Tabletop Tactics seleziona Edgio per la distribuzione a livello globale di contenuti video premium

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Edgio, leader mondiale nella tecnologia di streaming multimediale, ha annunciato oggi di essere stato selezionato da Tabletop Tactics per gestire i flussi di lavoro video end-to-end, la distribuzione dei contenuti e l'analisi dei report in un'unica soluzione integrata.

Tabletop Tactics, un canale YouTube e online di abbonamento video on-demand (SVOD) con sede nel Regno Unito, è specializzato nella produzione di spettacoli di alta qualità incentrati sui giochi da tavolo più popolari al mondo, come Warhammer 40.000, Age of Sigmar e Dungeons & Dragons. Con oltre 200.000 iscritti su YouTube, il suo pubblico si estende a livello globale, e comprende una comunità in crescita di clienti paganti in abbonamento nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa e Australia, che godono dell'accesso esclusivo a un'ampia libreria di contenuti on-demand tra cui video di Battle Reports, Cast of Players, Faction Focus e altro ancora.

Insoddisfatta dai problemi di prestazioni riscontrati con il precedente fornitore, Tabletop Tactics ha iniziato a cercare un nuovo partner in grado di espandere le operazioni a livello globale e di fornire soluzioni di streaming innovative per migliorare l'esperienza degli spettatori. Guidata dai consulenti del suo partner tecnologico, ha cercato un fornitore di servizi su scala internazionale e in grado di offrire le migliori capacità di streaming.

Inizialmente attratta da Edgio per la sua presenza globale e per la rete di distribuzione di contenuti ad alte prestazioni, Tabletop Tactics è rimasta colpita dalla soluzione completa offerta dopo consultazioni approfondite. Questa soluzione non comprendeva solo la distribuzione, ma consentiva inoltre di integrare Uplynk, la piattaforma di streaming multimediale ricca di funzionalità di Edgio. Attraverso un unico pannello in vetro, Uplynk consente a Tabletop Tactics di acquisire, codificare, proteggere e distribuire contenuti di qualità broadcast su larga scala.

Lawrence Baker, fondatore e direttore di Tabletop Tactics, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, affermando: "Dopo aver inizialmente cercato una semplice soluzione di distribuzione, Edgio ci ha guidati nel corso di una consulenza in merito alle nostre esigenze e sfide aziendali. L'esperienza e la dedizione del team alla soddisfazione del cliente erano evidenti e, dopo una demo della piattaforma Uplynk, siamo rimasti veramente impressionati."

Ha aggiunto inoltre: "Spesso dobbiamo reagire rapidamente alle nuove uscite dei giochi e quindi il nostro programma di riprese e produzione segue ritmi estremamente elevati. Disporre di flussi di lavoro semplificati che ci permettono di distribuire i video dopo pochi minuti dal caricamento tramite lo slicer è incredibilmente importante. Inoltre, la solida dashboard di reporting, che offre un'analisi dettagliata delle sessioni, ha rivoluzionato la nostra strategia di contenuti e di coinvolgimento degli utenti, fornendo informazioni di cui prima non disponevamo".

Emma Whitmore, vicepresidente del gruppo per l'area EMEA dichiara: "Siamo entusiasti di offrire a Tabletop Tactics una soluzione unificata e conveniente, dotandola di tutti gli strumenti necessari per gestire in modo efficiente i contenuti video e conquistare il suo pubblico. La sua traiettoria di crescita è entusiasmante e siamo ben posizionati per assistere l'azienda nell'espansione dei suoi eventi dal vivo e nella creazione di ulteriori flussi di entrate grazie alle funzioni integrate di monetizzazione dei contenuti di Uplynk."

Informazioni su Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) aiuta le aziende a offrire esperienze e contenuti online in modo più rapido, sicuro e controllato. La sua rete edge, facile da usare per gli sviluppatori e scalabile a livello globale, completata da soluzioni applicative e multimediali completamente integrate, fornisce un'unica piattaforma per la distribuzione di proprietà web e contenuti in streaming sicuri e ad alte prestazioni. Grazie a questa piattaforma completamente integrata e ai servizi edge end-to-end, le aziende possono distribuire contenuti in modo più rapido e sicuro, aumentando così i guadagni complessivi e il valore aziendale. Per saperne di più, visitate il sito edg.io e seguiteci su Twitter, LinkedIn e Facebook.

Informazioni su Edgio Uplynk

Uplynk di Edgio è leader a livello mondiale nella tecnologia di streaming multimediale e offre soluzioni video complete gestite sul cloud per TV e OTT, compresa la distribuzione CDN per contenuti live e on-demand. Uplynk semplifica lo streaming, integrando tutti i servizi necessari in un'unica piattaforma, eliminando così la complessità legata all'integrazione di più prodotti video. All'interno di un unico flusso di lavoro, supporta contenuti live e video-on-demand (VOD), eventi live e canali FAST, con una portata globale e una scalabilità fino a milioni di utenti nello stesso momento.

Informazioni su Tabletop Tactics

Tabletop Tactics trasmette intrattenimento video a un pubblico globale con i principali giochi da tavolo presenti sul mercato, come Warhammer 40.000 e Dungeons & Dragons. Con un programma di produzione frenetico che presenta le ultime novità del mondo per i giochi da tavolo, gli abbonati on-demand beneficiano di resoconti di battaglie in scala reale due volte alla settimana, di uno show dedicato ai personaggi di D&D, di recensioni sulle fazioni in anteprima e di podcast personali con il team e gli ospiti. Utilizzando il proprio sito web, l'applicazione mobile e YouTube come piattaforme di trasmissione, gestisce anche un campionato di gioco globale che consente ai giocatori di inviare i punteggi delle partite da casa o dal club locale. Quest'anno vedrà anche il lancio di eventi di torneo nella propria sede di gioco personalizzata e lo sviluppo del suo gioco da tavolo.

