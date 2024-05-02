Lime Trading與新創公司TakeProfit合作，為下一代零售交易商賦能

新推出的TakeProfit交易平台現在提供與Lime Trading順暢整合的小工具。Lime客戶現在可以從TakeProfit平台進行交易，並在一個地方查看他們的投資組合。（圖片：美國商業資訊）

新推出的TakeProfit交易平台現在提供與Lime Trading順暢整合的小工具。Lime客戶現在可以從TakeProfit平台進行交易，並在一個地方查看他們的投資組合。（圖片：美國商業資訊）

紐約和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於紐約市、以技術為先導的代理經紀商Lime Trading Corp (“Lime Trading”)驕傲地宣布，與西海岸新創公司、總部位於加州舊金山的開創性社群驅動交易者平台TakeProfit建立策略性合作夥伴關係。雙方的合作源於一個共同的信念：即無論交易者的策略如何，他們都應該獲得最好的工具和技術。這一新的合作關係為零售交易商提供了圖表和技術分析方面的最新創新，以及Lime Trading業界領先的交易執行能力。

Lime Trading是唯一一家連接到TakeProfit的經紀商，可獨家使用TakeProfit平台上的原生交易小工具。現在，交易者無需離開平台，就能在一個順暢體驗中進行構思和交易。Lime Trading執行長Johan Sandblom表示：「我們很高興能與TakeProfit進行整合。透過將Lime Trading在交易執行方面的專業知識與TakeProfit的創新平台相結合，我們為零售交易商提供了高效駕馭當今動態市場所需的基本工具。」

TakeProfit創辦人兼執行長Alexey Shulzhenko表示：「我們之所以與Lime合作，是因為他們熱衷於由交易者為交易者打造最好的平台。他們專注於為所有交易者提供更低延遲的技術，這與我們為交易者提供更有效交易所需工具的使命不謀而合。」

此次合作只是Lime Trading近期推出的幾項產品改進中的一項，目的是強化其零售產品。最近，他們為其REST API增加了Python SDK，並簡化了模擬交易存取，以便交易者親自試用Lime。

想要嘗試TakeProfit交易整合的交易者，如果還沒有Lime帳戶來體驗這個新的整合，可以註冊一個免費的模擬帳戶。有關Lime Trading和TakeProfit新合作關係的更多資訊，請造訪m.lime.co/takeprofit。

關於Lime Trading

二十多年來，Lime Trading一直致力於開發工具和技術，以提高交易者進入市場的能力。Lime Trading專注於降低延遲執行，與零售和機構客戶合作，為全球交易商提供廣泛的API、平台和技術解決方案。Lime Trading Corp是一家在美國證券交易委員會註冊的經紀自營商，也是FINRA/SIPC/NFA的成員。如欲瞭解更多資訊，請造訪Lime.co。

關於TakeProfit

TakeProfit是一個社群驅動的交易平台，為交易者配備了變現工具。它有助於分享研究成果和做出更好的交易決策，使會員能夠發揮自己的專長。工作區是使用小組件建立的，提供了一個可自訂的交易環境，包括沉浸式的圖表、客製化指標、篩選器、財務和其他工具。TakeProfit利用新的瀏覽器技術和雲端產品的優勢，將桌面的功能帶入網路。如欲瞭解有關TakeProfit的更多資訊，請造訪TakeProfit.com。

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