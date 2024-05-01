帝國大廈與 WhatsApp 和 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊合作，製作動感燈光秀、第五大道示範表演、獨家快閃店等

慶祝活動包括 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 將在全球著名的帝國大廈觀景台露面，及在第五大道舉辦前所未見的 F1 賽車示範表演（照片：美國商業資訊）

慶祝活動包括 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 將在全球著名的帝國大廈觀景台露面，及在第五大道舉辦前所未見的 F1 賽車示範表演（照片：美國商業資訊）

慶祝活動包括 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 將在全球著名的帝國大廈觀景台露面，及在第五大道舉辦前所未見的 F1 賽車示範表演（照片：美國商業資訊）

慶祝活動包括 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 將在全球著名的帝國大廈觀景台露面，及在第五大道舉辦前所未見的 F1 賽車示範表演（照片：美國商業資訊）

慶祝活動包括 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 將在全球著名的帝國大廈觀景台露面，及在第五大道舉辦前所未見的 F1 賽車示範表演（照片：美國商業資訊）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 帝國大廈（The Empire State Building）與 WhatsApp 合作，在紐約市為車迷舉辦了一場「從街頭到觀景台」活動，屆時 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊賽車手 Lewis Hamilton 將出席此次活動，以慶祝 WhatsApp 在美國的發展突飛猛進。現場有動感燈光秀，並在紐約市極具標誌性的第五大道上舉辦街邊 F1 賽車示範表演。F1 車迷在本周仍有機會親眼目睹 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊標誌性賽車，以及身臨其境的表情符號體驗。

「我們很高興能夠藉由帝國大廈享譽全球的觀景台，舉辦 Mercedes-AMG F1 最高的車迷聚會，並歡迎賓客近距離觀看 Mercedes-AMG F1 車隊賽車，以及 WhatsApp 的互動式表情符號顯示」，帝國大廈觀景台總裁 Jean-Yves Ghazi 表示，「只有在帝國大廈觀景台，我們才有這個榮幸能邀請 Lewis Hamilton 和 Toto Wolff 成為 WhatsApp 此次活動的合作夥伴」，他繼續說道。

帝國大廈出現在國際賽車大獎中

帝國大廈在 4 月 29 日首次放映以全新表情符號賽車為特色的 WhatsApp x Mercedes-AMG F1 賽車動感燈光秀。這輛全新的表情符號汽車，與其他表情符號汽車在競賽中穿越曼哈頓下城以及紐約市著名的鄰近地區，而紐約表情符號人則環繞 WhatsApp 訊息泡泡旁作為裝飾。燈光秀從晚上 8：30 持續到晚上 10：30 於大廈南側放映，Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊賽車手 Lewis Hamilton 以及執行長兼車隊負責人Toto Wolff，在當天早些時候參觀了帝國大廈以及舉世聞名的觀景台，並在動感燈光秀開始之前打開了儀式開關。

奔馳紐約市

今天一早，榮獲七次世界冠軍的賽車手 Champion Hamilton 駕駛著 2021 Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE 賽車，在第 35 街及 第33 街中間的第五大道上行駛，讓車迷們大飽眼福。 這位英國人駕駛著 W12 在國際賽車大獎中八次奪冠，也為車隊一舉贏得當年的世界車隊冠軍。

「我一直覺得自己跟美國有一種特殊的關聯」，Hamilton表示：「我記得小時候去過紐約，夢想著住在這座城市，從那時候起我很幸運地能在這裡度過了很多時間。我在紐約有過許多不可思議的經歷，並與許多傑出人士交流過，不過駕駛 F1 賽車沿著第五大道行駛並點亮帝國大廈是非常特別的經歷。這是我從未想到過可能發生的事，不但發生了而且還能與 WhatsApp 一起攜手合作，WhatsApp 是一款應用程式，讓我輕鬆地與美國國內的許多人保持聯繫。」

歡迎來到賽車圍場

帝國大廈標誌性的第五大道大廳窗戶現在則採用特殊的 2D 和 3D 表情符號主題設計，這些表情符號描繪了一級方程式車庫的場景，裡面裝滿了工具、科技設備和貼紙。櫥窗展覽將持續展出至 5 月 7 日。

帝國大廈觀景台的遊客，則可以在 80 層樓觀賞與實物大小相同的表情符號汽車及賽車維修站。 WhatsApp 和 Mercedes-AMG F1 品牌工程站將展示用於維護一級方程式賽車的技術版本。音訊將模擬 F1 賽車駕駛時發出的噪音。帝國大廈 80 樓 還將裝飾 Mercedes-AMG F1 紀念品，其中包括三座一級方程式獎盃、賽車手服、靴子、手套和頭盔。

一旦賓客到了極具指標性的 86 樓觀景台，車迷們可以在 WhatsApp 聊天中擺姿勢，並以帝國大廈無與倫比的紐約市景觀為背景，並可以查看 Mercedes -AMG F1 W14 E 表演賽展示賽車，只到五月 7 日。

帝國大廈觀景台最近進行了 1.65 億美元的翻修，其中包括增加一個遊客專用入口、一個擁有九個畫廊的沉浸式博物館、全新訂製的觀景台制服和全新的 102 樓擁有無與倫比視野的觀景台。翻修後的觀景台連續兩年被 Tripadvisor 旅行者評為美國第一大景點。

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高解析度的相片和影片可以在這裡找到。有關帝國大廈的更多資訊，請造訪線上。

有關帝國大廈

帝國大廈是「世界上最著名的建築」，由 Empire State Realty Trust, Inc.（ESRT：紐約證券交易所）擁有，從基座到天線，在曼哈頓中城上空高達 1,454 英尺之處。耗資 1.65 億美元重新設計翻修的帝國大廈觀景台，為遊客帶來了全新的體驗，包括遊客專用入口、一個擁有 9 個展覽館的互動博物館，以及重新設計過的 102 層 樓觀景台設有落地窗。前往舉世聞名的 86 地板觀景台是唯一的 360 度露觀景台，可以欣賞到紐約及其他地區的景色，並涵蓋所有內容，從建築標誌性歷史到帝國大廈在流行文化中的當前地位。帝國大廈觀景台體驗每年接待數百萬名遊客，並被美國建築師協會評選為「美國最受歡迎的建築」，被 Uber 評為全球最受歡迎的旅遊目的地，連續第二年在 Tripadvisor 的 2023 年旅行者選擇獎 (2023 Travelers’ Choice Awards)，則被評為美國第一名的景點：極品中的極品，並在 Lonely Planet 的終極旅行清單 (Ultimate Travel List) 中排名第一的紐約市景點。

自2011年起，該建築完全採用再生風能供電，並吸引了LinkedIn、Shutterstock等多元化企業租戶以及STATE Grill and Bar、Tacombi、Starbucks等零售商家入駐。如欲進一步瞭解資訊或購買觀景台體驗門票，請造訪 esbnyc.com ，或是在 Facebook 、 X（前Twitter） 、 Instagram 、 微博 、 YouTube 或 TikTok.

來源：Empire State Realty Trust

類別：觀景台

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