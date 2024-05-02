Keyloop完成对Automotive Transformation Group (ATG)的收购

英国雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球汽车技术公司Keyloop今天宣布完成对ATG的收购。ATG是一家专注于全渠道零售解决方案的创新型汽车技术供应商。此前，Keyloop已宣布于2024年4月10日达成最终协议。

此次收购是Keyloop在整个汽车所有权生命周期内加速实现“体验第一”蓝图的重要一步，有助于汽车零售商和原始设备制造商提供卓越的客户体验。

Keyloop首席执行官Tom Kilroy评论道：“ Keyloop和ATG将联合创建一个集成技术组合，更全面地连接消费者的整个汽车之旅，通过创新解决方案帮助零售商和原始设备制造商改善客户体验。”

ATG首席执行官Tim Smith评论道：“ 今天的声明是对ATG充满灵感和创新的团队以及Keyloop的愿景和承诺的证明。我很高兴能加入Keyloop的高管团队，并期待着在未来几周内将我们的业务结合在一起，为我们所有的客户谋求福利。”

Houlihan Lokey和Taylor Wessing担任ATG的顾问。King & Spalding和Paul Hastings LLP担任Keyloop的顾问。Momentum Corporate Finance担任ATG管理层的顾问。

编者注：

关于Keyloop：

Keyloop针对汽车零售商和原始设备制造商的现代需求提供最先进的定制化解决方案。从展厅到车间，以及两者之间的所有环节，Keyloop的技术为关键系统、工具和部门之间的独特客户体验提供了便利。凭借40年的汽车行业基因以及对成功要素的深刻理解，Keyloop的解决方案已在全球90多个国家交付，并受到全球1.8万多家零售商和80多家原始设备制造商的信赖。如需了解更多信息，请访问： www.keyloop.com 。敬请下载Keyloop的最新白皮书： 《通过技术革新汽车零售业》 。

关于Automotive Transformation Group (ATG)：

作为汽车行业零售软件的创新供应商，Automotive Transformation Group (ATG)的宗旨是让购车变得简单轻松。凭借20年的丰富经验、部署在80个国家的技术以及迄今为止超过130亿次的数字互动记录，公司对购车行为有着深刻的了解，从而能够为全球的零售商、原始设备制造商、金融机构和车队供应商设计消费者至上的软件。如需了解更多信息，请访问： atg.auto 。

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