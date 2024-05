Lime Trading se une à startup TakeProfit para capacitar a próxima geração de operadores de varejo

The newly launched TakeProfit trading platform now offers widgets that integrate seamlessly with Lime Trading. Lime clients will be able to now place trades from the TakeProfit platform and view their portfolio all in one place. (Graphic: Business Wire)

NOVA YORK E SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Lime Trading Corp ("Lime Trading"), uma agência corretora pioneira em tecnologia com sede na cidade de Nova York, anuncia com orgulho sua parceria estratégica com a startup da costa oeste, TakeProfit, uma plataforma de negociação pioneira direcionada à comunidade com sede em San Francisco, Califórnia. Esta cooperação se originou da crença conjunta de que os operadores devem ter acesso às melhores ferramentas e tecnologias, independentemente de sua estratégia. Esta nova parceria oferece aos operadores de varejo acesso às mais recentes inovações em gráficos e análises técnicas, junto com a execução comercial líder do setor da Lime Trading.

A Lime Trading é a única corretora conectada à TakeProfit, oferecendo acesso exclusivo a um dispositivo de negociação nativo da plataforma TakeProfit. Agora os operadores podem idealizar e negociar em uma experiência exclusiva, sem nunca sair da plataforma. "Estamos empolgados em apresentar esta integração com a TakeProfit”, comentou Johan Sandblom, Diretor Executivo da Lime Trading. “Ao fundir a experiência da Lime Trading na execução de negociações com a plataforma inovadora da TakeProfit, estamos munindo os operadores de varejo com as ferramentas essenciais necessárias para ajudar a navegar com eficiência nos mercados dinâmicos da atualidade."

Alexey Shulzhenko, Fundador e Diretor Executivo da TakeProfit, disse: "Fizemos uma parceria com a Lime, pois possui paixão em fazer o melhor para os operadores e pelos operadores. Seu foco em oferecer a todos os operadores tecnologia com menor latência se alinha à nossa missão de levar aos operadores as ferramentas de que precisam para negociar com mais eficácia."

Esta parceria é apenas uma das poucas melhorias recentes de produtos que a Lime Trading lançou para aprimorar sua oferta de varejo. Mais recentemente, acrescentaram um SDK Python para sua API REST e otimizaram seu acesso comercial de demonstração para que os operadores testassem a Lime por si mesmos.

Os operadores que desejam experimentar a integração comercial da TakeProfit e que ainda não possuem uma conta Lime para testar esta nova integração, podem se inscrever em uma conta de demonstração gratuita. Para mais informação sobre a nova parceria entre a Lime Trading e a TakeProfit, acesse m.lime.co/takeprofit.

Sobre a Lime Trading

Durante mais de vinte anos a Lime Trading vem se concentrando em desenvolver ferramentas e tecnologia para melhorar o acesso dos operadores aos mercados. Com foco na execução de menor latência, a Lime Trading trabalha com clientes de varejo e institucionais, a fim de oferecer uma ampla gama de APIs, plataformas e soluções tecnológicas para operadores a nível mundial. A Lime Trading Corp é uma corretora registrada na SEC, membro da FINRA/SIPC/NFA. Para mais informação, acesse Lime.co.

Sobre a TakeProfit

A TakeProfit é uma plataforma de negociação direcionada à comunidade, dispondo de ferramentas de monetização para operadores. Ela facilita o compartilhamento de pesquisas e a tomada de melhores decisões comerciais, permitindo que os membros capitalizem suas experiências. Os espaços de trabalho são criados usando dispositivos, que proporcionam um ambiente de negociação personalizável com gráficos imersivos, indicadores personalizados, rastreadores, dados financeiros e outras ferramentas. A TakeProfit leva a funcionalidade da área de trabalho à web, com uso de novas tecnologias de navegador e aproveitando as vantagens de produtos em nuvem. Saiba mais sobre a TakeProfit em TakeProfit.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.