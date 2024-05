Das Empire State Building kooperiert mit WhatsApp und dem Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team, um eine dynamische Lichtshow, eine Demo-Fahrt auf der Fifth Avenue, exklusive Pop-Ups und mehr zu produzieren

Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

Festivities included appearances by Lewis Hamilton and Toto Wolff to the world-famous Empire State Building Observatory and a never-before-seen F1 car demonstration down Fifth Avenue (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Das Empire State Building (ESB) enthüllte heute ein „Street-to-Observatory-Takeover“ für Fans in New York City in Zusammenarbeit mit WhatsApp. Die Veranstaltung umfasste einen Auftritt des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team-Fahrers Lewis Hamilton, um das schnelle Wachstum von WhatsApp in den Vereinigten Staaten zu feiern, eine dynamische Lichtshow und eine Formel-1-Autovorführung entlang der ikonischen Fifth Avenue von New York City. Die Chance für F1-Fans, daran teilzuhaben, wird diese Woche mit einer exklusiven Gelegenheit fortgesetzt, die ikonischen Autos des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams aus nächster Nähe zu sehen und zudem ein immersives Emoji-Erlebnis zu haben.

„ Wir sind begeistert, die authentische, internationale Stimme des Empire State Building zu nutzen und unser Observatorium als Gastgeber für das höchste Treffen von Mercedes-AMG F1-Fans zu präsentieren, während wir die Gäste dazu einladen, die Autos des Teams aus nächster Nähe zu betrachten und interaktive WhatsApp-Emoji-Displays im weltberühmten Empire State Building Observatory zu erleben“, sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. „ Es ist großartig, Lewis Hamilton und Toto Wolff im Rahmen dieser WhatsApp-Partnerschaft bei der Empire State Building Observatory Experience begrüßen zu dürfen“, fuhr er fort.

ESB im Grand Prix

Am 29. April feierte das ESB ein dynamisches WhatsApp x Mercedes-AMG F1-Rennen mit Lichtern, das den brandneuen Emoji-Rennwagen präsentierte. Der neue Emoji-Wagen raste durch Lower Manhattan in einem Wettrennen mit anderen Emoji-Autos und beleuchtete berühmte Stadtteile von New York City sowie Emoji-Yorkers, die um WhatsApp-Nachrichtenblasen herum dekoriert waren. Das Lichtdisplay war an der Südfassade von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr zu sehen. Lewis Hamilton, Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams, sowie CEO und Teamchef Toto Wolff besuchten an diesem Tag das Empire State Building, um die weltberühmte Observatory Experience zu besichtigen und den symbolischen Schalter vor dem dynamischen Lichtspiel umzulegen.

Rennen durch NYC

Am Morgen erfreute der siebenfache Weltmeister Hamilton die Fans, indem er in einem 2021 Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE die Fifth Avenue zwischen der 35. und 33. Straße hinunterfuhr. Der Brite steuerte den W12 zu acht Grand-Prix-Siegen, während das Team die Weltmeisterschaft der Konstrukteure in jenem Jahr sicherte.

„ Ich habe schon immer eine besondere Verbindung zu den Vereinigten Staaten gespürt“, sagte Hamilton. „ Ich erinnere mich daran, als Kind nach New York zu gehen und davon zu träumen, in der Stadt zu leben, und seitdem hatte ich das Glück, viel Zeit hier zu verbringen. Ich habe viele unglaubliche Erlebnisse gehabt und mich mit vielen fantastischen Menschen in New York verbunden gefühlt, aber einen F1-Wagen die Fifth Avenue hinunterzufahren und das Empire State Building zum Leuchten zu bringen, ist etwas ganz Besonderes. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich wäre, und es war noch besser, es in Partnerschaft mit WhatsApp zu tun, einer App, die meine Verbindung zu den USA lebendig hält, indem sie es einfach macht, mit so vielen Menschen in den USA in Kontakt zu bleiben.“

Willkommen im Fahrerlager

Die ikonischen Fenster der Lobby des Empire State Building an der Fifth Avenue zeigen jetzt spezielle 2D- und 3D-Designs mit Emoji-Themen, die Szenen einer Formel-1-Garage mit Werkzeugen, Technik und Aufklebern darstellen. Die Fensterausstellung geht bis zum 7. Mai.

Besucher des Empire State Building Observatory können ein lebensgroßes Emoji-Auto und einen Boxenstopp auf der 80. Etage des Gebäudes sehen. Die mit WhatsApp- und Mercedes-AMG F1-Branding versehene Ingenieurstation wird Versionen der Technologie präsentieren, die für die Wartung von Formel-1-Autos verwendet wird. Die Audioausgabe wird Geräusche einer voll funktionsfähigen Formel-1-Crew nachahmen. Auf der 80. Etage des Empire State Building werden außerdem Mercedes-AMG F1-Erinnerungsstücke ausgestellt, darunter drei Formel-1-Pokale, Fahreranzüge, Stiefel, Handschuhe und ein Helm.

Sobald die Gäste das ikonische Observatorium auf der 86. Etage erreichen, können Fans sich innerhalb eines WhatsApp-Chats mit den unvergleichlichen Ausblicken des ESB auf New York City im Hintergrund positionieren und bis zum 7. Mai ein Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE-Vorführauto begutachten.

Das Empire State Building Observatory wurde vor kurzem für 165 Millionen US-Dollar neu gestaltet und erhielt einen eigenen Besuchereingang, ein immersives Museum mit neun Galerien, brandneue, maßgeschneiderte Uniformen für die Observatoriumsmitarbeiter und ein neues Observatorium im 102. Stock mit unvergleichlichem Ausblick. Die neu gestaltete Observatory Experience wurde bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Nummer 1 der Attraktionen in den USA in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewählt.

SENDEN SIE eine SMS an die Nummer 274-16, um Echtzeit-Informationen über die Turmlichter des Empire State Building zu erhalten.

Hochauflösende Bilder und Videos finden Sie hier. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das „berühmteste Gebäude der Welt“ , das dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), gehört, erhebt sich von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zu „Amerikas beliebtestem Gebäude“, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Attraktion Nummer 1 in den USA erklärt: „Best of the Best“ in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und die Nummer 1 unter den New Yorker Sehenswürdigkeiten in Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

