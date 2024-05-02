SLB OneSubsea和Subsea7与Equinor签订长期战略合作协议，就Wisting和Bay Du Nord项目展开工作

该战略合作协议实现了早期信息共享、技术创新和其他合作效益，这对于通过提升经济可行性来解锁更多海底项目而言至关重要。(照片：美国商业资讯）

该战略合作协议实现了早期信息共享、技术创新和其他合作效益，这对于通过提升经济可行性来解锁更多海底项目而言至关重要。(照片：美国商业资讯）

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB) 宣布Equinor ASA与Subsea Integration Alliance（包括OneSubsea™和Subsea7）签署了一项新的长期战略合作协议。该协议为两大项目勘探工作的启动铺平了道路：即挪威近海的Wisting油田和加拿大纽芬兰和拉布拉多近海的Bay Du Nord。

该协议于今天在挪威斯塔万格签署，开启了一种创新的一体化工作方式，实现了早期信息共享、技术创新和其他合作效益，这对于通过提升经济可行性来解锁更多海底项目而言至关重要。作为Subsea Integration Alliance的成员，该协议也进一步巩固了OneSubsea和Subsea7作为Equinor值得信赖的承包商的地位。

Equinor项目开发高级副总裁Trond Bokn表示：“ Equinor正在努力改进和完善Wisting和Bay du Nord项目。在早期阶段选择供应商，对我们来说是一种新的项目开发方式，也是对Subsea Integration Alliance投下的信任票。我们期待着在一个充分了解盈利能力的过程中携手开发概念，并齐心协力助这些具有挑战性的项目获批。”

OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“ Equinor长期以来一直是我们业务和联盟的重要客户。我们对此次合作感到无比自豪。今天的协议彰显了我们多年来建立的信任关系，让我们能够通过分享和调整目标与价值观，提高各项目绩效和学习效果，并释放新机遇以增强安全、风险管理和可持续发展成果，进一步推进我们的合作。”

Subsea7首席执行官John Evans表示：“ 多年来，Subsea7一直与Equinor合作，优化颇具挑战性的海底开发项目，包括Snorre Expansion的捆绑解决方案和巴西的Bacalhau综合开发项目等。我们期待着扩大并深化这种合作关系，共同挖掘Wisting和Bay du Nord的价值。”

该协议为两大项目早期联合概念研究的立即启动铺平了道路。根据同一协议，如果做出最终投资决定（FID），任何由此产生的EPCI执行权将被直接授予该联盟。

Wisting油田位于挪威近海巴伦支海。Bay Du Nord位于加拿大纽芬兰和拉布拉多省圣约翰斯东北约500公里处。Equinor、OneSubsea和Subsea7的专业知识、经验与能力的相互结合，使这两个项目的勘探工作得以进一步开展，并有可能在中短期内释放出更多机会。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于OneSubsea

OneSubsea致力于推动海底新时代的到来，利用数字和技术创新优化客户的油气生产，实现海底作业的低碳化，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加快能源转型。OneSubsea是一家由SLB、Aker Solutions和Subsea7组建的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有10,000名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.slb.com。

关于Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是OneSubsea和Subsea7之间的全球战略联盟，将油田开发规划、项目交付、EPCI承包模式和全生命周期解决方案整合到世界领先的海底技术和服务组合中。如需了解更多信息，请访问subseaintegrationalliance.com。

关于Equinor

请访问： equinor.com

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