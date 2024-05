Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Het Empire State Building (ESB) onthulde vandaag in samenwerking met WhatsApp een street-to-Observatory takeover voor fans in New York City met een optreden van Mercedes-AMG PETRONAS F1-teamcoureur Lewis Hamilton om de snelle groei van WhatsApp in de Verenigde Staten te vieren, inclusief een dynamische lichtshow en een demonstratie van F1-auto's op straat op de iconische Fifth Avenue in New York City.

