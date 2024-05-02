SLB的OneSubsea和Subsea7與Equinor簽訂長程戰略合作協議，著手進行Wisting和Du Nord灣油田計畫

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB（紐約證交所代號：SLB）宣布已與Equinor ASA和Subsea Integration Alliance（後者包括OneSubsea™和Subsea7）簽訂一份新長程戰略性合作協議。這份協議將為開展以下兩項計畫的探測工作鋪路：挪威近海的Wisting油田，以及加拿大紐芬蘭及拉布拉多省近海的Du Nord灣油田。

今天在挪威斯塔凡格 (Stavanger) 簽訂的這項協議將促成一種創新的整合式工作型態，透過提高經濟可行性，及早分享資訊、技術創新以及有助促進更多海底計畫的其他合作利益。OneSubsea和Subsea7以Subsea Integration Alliance成員的經驗為基礎，透過這項協議進一步鞏固兩承包商深受Equinor信賴的地位。

「Equinor努力改進並完善Wisting和du Nord灣的油田計畫。及早擇定供應商是我們開發專案的嶄新途徑，也表示我們對Subsea Integration Alliance的信心。我們期待在充分瞭解盈利能力的過程中共同發展概念，齊力使這些具有挑戰性的計畫獲得批准。」Equinor計畫開發部資深副總裁Trond Bokn表示。

「Equinor是我們公司和Subsea Integration Alliance的長期重要客戶。這份合作令我們感到無比光榮。」OneSubsea執行長Mads Hjelmeland說，「今天的協議證明了我們多年來培養的信任，並讓我們進一步合作，分享目標和價值並取得共識、提升跨計畫的表現和學習，並釋出更多新機會來加強安全性、風險管理，以及永續成果。」

Subsea7執行長John Evans表示：「Subsea7與Equinor合作多年，幫助艱難的海底開發獲得最佳成果，從Snorre擴大計畫提供捆綁解決方案到位於巴西的Bacalhau綜合開發專案不等。我們期待在合作釋出Wisting和du Nord灣計畫價值的過程中，繼續擴大深化這份關係。」

按照這份協議，將立即展開早期聯合概念研究，以為兩項主要計畫鋪路。根據這份協議，如果做出最終投資決定 (FID)，任何由此產生的EPCI（工程、採購、建設、安裝）工作將直接交給Subsea Integration Alliance負責。

Wisting油田位於巴倫支海 (Barents Sea)，在挪威近海。Du Nord灣位於加拿大紐芬蘭及拉布拉多省聖約翰市東北方約500公里處。整合Equinor的專長、經驗與能力後，OneSubsea和Subsea7將能進一步完成跨兩項計畫的探測工作，並有可能在中短期內釋出更多機會。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於OneSubsea

OneSubsea致力推動新海底作業時代，運用數位及科技創新，優化客戶的石油及天然氣生產，為海底作業脫碳，為海底解決方案帶來更多潛力，加速能源轉型。OneSubsea是SLB、Aker Solutions及Subsea7的合資企業，總部設於奧斯陸及休士頓，全球員工總數達一萬名。如需進一步詳情，請造訪：onesubsea.slb.com。

關於Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是OneSubsea與Subsea7締結的戰略性全球聯盟，運用全球居冠的海底技術及服務組合，統整油田開發規劃、專案交付、EPCI承包模式和全生命週期解決方案。如需進一步詳情，請造訪：subseaintegrationalliance.com。

關於Equinor

請造訪： equinor.com。

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