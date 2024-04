Tabletop Tactics choisit Edgio pour diffuser du contenu vidéo de qualité à l’échelle mondiale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Edgio, leader mondial de la technologie de diffusion média, a annoncé aujourd’hui que Tabletop Tactics a choisi l’entreprise pour gérer ses flux vidéo de bout en bout, la diffusion de contenu et l’analyse des rapports au sein d’une solution intégrée unique.

Tabletop Tactics, une chaîne YouTube et de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) basée au Royaume-Uni, est spécialisée dans la production d’émissions haut de gamme centrées sur les jeux de table les plus populaires au monde, tels que Warhammer 40,000, Age of Sigmar et Donjons et Dragons. Avec plus de 200 000 abonnés sur YouTube, son audience s’étend au monde entier, y compris à une communauté croissante de clients payants du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Europe et d’Australie, qui bénéficient d’un accès exclusif à une vaste bibliothèque de contenus à la demande tels que des rapports de bataille, des castings de joueurs, des vidéos sur les factions et bien d’autres choses encore.

Frustré par les problèmes de performance de son précédent fournisseur, Tabletop Tactics s’est mis à la recherche d’un nouveau partenaire capable d’étendre ses opérations à l’échelle mondiale et de fournir des solutions de diffusion innovantes pour améliorer l’expérience des spectateurs. Sous l’impulsion des consultants de leur partenaire technologique, ils ont cherché un fournisseur de services avec une portée internationale et les meilleures capacités de diffusion.

Initialement attiré par Edgio pour sa présence mondiale et son réseau de diffusion de contenu très performant, Tabletop Tactics a été impressionné par la solution complète proposée après des consultations approfondies. Cette solution comprenait non seulement la diffusion, mais aussi l’intégration d’Uplynk, la plateforme de diffusion média riche en fonctionnalités d’Edgio. Uplynk permet à Tabletop Tactics d’ingérer, d’encoder, de sécuriser et de diffuser du contenu de qualité à grande échelle.

Lawrence Baker, fondateur et directeur de Tabletop Tactics, exprime son enthousiasme pour cette collaboration : « Alors que nous recherchions initialement une solution de diffusion simple, Edgio nous a guidés à travers un dialogue consultatif concernant l’ensemble de nos besoins et défis commerciaux. L’expertise de l’équipe et son dévouement à la satisfaction du client étaient évidents, et après une démonstration de la plateforme Uplynk, nous avons été extrêmement impressionnés. »

Il ajoute : « Nous devons souvent réagir rapidement à la sortie de nouveaux jeux et notre calendrier de tournage et de production est donc effréné. Le fait de disposer de flux de travail simplifiés qui nous permettent de fournir des vidéos dans les minutes qui suivent leur téléchargement via le slicer est incroyablement précieux. En outre, le tableau de bord de reporting robuste, qui offre des analyses détaillées des sessions, a révolutionné notre stratégie de contenu et d’engagement des utilisateurs, en nous fournissant des informations qui nous manquaient auparavant. »

Emma Whitmore, vice-présidente du groupe pour la région EMEA, déclare : « Nous sommes ravis d’offrir à Tabletop Tactics une solution rentable et unifiée, les dotant de tous les outils nécessaires pour gérer efficacement le contenu vidéo et captiver leur public. Leur trajectoire de croissance est très excitante, et nous sommes bien placés pour les aider à développer leurs événements en direct et à créer des flux de revenus supplémentaires grâce aux fonctions intégrées de monétisation du contenu d’Uplynk. »

À propos d’Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) aide les entreprises à garantir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, de manière plus sûre et avec davantage de contrôle. Notre réseau périphérique à l'échelle mondiale et convivial offert aux développeurs, associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de propriétés Web et de contenus en continu hautement performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et aux services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et de manière plus sécurisée, ce qui augmente leur chiffre d'affaires global et leur valeur commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site edg.io et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos d’Edgio Uplynk

Uplynk d’Edgio est le leader mondial de la technologie de diffusion média, offrant des solutions vidéo complètes gérées dans le cloud pour la télévision et l’OTT, y compris la livraison CDN pour le contenu en direct et à la demande. Uplynk simplifie la diffusion en intégrant tous les services nécessaires dans une seule plateforme, éliminant ainsi la complexité de l’intégration de plusieurs produits vidéo. Un flux de travail unique permet de prendre en charge le direct et la vidéo à la demande (VOD), les événements en direct et les chaînes FAST, avec une portée mondiale et une échelle de plusieurs millions d’utilisateurs simultanés.

À propos de Tabletop Tactics

Tabletop Tactics diffuse des divertissements vidéo à un public mondial, avec les plus grands jeux de société du marché, tels que Warhammer 40,000 et Donjons et Dragons. Grâce à un calendrier de production rapide présentant les dernières nouveautés du monde des jeux de société, les abonnés à la demande bénéficient deux fois par semaine de rapports de batailles à grande échelle, de l’émission D&D dédiée Cast of Players, de critiques de factions venant de sortir et de podcasts intimes mettant en scène l’équipe et des invités. Utilisant leur site Web, leur application mobile et YouTube comme plateformes de diffusion, ils gèrent également une ligue de jeu mondiale permettant aux joueurs de soumettre leurs scores depuis leur domicile ou leur club local. Cette année verra également le lancement de tournois dans leur salle de jeu sur mesure et le développement de leur propre jeu de société.

Rendez-vous sur : www.tabletoptactics.tv

