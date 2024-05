L’Empire State Building s’associe à WhatsApp et à Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team pour produire un spectacle lumineux dynamique, une course de démonstration sur la Cinquième Avenue, des stands exclusifs, et plus encore

Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L’Empire State Building (ESB) a dévoilé aujourd’hui, en partenariat avec WhatsApp, une démonstration s’étendant de la rue à l’Observatoire pour les fans de New York, avec une apparition du pilote de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, Lewis Hamilton, afin de célébrer la croissance rapide de WhatsApp aux États-Unis, un spectacle lumineux dynamique et une démonstration de voiture de F1 le long de l’emblématique Cinquième Avenue de New York. Les fans de F1 auront encore l’occasion de participer cette semaine avec une opportunité exclusive de voir de près les voitures emblématiques de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team et une expérience immersive avec des emoji.

« Nous sommes ravis d’utiliser la voix authentique et internationale de l’Empire State Building et de voir notre Observatoire accueillir le plus grand rassemblement de fans de Mercedes-AMG F1. Nous invitons tout le monde à voir de près les voitures de l’équipe, ainsi que des emoji interactifs WhatsApp dans le célèbre Observatoire de l’Empire State Building », déclare Jean-Yves Ghazi, président de l’Observatoire de l’ESB. « Nous sommes ravis d’accueillir Lewis Hamilton et Toto Wolff dans le cadre de ce partenariat avec WhatsApp, exclusivement à l’Empire State Building Observatory Experience », poursuit-il.

L’ESB au Grand Prix

Le 29 avril, l’ESB a présenté une course lumineuse dynamique associant WhatsApp et Mercedes-AMG F1, qui mettait en vedette la toute nouvelle voiture de course emoji. Cette dernière a traversé le sud de Manhattan dans une course compétitive avec d’autres voitures emoji et a mis en évidence les quartiers célèbres de New York et des Emoji-Yorkais décorés autour des bulles de messages WhatsApp. Le jeu de lumières a tourné en boucle sur la façade sud de 20h30 à 22h30. Lewis Hamilton, pilote Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, et Toto Wolff, directeur général et de l’équipe, ont visité l’Empire State Building plus tôt dans la journée afin de découvrir la célèbre Observatory Experience et d’actionner l’interrupteur cérémoniel avant le début du spectacle lumineux dynamique.

Une course à travers New York

Plus tôt dans la matinée, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a ravi ses fans en descendant la Cinquième Avenue entre la 35e et la 33e rue au volant d’une Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE 2021. Le Britannique a gagné huit Grands Prix avec la W12 et l’équipe a remporté le Championnat du monde des constructeurs cette année-là.

« J’ai toujours ressenti un lien particulier avec les États-Unis », déclare Lewis Hamilton. « Je me souviens d’être allé à New York quand j’étais enfant et d’avoir rêvé de vivre dans cette ville, et j’ai eu la chance de passer beaucoup de temps ici depuis. J’ai vécu de nombreuses expériences incroyables et j’ai rencontré des gens extraordinaires à New York, mais conduire une F1 sur la Cinquième Avenue et illuminer l’Empire State Building est incroyablement spécial. C’est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible et c’est encore mieux de le faire en partenariat avec WhatsApp, une application qui maintient mon lien avec les États-Unis en me permettant de rester facilement en contact avec tant de gens aux États-Unis. »

Bienvenue dans le Paddock

Les fenêtres du hall emblématique de la Cinquième Avenue de l’Empire State Building présentent désormais des dessins spéciaux en 2D et en 3D sur le thème des emoji, qui illustrent des scènes d’un garage de Formule 1 rempli d’outils, de technologie et d’autocollants. L’exposition sur les fenêtres se poursuivra jusqu’au 7 mai.

Les visiteurs de l’Observatoire de l’Empire State Building peuvent admirer une voiture emoji grandeur nature et un stand de ravitaillement au 80e étage de l’immeuble. Le poste technique WhatsApp et Mercedes-AMG F1 présentera des versions de la technologie utilisée pour l’entretien des voitures de Formule 1. Le système audio émettra les bruits d’une équipe de F1 grandeur nature. Le 80e étage de l’Empire State Building sera également orné de souvenirs Mercedes-AMG F1, dont trois trophées de Formule 1, une combinaison de pilote, des bottes, des gants et un casque.

Une fois que les invités auront atteint l’emblématique Observatoire au 86e étage, les fans pourront poser à l’intérieur d’un chat WhatsApp avec, en toile de fond, les vues inégalées de la ville de New York de l’ESB et pourront admirer une voiture de démonstration Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE, et ce, jusqu’au 7 mai.

L’Observatoire de l’Empire State Building a récemment fait l’objet d’une réorganisation de 165 millions de dollars comprenant l’ajout d’une entrée réservée aux visiteurs, d’un musée immersif avec neuf galeries, de nouveaux uniformes d’hôtes sur mesure de l’Observatoire et d’un nouvel observatoire au 102e étage offrant une vue inégalée. L’Observatoire réaménagé a récemment été élu attraction numéro un aux États-Unis par les voyageurs de Tripadvisor pendant deux années consécutives.

Envoyez CONNECT au 274-16 pour recevoir des informations en temps réel sur les lumières de la tour de l’Empire State Building.

Des images et des vidéos en haute résolution sont disponibles ici. Plus d’informations sur l’Empire State Building sont disponibles en ligne.

À propos de l’Empire State Building

L’Empire State Building, l’« immeuble le plus célèbre du monde », propriété de l’Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), s’élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l’antenne. La réimagination d’une valeur de 165 millions de dollars de l’observatoire de l’Empire State Building crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif avec neuf galeries et un observatoire repensé au 102e étage avec des baies vitrées. Le voyage vers le célèbre observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés avec vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience à New York et couvre tout, de l’histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la pop culture. L’Empire State Building Observatory Experience accueille des millions de visiteurs chaque année et a été déclaré « Bâtiment préféré des Américains » par l’American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, attraction numéro 1 aux États-Unis pour la deuxième année consécutive dans les 2023 Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor dans la catégorie Best of the Best et l’attraction n° 1 de la ville de New York dans l’Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok..

