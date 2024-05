Empire State Building faz parceria com o WhatsApp e com a equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 para produzir um show de luzes dinâmico, uma demonstração na Quinta Avenida, apresentar pop-ups exclusivos e muito mais

Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Empire State Building (ESB) revelou hoje um espetáculo de rua do Observatório dedicado aos fãs na cidade de Nova York, em parceria com o WhatsApp, que contou com a participação do piloto da equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1, Lewis Hamilton, para celebrar o rápido crescimento do WhatsApp nos Estados Unidos, com um dinâmico show de luzes e uma demonstração de carros da F1 na rua, na icônica Quinta Avenida de Nova York. A chance para os fãs de F1 participarem continua esta semana com uma oportunidade exclusiva de ver, em primeira mão, os carros icônicos da equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1, além de ter uma experiência imersiva de emojis.

“ Estamos muito felizes em usar a voz autêntica e internacional do Empire State Building e de ver o nosso Observatório desempenhar o papel de anfitrião no maior encontro de fãs da Mercedes-AMG F1, enquanto damos as boas-vindas aos convidados para verem de perto os carros da equipe e exibições interativas de emojis do WhatsApp no mundialmente famoso Observatório do Empire State Building”, disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. “ É muito bom dar as boas-vindas a Lewis Hamilton e Toto Wolff nesta parceria do WhatsApp, apenas no Empire State Building Observatory Experience”, continuou ele.

ESB no Grande Prêmio

Em 29 de abril, o ESB estreou uma corrida dinâmica WhatsApp x Mercedes-AMG F1 com luzes que apresentavam o novíssimo carro de corrida emoji. O novo carro emoji percorreu a parte baixa de Manhattan em uma corrida competitiva com outros carros emoji e destacou bairros famosos de Nova York, além de Emoji-Yorkers decorados em torno de balões de mensagens do WhatsApp. O display de luzes percorreu a fachada lateral sul das 20h30 até às 22h30. Lewis Hamilton, o piloto da equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1, juntamente com o CEO e diretor da equipe, Toto Wolff, visitaram o Empire State Building mais cedo naquele dia para viver a mundialmente famosa Observatory Experience e acionar o interruptor cerimonial antes do dinâmico show de luzes.

Corrida por Nova York

No início desta manhã, o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, encantou os fãs ao pilotar pela Quinta Avenida, entre a 35th e a 33rd Street, um Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE 2021. O britânico pilotou o W12 durante oito vitórias em Grandes Prêmios e a equipe garantiu o Campeonato Mundial de Construtores daquele ano.

“ Eu sempre senti uma conexão especial com os Estados Unidos”, disse Hamilton. “ Lembro-me de ir para Nova York quando criança e sonhar em morar na cidade, e tive a sorte de poder passar muito tempo aqui desde então. Tive muitas experiências incríveis e me conectei com várias pessoas extraordinárias em Nova York, mas dirigir um carro da F1 pela Quinta Avenida e iluminar o Empire State Building é muito especial. É algo que nunca pensei que seria possível e foi ainda melhor fazer isso em parceria com o WhatsApp, um aplicativo que mantém viva minha conexão com os EUA e que facilita o contato com tantas pessoas nos Estados Unidos.”

Bem-vindo ao paddock

As icônicas janelas do lobby da Quinta Avenida do Empire State Building agora apresentam designs especiais em 2D e 3D com temas emoji que retratam cenas de uma garagem de Fórmula 1 repleta de ferramentas, tecnologia e adesivos. A exposição nas janelas ficará em exibição até o dia 7 de maio.

Os visitantes do Observatório do Empire State Building podem ver um carro emoji em tamanho real e fazer um pit stop no 80o andar do edifício. O WhatsApp e a estação de engenharia da marca Mercedes-AMG F1 apresentarão as versões da tecnologia usada na manutenção dos carros da Fórmula 1. O áudio emulará os ruídos de uma equipe de um carro de F1 em pleno funcionamento. O 80o andar do Empire State Building também estará adornado com memorabilia da Mercedes-AMG F1, que inclui três troféus de Fórmula 1, macacão, botas, luvas e capacete do piloto.

Assim que os convidados chegarem ao icônico Observatório do 86o andar, os fãs poderão posar dentro de um bate-papo do WhatsApp com as vistas incomparáveis da cidade de Nova York como pano de fundo a partir do ESB e podem ver um showcar Mercedes -AMG F1 W14 E PERFORMANCE até 7 de maio.

O Observatório do Empire State Building passou recentemente por uma repaginação de US$ 165 milhões, que incluiu a adição de uma entrada exclusiva para visitantes, um museu imersivo com nove galerias, novos uniformes personalizados para os anfitriões do observatório e um novo observatório no 102o andar com vista incomparável. A repaginada da Observatory Experience foi recentemente eleita a atração número um nos EUA por viajantes do Tripadvisor por dois anos consecutivos.

Digite CONNECT em 274-16 para receber informações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

Imagens e vídeos em alta resolução podem ser encontrados aqui. Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 1.454 pés acima do centro de Manhattan, da base à antena. A repaginação da Observatory Experience do Empire State Building, estimada em US$ 165 milhões, cria uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório repaginado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86 o andar, o único observatório de 360 graus ao ar livre com vista para Nova York e além, orienta os visitantes por toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado o “Edifício Favorito da América” pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA no Prêmio Travellers’ Choice 2023 do Tripadvisor: Best of the Best por dois anos consecutivos, e a atração número 1 da cidade de Nova York na Ultimate Travel List da Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício recebe totalmente energia eólica renovável com seus diversos andares abrigando uma grande variedade de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informação e ingressos ao Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

