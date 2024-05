KLDiscovery adotta varie misure finalizzate a rafforzare lo stato patrimoniale e le basi finanziarie a lungo termine

EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery” o la “Società”), una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati, governance societaria informatica, eDiscovery e servizi di consulenza, oggi ha annunciato di avere raggiunto un accordo di principio con i principali titolari delle sue obbligazioni convertibili e con la più importante banca da cui ha ricevuto un mutuo a termine, volto a ridurne significativamente l’indebitamento a lungo termine e a rafforzarne la posizione finanziaria, consentendole così di concentrarsi sul suo modello di crescita e dare impulso all’investimento nelle sue soluzioni per clienti avanzate.

“L’annuncio odierno segna un importante passo avanti per la nostra società mentre procediamo verso un futuro con una struttura di capitale che supporti il nostro team ineguagliato, la crescita a lungo termine e gli obiettivi di realizzazione di profitti”, commenta Chris Weiler, Amministratore delegato KLDiscovery. “KLDiscovery è un’impresa solida che vanta una posizione di prestigio nel settore e brand di altissimo livello e che ha una visione chiara per il futuro. Questo accordo sottolinea il convincimento dei nostri partner chiave per la struttura di capitale nella validità di tale visione e darà alla nostra società la flessibilità finanziaria necessaria per continuare a sviluppare le innovazioni, le idee all’avanguardia e le offerte ineguagliate che i clienti ormai si aspettano sempre da noi. Il team KLDiscovery globale è pronto a impegnarsi ora più che mai e sta procedendo con un focus unico sull’aiutare i clienti a rispondere alle loro esigenze più complesse normative, legali e riguardanti i dati”.

Subordinatamente all’esecuzione dei documenti definitivi, l’operazione contempla una conversione delle obbligazioni convertibili in circolazione della Società in circa il 96% del capitale proprio in circolazione pro forma di KLDiscovery. Inoltre la maturità del mutuo a termine sarà prorogata ad agosto 2027.

Questo accordo di principio rispecchia il forte supporto offerto dai titolari di obbligazioni KLDiscovery e dalla banca che ha concesso il mutuo a termine, e posiziona la Società in modo da continuare a concentrarsi sull’investire nella crescita e in software e servizi abilitati dalla tecnologia. Il frazionamento stimato del capitale descritto sopra potrebbe essere modificato in seguito a discussioni in corso e in base alla documentazione definitiva dell’operazione.

Questa notizia giunge sulla scia della performance finanziaria record di KLDiscovery nel 2023, rispecchiando solidi ricavi, EBITDA ed EBITDA rettificato nell’intero anno. La Società sta facendo leva su questi risultati positivi continuando a espandersi alla scala necessaria per far fronte alle questioni più vaste e complesse per conto della sua crescente clientela globale. KLDiscovery continua a effettuare investimenti notevoli nella sua tecnologia all’avanguardia in cui spicca Nebula, la sua soluzione di punta end-to-end basata su IA / ML che funziona da piattaforma unica di coinvolgimento per dati legali e di altro tipo.

Consulenti KLDiscovery

Gibson, Dunn & Crutcher LLP sta operando da consulente legale, Guggenheim Securities, LLC da banca d’investimento, AlixPartners da consulente finanziario e C Street Advisory Group da consulente per le comunicazioni strategiche.

Informazioni su KLDiscovery

KLDiscovery sviluppa software e servizi abilitati dalla tecnologia per aiutare studi legali, aziende e agenzie governative a risolvere complessi problemi riguardanti i dati. Con 26 sedi in 17 paesi del mondo, KLDiscovery è una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la gestione dei dati, la governance societaria informatica e la eDiscovery a sostegno di esigenze dei clienti riguardanti cause legali, conformità normativa e indagini interne. Da 30 anni KLDiscovery offre servizi di raccolta dati e indagini forensi, valutazione anticipata di cause, elaborazione dati, software applicativo e hosting di dati per revisioni di documenti basate sul web e gestite. Inoltre tramite Ontrack, il suo business globale di gestione dati, KLDiscovery offre servizi avanzati di ripristino dati e da disastri, estrazione e ripristino di e-mail, distruzione di dati e gestione di nastri. KLDiscovery è stata riconosciuta come una delle imprese in più rapida crescita nel Nord America sia da Inc. Magazine (Inc. 5000) che da Deloitte (Deloitte’s Technology Fast 500), mentre il Ceo Chris Weiler è stato nominato 2014 Ernst & Young Entrepreneur of the Year™. Oltre a ciò, KLDiscovery è un Relativity Certified Partner e gestisce vari data center nel mondo che hanno ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001. Per saperne di più visitare www.kldiscovery.com.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa include “dichiarazioni a carattere previsionale” come indicato nella Sezione 27A della legge Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, nella Sezione 21E della legge Securities Act del 1934, compresi gli emendamenti e disposizioni di “approdo sicuro” della legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da dichiarazioni di fatti storici comprese, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti i termini e i tempi dell’operazione di rimborso del debito, la visione della Società per il futuro e il convincimento dei suoi partner chiave per la struttura di capitale nella validità di tale visione, i vantaggi della futura flessibilità finanziaria che la Società otterrà, l’espansione della Società e il suo investimento nella crescita e in software e servizi abilitati dalla tecnologia sono dichiarazioni a carattere previsionale. Quando utilizzate nel presente comunicato stampa, le parole “stime”, “si aspetta”, “anticipa”, “prevede”, “ritiene”, “potrebbe”, “farà”, “dovrebbe”, “futuro” e variazioni di tali parole o espressioni analoghe (o le versioni negative di tali parole o espressioni) intendono identificare dichiarazioni a carattere previsionale.

Queste dichiarazioni a carattere previsionale non garantiscono performance, condizioni, risultati o eventi futuri e comportano vari rischi noti e ignoti, incertezze, ipotesi e altri fattori importanti molti dei quali sono fuori del controllo del gruppo dirigente KLDiscovery, che potrebbero far sì che i risultati o gli esiti differiscano in misura sostanziale da quelli discussi nelle dichiarazioni a carattere previsionale. I seguenti sono vari fattori importanti, fra altri, che potrebbero influire sui risultati o esiti effettivi: conseguenze di livelli sostanziali di indebitamento da parte di KLDiscovery, compresa la maturità in attesa e la sua possibile accelerazione a giugno 2024 e la capacità della Società di ripagare le obbligazioni alla scadenza o di ottenere fonti alternative di finanziamento; esecuzione di accordi definitivi riguardanti un’operazione e la chiusura della stessa in relazione all’accordo di principio descritto sopra con i principali titolari delle obbligazioni KLDiscovery e con la più importante banca chele ha concesso un mutuo a termine; il possibile insuccesso di KLDiscovery nell’assicurare la conformità alle norme sulla sicurezza dei dati e della privacy concernenti i set di dati dei clienti che processa e archivia; la capacità di KLDiscovery di operare in mercati altamente competitivi e i possibili effetti avversi di questa competizione; il rischio di una riduzione dei ricavi se KLDiscovery non adatta i suoi modelli di determinazione dei prezzi; la capacità di attrarre, motivare e fidelizzare dipendenti, compresi i più alti dirigenti KLDiscovery; la capacità di mantenere un alto livello del servizio clienti e di espandere le operazioni; possibili problemi con la gamma di prodotti offerti da KLDiscovery che potrebbero causare esposizione legale, danni alla reputazione e incapacità di erogazione di servizi; la capacità di KLDiscovery di sviluppare e aumentare i ricavi derivanti da nuovi prodotti come Nebula, di migliorare i prodotti attuali e di adattare il suo modello di business per mantenere il passo con le tendenze del settore; il rischio che i prodotti e servizi KLDiscovery non riescano a interoperare con sistemi di terze parti; la possibile mancanza di disponibilità della tecnologia di terze parti che KLDiscovery utilizza nei suoi prodotti e servizi; la possibile interruzione della disponibilità di prodotti, di offerte, del sito web e dei network KLDiscovery; difficoltà risultanti dall’implementazione di nuovi sistemi aziendali unificati da parte di KLDiscovery; la capacità di offrire prodotti e servizi dopo un disastro o un evento dannoso per la continuità aziendale; malattie o altre minacce simili alla salute pubblica come il COVID-19; il possibile uso non autorizzato dei nostri prodotti e della tecnologia di terze parti e/o violazioni della sicurezza dei dati e altri incidenti; possibili richieste di risarcimento per violazione della proprietà intellettuale; e la capacità di garantire la conformità a varie restrizioni al commercio, come sanzioni e controlli sulle esportazioni, risultanti da operazioni internazionali di KLDiscovery. Questi rischi e altri fattori discussi nella sezione “Fattori di rischio” della relazione annuale di KLDiscovery presentate sul modulo (Form) 10-K e della relazione trimestrale presentata sul Form 10-Q alla Securities Exchange Commission (“SEC”) e qualsiasi altra relazione presentata da KLDiscovery alla SEC, potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o implicati da dichiarazioni a carattere previsionale fatte da KLDiscovery o per suo conto. Dati questi rischi e incertezze, gli investitori non dovrebbero fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni a carattere previsionale come una previsioni di risultati o esiti effettivi. Tutte le dichiarazioni si riferiscono solo alla data in cui vengono fatte e se non legalmente obbligatorio, KLDiscovery non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualunque dichiarazione a carattere previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.