Eastman与Lubrizol合作利用可持续材料增强TPE包覆成型粘附性

田纳西州金斯波特和俄亥俄州维克利夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Eastman和Lubrizol成功合作，提高了在Eastman Tritan™共聚聚酯TX1501HF上包覆成型的热塑性弹性体(TPE)的粘附强度。双方的合作源于共同认识到包覆成型在生产中的重要性。与此同时，Eastman的可持续材料Tritan™ Renew和Lubrizol的ESTANE® ECO可再生热塑性聚氨酯(TPU)可改善消费品的产品性能和美观度。

两家公司研究了特定加工变量如何影响通过2K注塑成型生产的包覆成型样品的粘附强度。研究结果被认为适用于各种TPE和基材组合。在无法使用机械互锁、无法改变材料但又希望提高粘附强度的情况下，这一点尤为重要。

通过优化关键的TPE加工变量（如模具温度、包装和保持时间以及TPE料筒温度），与使用非理想加工条件获得的值相比，研究小组将粘附强度显著提高了124%。当使用Lubrizol的ESTANE® ECO 12T80E和特定等级的16T85 TPU，观察到的粘附强度得到了进一步改善。在本次初步研究评估的所有TPE中，这些等级的剥离强度值最高(> 310 N)。

Lubrizol工程聚合物高级业务主管Vince Haas表示：“对于两家领先的材料公司来说，这是一次难得的机会，可以利用可持续的多材料解决方案实现客户创新，拓展消费产品体验的边界。”

Eastman工程解决方案商务总监Courtland Jenkins表示：“这项工作增进了我们对包覆成型和TPE的了解，为希望提高包覆成型产品强度的工程师和制造商提供了宝贵的指导。这些研究结果为新的创新产品设计打开了大门，尤其是在使用回收材料时。”

如需了解研究的详细内容，请访问白皮书[ 链接 ]。

欢迎NPE2024与会者于5月6日至10日前往佛罗里达州奥兰多莅临Lubrizol的S35017号展台，亲身体验采用ESTANE® ECO技术包覆成型的Tritan™ Renew材料，还可通过UL Prospector于6月12日（星期三）上午9点举办的联合网络研讨会获得更深入的见解。网络研讨会注册链接在此[ 链接 ]。

关于Eastman

Eastman是一家全球性特种材料公司，生产的产品广泛应用于人们日常使用的物品中。Eastman以提高物质生活质量为宗旨，致力于安全、创新和可持续发展。伊士曼总部位于美国田纳西州金斯波特，2023年收入约为92亿美元。如需了解更多信息，请访问www.eastman.com。

关于The Lubrizol Corporation

Berkshire Hathaway旗下的The Lubrizol Corporation是一家特种化学品公司，其科研成果提供可持续的解决方案，以促进机动性、改善人类福祉并提高现代生活水平。Lubrizol成立于1928年，在全球拥有并运营100多家生产设施、销售和技术办事处，员工超过8000人。如需了解更多信息，请访问www.Lubrizol.com。

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