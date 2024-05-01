帝国大厦与WhatsApp和Mercedes-AMG PETRONAS F1车队合作推出动态灯光秀、第五大道试跑、独家快闪等活动

庆祝活动包括Lewis Hamilton和Toto Wolff现身举世闻名的帝国大厦观景台，以及在第五大道上进行前所未见的F1赛车表演（照片：美国商业资讯）

庆祝活动包括Lewis Hamilton和Toto Wolff现身举世闻名的帝国大厦观景台，以及在第五大道上进行前所未见的F1赛车表演（照片：美国商业资讯）

庆祝活动包括Lewis Hamilton和Toto Wolff现身举世闻名的帝国大厦观景台，以及在第五大道上进行前所未见的F1赛车表演（照片：美国商业资讯）

庆祝活动包括Lewis Hamilton和Toto Wolff现身举世闻名的帝国大厦观景台，以及在第五大道上进行前所未见的F1赛车表演（照片：美国商业资讯）

庆祝活动包括Lewis Hamilton和Toto Wolff现身举世闻名的帝国大厦观景台，以及在第五大道上进行前所未见的F1赛车表演（照片：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帝国大厦(ESB)今天与WhatsApp合作，为纽约市的车迷举办了一场从街头到观景台的活动。Mercedes-AMG PETRONAS F1车队车手Lewis Hamilton在活动中亮相，庆祝WhatsApp在美国的快速发展；活动现场还举办了动态灯光秀，并在纽约市标志性的第五大道上进行了一场街头F1赛车表演。本周，F1车迷将继续享受独一无二的机会，亲身体验标志性的Mercedes-AMG PETRONAS F1车队赛车和沉浸式的表情符号体验。

帝国大厦观景台总裁Jean-Yves Ghazi表示：“ 我们很高兴能够利用帝国大厦真实的国际声音，让我们的观景台成为高度最高的Mercedes-AMG F1车迷聚会的东道主。欢迎各位来宾在举世闻名的帝国大厦观景台近距离观赏车队的赛车，并体验WhatsApp互动式表情符号展示。”他继续道：“ 我们很高兴欢迎Lewis Hamilton和Toto Wolff加入WhatsApp的这次合作活动，一切精彩尽在帝国大厦观景台体验中心。”

大奖赛中的帝国大厦

4月29日，帝国大山在灯光下首次展示了以全新表情符号赛车为特色的WhatsApp x Mercedes-AMG F1活力比赛。这辆全新的表情符号汽车在曼哈顿下城与其他表情符号汽车进行了一场激烈的角逐，并突出了纽约市的著名街区和装饰在WhatsApp消息气泡周围的Emoji-Yorkers。灯光秀从晚上8:30一直持续到晚上10:30，在大厦南侧的外立面上循环播放。Mercedes-AMG PETRONAS F1车队车手Lewis Hamilton与首席执行官兼车队负责人Toto Wolff当天早些时候莅临帝国大厦，参观了世界著名的观景台体验馆，并在动态灯光秀开始前转动了仪式开关。

穿过纽约的比赛

今天上午早些时候，七届世界冠军Hamilton驾驶2021 Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE穿过第五大道的第35街和第33街之间，令车迷大饱眼福。这位英国人驾驶W12赛车在大奖赛中八次夺冠，车队也因此获得了当年的世界车队总冠军。

Hamilton表示：“ 我一直觉得自己与美国有着特殊的联系。我记得小时候去过纽约，梦想着能在这座城市生活，从那时起，我有幸在这里度过了许多时光。我在纽约有过许多不可思议的经历，认识了很多了不起的人，但驾驶F1赛车驰骋在第五大道上，点亮帝国大厦的灯光，这是如此得特别。这是我从未想到过的事情，而与WhatsApp合作让整件事更加美妙。这个应用程序让我可以轻松地与美国国内的许多人保持联系，从而让我与美国保持着不间断的联系。”

欢迎来到维修站

帝国大厦标志性的第五大道大厅橱窗现在采用了特殊的二维和三维表情符号主题设计，描绘了充满工具、技术和贴纸的一级方程式赛车车库场景。橱窗展览将持续到5月7日。

帝国大厦观景台的游客可以在大厦的80层看到与实物大小相同的表情符号汽车和维修站。WhatsApp和Mercedes-AMG F1品牌工程站将展示各种F1赛车维修技术。音响将模仿全力以赴的F1赛车手的声音。帝国大厦的第80层还将陈列Mercedes-AMG F1的纪念品，包括三个F1奖杯、车手比赛服、靴子、手套和头盔。

游客到达标志性的86层观景台后，粉丝们能够以帝国大厦无与伦比的纽约市景观为背景，在WhatsApp聊天室里摆拍各种姿势，还可以观赏Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE展车，活动持续到5月7日。

帝国大厦观景台最近斥资1.65亿美元进行了改造，包括增加专属的游客入口、包含九个展厅的沉浸式博物馆、全新的定制观景台讲解员制服，以及一个全新的102层观景台，可欣赏到无与伦比的美景。重新设计的观景台体验最近被Tripadvisor旅行者评为美国最佳景点，连续两年获此殊荣。

发送短信CONNECT到274-16以接收有关帝国大厦塔灯的实时信息。

高清图像和视频可在此处获取。有关帝国大厦的更多信息可在线获取。

关于帝国大厦

帝国大厦被誉为“世界最著名的建筑”，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)拥有，位于曼哈顿市中心，从地基到天线的高度达1454英尺。帝国大厦观景台斥资1.65亿美元进行了改造，提供全新的体验，包括专属游客入口、包含九个展厅的互动式博物馆，以及重新设计的102层观景台，并配有落地窗。世界闻名的86层观景台是唯一一个360度的露天观景台，可以饱览纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，涵盖了从大楼历史沿革和当前在流行文化中的地位等各个方面。帝国大厦观景台每年接待数以百万计的游客，被美国建筑师协会评选为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评选为世界最热门旅游景点，在Tripadvisor的《2023年旅行者选择奖：至尊奖》中被评为美国最佳景点，连续两年获此殊荣，并在Lonely Planet的《终极旅游名单》中被评为纽约市最佳景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问 esbnyc.com 或关注帝国大厦的 Facebook 、 X（前Twitter） 、 Instagram 、 Weibo 、 YouTube 或 TikTok.

来源：Empire State Realty Trust

类别：观景台

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