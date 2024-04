Santé mentale des Noirs Canada et GreenShield présentent leur initiative de counseling transformationnel destinée aux femmes : QUEENS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Santé mentale des Noirs Canada et GreenShield sont fiers d’annoncer cette initiative destinée à répondre au besoin criant de soutien en santé mentale adapté à la culture au sein de la communauté noire canadienne. Le programme QUEENS : Quest to Unite, Empower, & Encourage Nubian Sisters, est axé sur les disparités auxquelles les femmes noires sont confrontées en matière de soins de santé mentale. Grâce à cette initiative, Santé mentale des Noirs Canada et GreenShield souhaitent combler une lacune importante dans les soins de santé mentale, en apportant un soutien et des ressources sur mesure pour aider les femmes noires à travers le Canada à s’épanouir et à renforcer leur autonomie.

QUEENS se veut un effort de mobilisation destiné à fournir un soutien crucial en matière de santé mentale aux personnes s’identifiant comme des femmes et à celles d’origine noire ou africaine. Dans le cadre de cette initiative novatrice, on offre aux femmes l’occasion de se joindre à des groupes de counseling pour échanger sur divers sujets tels que la dépression, l’anxiété, l’état d’esprit de croissance, les soins pré et post-maternels, la méditation, les soins personnels, l’éducation des enfants et d’autres enjeux qui touchent plus particulièrement leur communauté.

« Nous reconnaissons l’importance des soins adaptés à la culture, et QUEENS est un exemple de la façon dont nous intervenons pour faire tomber les barrières qui empêchent l’accès au soutien à la santé mentale et qui tient compte de nos facteurs de stress et de nos expériences vécues », a déclaré Alice Wiafe, chef d’équipe de Santé mentale des Noirs Canada. « Notre objectif est de créer des espaces sûrs et inclusifs où les femmes noires de tous horizons peuvent se réunir pour échanger et se faire entendre – en se permettant d’être transparentes et vulnérables – des mots très peu associés à leur réalité. Malheureusement, nous vivons encore à une ère où la stigmatisation, la désinformation et la honte empêchent les communautés noires de rechercher du soutien, selon de récentes études. »

Le counseling de groupe offre un espace de transformation où les expériences partagées sont discutées ouvertement, ce qui les normalise et dissipe les craintes d’isolement. Dans cet environnement unique et stimulant, enrichi par diverses perspectives propres à la communauté noire canadienne, les femmes cultivent un soutien social inestimable et développent des compétences interpersonnelles. QUEENS se distingue des autres programmes, car il met au premier plan l’autonomisation et le bien-être des femmes noires, en créant des espaces qui, non seulement fournissent un soutien thérapeutique, mais aussi mettent en valeur leurs identités et leurs expériences.

« En tant qu’organisme à but non lucratif fièrement canadien, GreenShield se fait le champion d’une meilleure santé pour l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes, en mettant l’accent sur la réduction des écarts en matière d’équité grâce à des solutions culturellement appropriées pour les populations mal desservies », déclare Joannie Gauthier, vice-présidente Québec, GreenShield Santé. « Grâce à notre programme de santé mentale axé sur les femmes, nous avons aidé près de 90 000 femmes à accéder à des services de santé mentale gratuits. » En nous associant à des organisations aux vues similaires comme Santé mentale des Noirs du Canada, nous élargissons notre impact et répondons aux besoins divers et distincts des femmes d’origine noire ou africaine. Grâce à des programmes novateurs comme QUEENS, nous bâtissons un avenir où l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

GreenShield est en voie d’investir 75 millions de dollars dans des programmes à impact social afin d’avoir un effet positif sur au moins un million de Canadiens et de Canadiennes. Dans le cadre de cet investissement, nous avons consacré 18,5 millions de dollars à des initiatives de santé mentale et avons accordé un soutien gratuit en matière de santé mentale à près de 200 000 personnes vulnérables. Nous avons d’ailleurs constaté que les femmes appartenant à des groupes en quête d’équité luttent davantage pour leur santé mentale, c’est pourquoi GreenShield est résolue à offrir de l’aide aux personnes qui s’identifient comme des femmes, des personnes non binaires et des personnes transsexuelles.

QUEENS représente un pas important vers l’équité en matière de santé mentale. Santé mentale des Noirs Canada et GreenShield demeurent résolus à susciter des changements positifs et à élargir l’accès des femmes noires de tout le Canada au soutien dont elles ont besoin pour s’épanouir.

À propos de Santé mentale des Noirs Canada

Santé mentale des Noirs Canada est une organisation à but non lucratif de premier plan qui se consacre à la sensibilisation à la santé mentale et à la fourniture d’un soutien adapté à la culture des personnes d’origine noire et africaine dans tout le Canada. Par le biais de la défense des droits, de l’éducation et de l’engagement communautaire, Santé mentale des Noirs Canada s’efforce d’éliminer les barrières systémiques et de promouvoir le bien-être mental au sein de la communauté noire.

À propos de GreenShield Canada :

GreenShield est une organisation de services de santé et d’assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur – payeur. Elle offre des services d’assurance, d’administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d’offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En jumelant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l’accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d’entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l’entremise de son secteur axé sur l’impact social, GreenShield Communautaire. L’entreprise a pour objectif global d’investir 75 millions de dollars dans des initiatives d’impact social pour améliorer la vie d’au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d’ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires, en médicaments essentiels et en gestion des maladies chroniques.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d’innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure de réaliser sa mission : promouvoir une meilleure santé pour tous.