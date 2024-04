Eastman et Lubrizol collaborent pour améliorer l'adhérence du surmoulage TPE à l'aide de matériaux durables

Eastman and Lubrizol collaborate to enhance TPE overmolding adhesion with sustainable materials. (Photo: Business Wire)

KINGSPORT, Tennessee et WICKLIFFE, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Eastman et Lubrizol collaborent pour améliorer la force d'adhérence des élastomères thermoplastiques (TPE) surmoulés sur le copolyester Eastman Tritan™ TX1501HF. Cette collaboration découle d'une reconnaissance mutuelle de l'importance du surmoulage dans la fabrication, tout en améliorant les performances et l'esthétique des produits de consommation grâce à l'utilisation du matériau durable d'Eastman, le Tritan™ Renew, et du TPU ESTANE® ECO de Lubrizol, d'origine renouvelable.

Les entreprises ont étudié l'impact de variables de traitement spécifiques sur la force d'adhérence d'échantillons surmoulés produits par moulage par injection 2k. Les résultats de l'étude devraient pouvoir s'appliquer à diverses combinaisons de TPE et de substrats. Il s'agit d'un aspect particulièrement intéressant lorsque les verrouillages mécaniques ne peuvent pas être utilisés et qu'il n'est pas possible de changer de matériau mais que l'on souhaite améliorer les forces d'adhérence.

En optimisant les principales variables du traitement des TPE, telles que la température du moule, le temps d'emballage et le délai de maintien, ainsi que la température du piston du TPE, l'équipe de recherche a obtenu une amélioration notable de 124 % de la force d'adhérence par rapport aux valeurs obtenues dans des conditions de traitement non idéales. Une amélioration supplémentaire de la force d'adhérence a été observée lors de l'utilisation des grades de TPU ESTANE® ECO 12T80E et 16T85 de Lubrizol. Ces grades ont affiché les valeurs de résistance au pelage les plus élevées (> 310 N) parmi tous les TPE évalués dans cette étude préliminaire.

« Pour ces deux entreprises leaders dans le domaine des matériaux, il s'agissait d'une occasion unique d'exploiter des solutions de multimatériaux durables permettant aux clients d'innover et de repousser les limites de l'expérience produits de consommation », a déclaré Vince Haas, directeur principal de l'activité Engineered Polymers de Lubrizol.

« Cette réussite a fait progresser notre compréhension du surmoulage et des TPE, fournissant des conseils précieux aux ingénieurs et aux fabricants qui cherchent à améliorer la résistance des produits surmoulés », a déclaré Courtland Jenkins, directeur commercial d'Eastman pour les solutions techniques. « Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles conceptions innovantes de produits, en particulier lorsqu'il s'agit de produits recyclés ».

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spéciaux qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans les objets que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie d'un point de vue matériel, Eastman s'engage en faveur de la sécurité, de l'innovation et de la durabilité. Basée à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis, elle a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 9,2 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse suivante www.eastman.com.

À propos de Lubrizol Corporation

Lubrizol Corporation, qui fait partie du groupe Berkshire Hathaway, est une entreprise de produits chimiques spéciaux pour lesquels la science fournit des solutions durables afin de faire progresser la mobilité, améliorer le bien-être et la vie moderne. Fondée en 1928, Lubrizol possède et exploite plus de 100 sites de production, bureaux commerciaux et techniques dans le monde entier et emploie plus de 8 000 personnes. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse suivante www.Lubrizol.com.

