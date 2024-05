SLB OneSubsea e Subsea7 assinam acordo de colaboração estratégica de longo prazo com a Equinor; início dos trabalhos nos projetos Wisting e Bay Du Nord

The strategic collaboration agreement enables early information sharing, technology innovation and other collaborative benefits critical to unlocking more subsea projects by making them economically viable. (Photo: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) anunciou a assinatura de um novo acordo de colaboração estratégica de longo prazo entre a Equinor ASA e a Subsea Integration Alliance (que compreende a OneSubsea™ e a Subsea7). O acordo abre caminho para o início do trabalho exploratório em dois projetos: o campo de Wisting, na costa da Noruega, e Bay Du Nord, ao largo de Newfoundland e Labrador, no Canadá.

Assinado hoje em Stavanger, na Noruega, o acordo representa uma forma de trabalhar inovadora e integrada. Permite o compartilhamento antecipado de informações, a inovação tecnológica e outros benefícios colaborativos essenciais para desbloquear mais projetos submarinos, tornando-os economicamente viáveis. Com base em sua experiência como membros da Subsea Integration Alliance, este acordo também consolida ainda mais as posições da OneSubsea e da Subsea7 como contratantes de confiança da Equinor.

“ A Equinor está trabalhando duro para melhorar e amadurecer os projetos Wisting e Bay du Nord. Nesta fase inicial, a seleção do fornecedor é uma nova maneira de abordar o desenvolvimento do projeto para nós e um voto de confiança para a Subsea Integration Alliance. Esperamos desenvolver conceitos juntos, em um processo com total visibilidade de lucratividade e esforços conjuntos para tornar esses projetos desafiadores passíveis de sanção”, afirma Trond Bokn, vice-presidente sênior de desenvolvimento de projetos na Equinor.

“ A Equinor é há muito tempo um cliente crucial para o nosso negócio e para a Aliança. Não poderíamos estar mais orgulhosos de embarcar nesta colaboração”, disse Mads Hjelmeland, CEO da OneSubsea. “ O acordo de hoje sublinha a relação de confiança que construímos ao longo de muitos anos e permite-nos levar a nossa colaboração ainda mais longe, compartilhando e alinhando objetivos e valores, melhorando o desempenho e a aprendizagem em todos os projetos e abrindo novas oportunidades para melhorar a segurança, a gestão de riscos e a sustentabilidade. resultados."

John Evans, CEO da Subsea7 declarou: “ A Subsea7 vem colaborando com a Equinor há muitos anos para otimizar desenvolvimentos submarinos desafiadores, desde soluções de pacote para a Expansão Snorre até o desenvolvimento integrado do Bacalhau no Brasil. Esperamos ampliar e aprofundar esse relacionamento enquanto trabalhamos juntos para liberar valor em Wisting e Bay du Nord.”

O acordo abre caminho para o início imediato da colaboração em estudos conceituais conjuntos para dois grandes projetos. Nos termos do mesmo acordo, qualquer execução EPCI resultante seria atribuída diretamente à aliança, caso fosse tomada uma decisão final de investimento (FID).

Wisting está localizada no Mar de Barents, na costa da Noruega. Bay Du Nord fica a aproximadamente 500 km a nordeste de St John's, Newfoundland and Labrador, Canadá. Reunir o conhecimento, a experiência e as capacidades da Equinor, OneSubsea e Subsea7 permitiu um trabalho exploratório adicional em ambos os projetos, com potencial para oportunidades adicionais a serem desbloqueadas no curto e médio prazo.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a OneSubsea

A OneSubsea está impulsionando a nova era submarina que aproveita a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás dos nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture apoiada pelas SLB, Aker Solutions e Subsea7 com sede em Oslo e Houston, com 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Sobre a Subsea Integration Alliance

A Subsea Integration Alliance é uma aliança estratégica global entre a OneSubsea e a Subsea7, que reúne planejamento de desenvolvimento de campo, entrega de projetos, modelos de contratação EPCI e soluções de ciclo de vida total no portfólio líder mundial de tecnologia e serviços submarinos. Saiba mais em subseaintegrationalliance.com.

Sobre a Equinor

Visite : equinor.com

