易商提供了图表和技术分析方面的最新创新，以及Lime Trading行业领先的交易执行能力。

Lime Trading是唯一一家连接到TakeProfit的经纪商，可独家使用TakeProfit平台上的原生交易小工具。现在，交易者无需离开平台，就能在一个无缝体验中进行构思和交易。Lime Trading首席执行官Johan Sandblom表示：“我们很高兴能与TakeProfit进行整合。通过将Lime Trading在交易执行方面的专业知识与TakeProfit的创新平台相结合，我们为零售交易商提供了高效驾驭当今动态市场所需的基本工具。”

TakeProfit创始人兼首席执行官Alexey Shulzhenko表示：“我们之所以与Lime合作，是因为他们热衷于由交易者为交易者打造最好的平台。他们专注于为所有交易者提供更低延迟的技术，这与我们为交易者提供更有效交易所需工具的使命不谋而合。”

此次合作只是Lime Trading近期发布的几项产品改进中的一项，目的是增强其零售产品。最近，他们为其REST API增加了Python SDK，并简化了模拟交易访问，以便交易者亲自试用Lime。

想要尝试TakeProfit交易集成的交易者，如果还没有Lime账户来体验这个新的集成，可以注册一个免费的模拟账户。有关Lime Trading和TakeProfit新合作关系的更多信息，请访问m.lime.co/takeprofit。

关于Lime Trading

二十多年来，Lime Trading一直致力于开发工具和技术，以提高交易者进入市场的能力。Lime Trading专注于降低延迟执行，与零售和机构客户合作，为全球交易商提供广泛的API、平台和技术解决方案。Lime Trading Corp是一家在美国证券交易委员会注册的经纪自营商，也是FINRA/SIPC/NFA的成员。如需了解更多信息，请访问Lime.co。

关于TakeProfit

TakeProfit是一个社区驱动的交易平台，为交易者配备了变现工具。它有助于分享研究成果和做出更好的交易决策，使会员能够发挥自己的专长。工作区是使用小部件创建的，提供了一个可定制的交易环境，包括沉浸式的图表、定制指标、筛选器、财务和其他工具。TakeProfit利用新的浏览器技术和云产品的优势，将桌面的功能带入网络。如需了解有关TakeProfit的更多信息，请访问TakeProfit.com。

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