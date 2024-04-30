Eastman與Lubrizol合作利用永續材料強化TPE包覆成型粘附性

田納西州金斯波特和俄亥俄州威克利夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Eastman和Lubrizol成功合作，提高了在Eastman Tritan™共聚聚酯TX1501HF上包覆成型的熱塑性彈性體(TPE)的粘附強度。雙方的合作源於共同體認到包覆成型在生產中的重要性。與此同時，Eastman的永續材料Tritan™ Renew和Lubrizol的ESTANE® ECO再生熱塑性聚氨酯(TPU)可改善消費品的產品效能和美觀度。

兩家公司研究了特定加工變數如何影響透過2K注塑成型生產的包覆成型樣品的粘附強度。研究結果被認為適用於各種TPE和基材組合。在無法使用機械互鎖、無法改變材料但又希望提高粘附強度的情況下，這一點尤為重要。

透過關鍵TPE加工變數（如模具溫度、包裝和保持時間以及TPE料筒溫度）的最佳化，與使用非理想加工條件獲得的值相較，研究小組將粘附強度顯著提高了124%。當使用Lubrizol的ESTANE® ECO 12T80E和特定等級的16T85 TPU，觀察到的粘附強度得到了進一步改善。在本次初步研究評估的所有TPE中，這些等級的剝離強度值最高(> 310 N)。

Lubrizol工程聚合物資深業務主管Vince Haas表示：「對於兩家首屈一指的材料公司來說，這是一次難得的機會，可以利用永續的多材料解決方案實現客戶創新，擴大消費產品體驗的邊界。」

Eastman工程解決方案商務總監Courtland Jenkins表示：「這項工作增進了我們對包覆成型和TPE的瞭解，為希望提高包覆成型產品強度的工程師和製造商提供了寶貴的指導。這些研究結果為新的創新產品設計打開了大門，尤其是在使用回收材料時。」

如欲瞭解研究的詳細內容，請造訪白皮書[ 連結 ]。

歡迎NPE2024與會者于5月6日至10日前往佛羅里達州奧蘭多蒞臨Lubrizol的S35017號攤位，親身體驗採用ESTANE® ECO技術包覆成型的Tritan™ Renew材料，還可透過UL Prospector於6月12日（星期三）上午9點舉辦的聯合網路研討會獲得更深入的見解。網路研討會註冊連結在此[ 連結 ]。

關於Eastman

Eastman是一家全球性特種材料公司，生產的產品廣泛應用於人們日常使用的物品中。Eastman以提高物質生活品質為宗旨，致力於安全、創新和永續發展。伊士曼總部位於美國田納西州金斯波特，2023年收入約為92億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.eastman.com。

關於The Lubrizol Corporation

Berkshire Hathaway旗下的The Lubrizol Corporation是一家特種化學品公司，其科研成果提供永續的解決方案，以促進機動性、改善人類福祉並提高現代生活水準。Lubrizol成立於1928年，在全球擁有並營運100多家生產設施、銷售和技術辦事處，員工超過8000人。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.Lubrizol.com。

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