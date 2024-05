Infobip et Nokia s’associent pour permettre aux développeurs de créer plus rapidement un plus large éventail d’applications basées sur les réseaux de télécommunications

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la plateforme mondiale de communications dans le cloud, et Nokia ont annoncé aujourd’hui un accord de partenariat qui permettra à la communauté mondiale des développeurs d’exploiter les plateformes d’interface programmable d’application (API) des deux sociétés afin de créer plus rapidement un plus large éventail d’applications basées sur les réseaux de télécommunications pour les consommateurs, les entreprises et les clients industriels.

La plateforme de communication dans le cloud (CPaaS) d’Infobip, leader sur le marché, fournit aux développeurs des API pour intégrer dans leurs applications des fonctions de communication omnicanale en temps réel telles que les SMS, la voix, la vidéo, des applications de messagerie et des API de réseau. La plateforme Network as Code de Nokia, avec son portail de développement, offre aux développeurs des API permettant d’exploiter les capacités du réseau 5G, comme la qualité de service (QoS) à la demande, la précision de la localisation des appareils et le découpage du réseau, ainsi que les capacités de la 4G.

Les développeurs pourront utiliser toutes ces capacités plus facilement, ce qui leur donnera une couverture complète des API réseau et CPaaS dans le développement de nouveaux cas d’utilisation et la capacité d’améliorer la performance des applications.

La plateforme Network as Code de Nokia, avec son portail pour les développeurs, rassemble des réseaux du monde entier, ainsi que des intégrateurs de systèmes et des développeurs de logiciels, dans un écosystème unifié, en utilisant des normes techniques produites dans le cadre d’initiatives industrielles telles que l’initiative Open Gateway de la GSMA et CAMARA de la Fondation Linux. Nokia et Infobip contribuent à ces deux initiatives.

Les cas d’utilisation d’Infobip en matière d’engagement des clients incluent les API Number Verify et SIM Swap conformes à CAMARA, qui sont déjà opérationnelles. L’entreprise travaille également à la mise sur le marché d’autres cas d’utilisation, notamment les API de localisation des appareils et de qualité à la demande, et a déjà signé 12 accords de collaboration en matière d’API. La plateforme CPaaS a récemment été nommée finaliste du premier Global Mobile Awards GSMA Open Gateway Challenge pour sa collaboration en matière d’intelligence anti-fraude.

Le travail conjoint entre Infobip et Nokia offrira aux développeurs une expérience simplifiée sans le fardeau de naviguer dans les technologies de réseau sous-jacentes complexes, permettant aux développeurs d’intégrer des capacités dans leurs applications plus rapidement que s’ils travaillaient séparément avec les plateformes des deux sociétés.

Nokia a signé des accords de collaboration avec 11 opérateurs de réseau et partenaires de l’écosystème pour utiliser la plateforme Network as Code avec le portail des développeurs depuis son lancement en septembre 2023.

Matija Ražem, vice-président du développement commercial chez Infobip, déclare : « Cet accord avec Nokia démontre une fois de plus comment Infobip aide les opérateurs de télécommunications à fournir de nouveaux services et à gagner de nouveaux revenus. Nous continuerons à construire et à offrir des API supplémentaires conformes à CAMARA dans le monde entier, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires des télécommunications pour exposer aux développeurs des API adaptées à l’expérience des clients. Cela témoigne de notre position de leader mondial du CPaaS, de nos solides relations avec les développeurs et de notre historique de collaborations stratégiques avec des opérateurs de télécommunications. Ces éléments sont essentiels pour augmenter les chances d’une collaboration réussie et d’un retour sur investissement plus rapide. »

Shkumbin Hamiti, responsable de la plateforme de monétisation des réseaux, des services cloud et des services réseau chez Nokia, déclare : « Cet accord de partenariat reflète notre engagement continu à travailler en étroite collaboration avec la communauté des développeurs. Il s’agit d’élargir le choix et l’échelle et de donner aux développeurs un guichet unique pour extraire de la valeur des plateformes d’Infobip et de Nokia. Nous nous réjouissons de travailler avec Infobip et d’optimiser nos technologies respectives. »

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centre de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d’accroître la fidélisation.

