Il nuovo Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 arriva in Italia: Il prodotto 5 in 1 che semplifica le pulizie domestiche

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Tineco, leader nel settore delle tecnologie per la pulizia domestica, è lieta di annunciare il nuovo TINECO FLOOR ONE SWITCH S7, l’innovativa soluzione 5-in-1 perfetta per pulire in profondità tutta la casa. Si tratta di una lavapavimenti e aspirapolvere che permette di igienizzare ogni superficie.

Il 5-in-1 ideale per chi vuole un unico elettrodomestico e pulizie profonde

5 accessori diversi in un unico elettrodomestico. TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è la risposta ideale per tutte le persone che cercano una soluzione pratica, compatta, ma che non rinunci a nessun tipo di pulizia. Dall’attacco classico per l’aspirazione, ai 2 accessori creati per raggiungere anche gli angoli più angusti della casa e quello dedicato ai tessuti, fino alla scopa lavapavimenti per igienizzare ogni superficie; 5 accessori che saranno gli alleati per pulire ogni casa in modo pratico e approfondito.

Pulizia e autopulizia approfondite per la lavapavimenti

Il ciclo di autopulizia del nuovo FLOOR ONE SWITCH S7 è stato migliorato con la nuova tecnologia FlashDry. Questo modello combina due step per la pulizia: un lavaggio di 2 minuti per eliminare tutti i residui di sporco, e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70° per avere un rullo asciutto, pulito e senza odori. In 7 minuti, avremo un prodotto igienizzato e pronto per una prossima sessione di pulizia, ideale per case con bambini e per chi vive con animali.

Inoltre, FLOOR ONE SWITCH S7 presenta un flusso d'acqua a pressione bilanciata, che assicura un pavimento completamente pulito grazie a un lavaggio continuo con acqua fresca e un efficiente riciclo dell'acqua sporca, con un flusso costante di acqua a 450 rotazioni al minuto.

Addio polvere anche negli angoli più nascosti

Questo nuovo modello di Tineco ha tutta una serie di accessori dedicati all’aspirazione che lo rendono, a tutti gli effetti, un prodotto completo e ideale per eliminare la polvere o anche solo qualche briciola. Tra gli utensili presenti si trovano 3 spazzole: la ZeroTangle, pensata per aspirare peli e capelli ed evitare aggrovigliamenti, quella mini, ideale per pulire zone più piccole e i tessuti, e lo spolverino 2-in-1 che permette di aspirare lo sporco dalle fessure più strette. Oltre a questo set di spazzole, nel kit è presente anche il tubo al quale possono essere attaccate le diverse spazzole, così da rendere ancora più pratico l’utilizzo del prodotto e raggiungere anche gli angoli nascosti.

Inoltre, la sua tecnologia Tineco PureCyclone che separa efficacemente aria e polvere, garantisce un risultato migliore.

Batteria migliorata: ancora più resistente e duratura

Tineco, con questo nuovo modello, ha implementato anche il comparto della batteria, migliorando ancora di più le prestazioni: fino a 40 minuti di autonomia con la funzione lavapavimenti e fino a 65 minuti come aspirapolvere. La funzione proprietaria Tineco iLoop™ Smart Sensor consente di ottimizzare la durata della sessione di pulizia, rilevando il livello di sporco e adattando automaticamente la potenza di aspirazione e lavaggio. Inoltre, grazie alla sua tecnologia pouch cell che prolunga la durata del dispositivo.

Disponibilità e informazioni aggiuntive

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon o sullo Store ufficiale di Tineco con prezzo di 899,00€.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.