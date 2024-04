La croissance mondiale des paiements en temps réel est « durable » – Rapport mondial de l’ACI

2024 Prime Time for Real Time report: From real-time potential to real-time proof.

OMAHA, Nebraska--(BUSINESS WIRE)--La croissance mondiale des paiements en temps réel a atteint des niveaux durables avec 266,2 milliards de transactions de paiements en temps réel enregistrées en 2023, soit une croissance de 42,2 % en glissement annuel, selon le rapport 2024 Prime Time for Real-Time publié par ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), leader mondial des logiciels de paiement en temps réel, en partenariat avec GlobalData, société leader dans le domaine des données et de l’analyse.

Alors que les rapports précédents mettaient en évidence les avantages économiques des paiements en temps réel et leur adoption par les consommateurs du monde entier, le rapport de cette année, qui en est à sa cinquième édition, se penche sur certains des principaux marchés de paiements en temps réel du monde, en soulignant les facteurs qui ont permis à ces pays de mettre en place des écosystèmes de paiements en temps réel de bout en bout réussis. Le rapport révèle également que de nombreux nouveaux entrants sur le marché mondial rattrapent rapidement leur retard, tandis que les législateurs et les banques centrales du monde entier poussent à l’adoption, déterminés à récolter les avantages économiques des paiements en temps réel et à favoriser l’inclusion financière de leurs citoyens.

Principaux résultats en un coup d’œil

Au niveau mondial, 575,1 milliards de transactions en temps réel sont prévues d’ici 2028, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,7 % pour la période 2023-2028. D’ici 2028, les paiements en temps réel devraient représenter 27,1 % de tous les paiements électroniques dans le monde.

L’Inde continue de dominer le marché mondial des paiements en temps réel, avec 129,3 milliards de transactions en 2023, soit plus que les dix premiers marchés mondiaux de paiements en temps réel réunis. Sur l’ensemble des paiements électroniques effectués en Inde, 84 % sont désormais en temps réel.

Le Brésil a connu une croissance remarquable de 77,9 % en glissement annuel en 2023, avec 37,4 milliards de transactions en temps réel. Le Brésil est le leader incontesté des paiements en temps réel en Amérique latine, responsable de 75 % de toutes les transactions dans la région. D’autres pays d’Amérique latine vont de l’avant avec des initiatives de modernisation des paiements en temps réel, cherchant à reproduire le succès du Brésil. Le Pérou et la Colombie devraient avoir les TCAC les plus élevés de la région pour la période 2023-2028, avec respectivement 51,2 % et 42,6 %.

L’Asie-Pacifique (APAC) est le plus grand marché des paiements en temps réel, avec 185,8 milliards de transactions en 2023, soit 24,0 % de tous les paiements électroniques de la région. Avec quatre des cinq premiers marchés de paiements en temps réel en volume, la région APAC devrait enregistrer plus de 351,5 milliards de transactions en temps réel d’ici 2028, soit un TCAC de 13,6 % pour la période 2023-2028.

Le Moyen-Orient est le marché des paiements en temps réel qui connaît la plus forte croissance au niveau mondial. Oman, le Koweït et le Qatar ont tous lancé des programmes en 2023, rejoignant ainsi des acteurs régionaux plus établis comme l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Le TCAC 2023-2028 pour la région est de 28,8 % et les transactions devraient passer de 855 millions à 3,0 milliards d’ici 2028.

Le règlement de l’Union européenne (UE) sur les paiements instantanés, adopté en février 2024, devrait stimuler le volume des paiements instantanés dans l’espace unique de paiement en euros, qui comprend les 27 États membres de l’UE. D’ici 2028, les paiements instantanés devraient représenter 13 % de tous les paiements électroniques en Europe, contre 8 % en 2023.

L’Amérique du Nord est un marché de croissance majeur à surveiller, principalement en raison du lancement du service FedNow aux États-Unis en 2023, avec un TCAC prévu pour 2023-2028 de 27,1 %.

Le Nigeria est le leader incontesté des paiements en temps réel en Afrique, un autre marché en pleine croissance. Le pays a enregistré 7,9 milliards de transactions en 2023 ; les paiements en temps réel représentaient une part impressionnante de 82,1 % de tous les paiements électroniques en 2023.

Analyses approfondies du marché : leçons tirées des marchés des paiements en temps réel les plus performants

Pour la première fois, le rapport de cette année se penche sur cinq des marchés de paiements en temps réel les plus performants au monde (Inde, Brésil, Indonésie, Malaisie et Pays-Bas) en analysant les facteurs déterminants et les cas d’utilisation qui ont permis à ces pays de développer des écosystèmes de paiements en temps réel florissants, capables de transformer les entreprises et d’améliorer la vie des consommateurs.

Le pouvoir de la collaboration : qu’il s’agisse d’un mandat gouvernemental ou d’un consensus sectoriel, les systèmes de paiement en temps réel prospèrent grâce à une collaboration active. Les institutions financières, les prestataires de services de paiement, les banques centrales et les institutions gouvernementales, les commerçants et les parties prenantes tierces doivent travailler ensemble pour construire et exploiter des écosystèmes de paiements en temps réel performants.

qu’il s’agisse d’un mandat gouvernemental ou d’un consensus sectoriel, les systèmes de paiement en temps réel prospèrent grâce à une collaboration active. Les institutions financières, les prestataires de services de paiement, les banques centrales et les institutions gouvernementales, les commerçants et les parties prenantes tierces doivent travailler ensemble pour construire et exploiter des écosystèmes de paiements en temps réel performants. Des écosystèmes de paiement ouverts et inclusifs : les marchés de paiements en temps réel les plus performants favorisent des environnements riches en sociétés de technologie financière. L’étude montre que ces dernières et les petites banques jouent un rôle de plus en plus important dans les écosystèmes de paiements en temps réel des principaux marchés mondiaux. Les grandes banques devront réévaluer leurs stratégies et forger de nouveaux partenariats avec les sociétés de technologie financière pour rester compétitives sur les marchés des paiements en temps réel qui connaissent une croissance rapide dans le monde entier.

: les marchés de paiements en temps réel les plus performants favorisent des environnements riches en sociétés de technologie financière. L’étude montre que ces dernières et les petites banques jouent un rôle de plus en plus important dans les écosystèmes de paiements en temps réel des principaux marchés mondiaux. Les grandes banques devront réévaluer leurs stratégies et forger de nouveaux partenariats avec les sociétés de technologie financière pour rester compétitives sur les marchés des paiements en temps réel qui connaissent une croissance rapide dans le monde entier. Des incitations fortes pour les commerçants : l’adoption et l’adhésion des commerçants sont cruciales pour la croissance des paiements en temps réel. Le gouvernement indien, par exemple, a supprimé les taux de remise des commerçants et a distribué à tous les commerçants des codes QR pour l’acceptation de l’UPI, incitant activement les commerçants de toutes tailles à accepter les paiements UPI.

: l’adoption et l’adhésion des commerçants sont cruciales pour la croissance des paiements en temps réel. Le gouvernement indien, par exemple, a supprimé les taux de remise des commerçants et a distribué à tous les commerçants des codes QR pour l’acceptation de l’UPI, incitant activement les commerçants de toutes tailles à accepter les paiements UPI. Un flux constant de nouveaux cas d’utilisation conviviaux : les paiements en temps réel prospèrent dans les pays où des cas d’utilisation innovants ont été adoptés en masse par les consommateurs ou les entreprises. Qu’il s’agisse de factures de services publics ou de taxes, de transports publics ou de péages routiers, de paiements d’abonnements ou de courses hebdomadaires, les consommateurs des marchés les plus prospères paient désormais en temps réel.

: les paiements en temps réel prospèrent dans les pays où des cas d’utilisation innovants ont été adoptés en masse par les consommateurs ou les entreprises. Qu’il s’agisse de factures de services publics ou de taxes, de transports publics ou de péages routiers, de paiements d’abonnements ou de courses hebdomadaires, les consommateurs des marchés les plus prospères paient désormais en temps réel. Les liens de paiement transfrontaliers en temps réel sont la prochaine grande frontière : les efforts déployés pour étendre le temps réel aux paiements transfrontaliers portent enfin leurs fruits, et les pays asiatiques montrent la voie. Les paiements effectués à l’aide du populaire système indien UPI peuvent désormais être réalisés en Malaisie, en Indonésie, dans les Émirats arabes unis et en France, et les utilisateurs du système malaisien DuitNow peuvent désormais effectuer des paiements en temps réel par code QR depuis l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande et la Chine.

: les efforts déployés pour étendre le temps réel aux paiements transfrontaliers portent enfin leurs fruits, et les pays asiatiques montrent la voie. Les paiements effectués à l’aide du populaire système indien UPI peuvent désormais être réalisés en Malaisie, en Indonésie, dans les Émirats arabes unis et en France, et les utilisateurs du système malaisien DuitNow peuvent désormais effectuer des paiements en temps réel par code QR depuis l’Indonésie, Singapour, la Thaïlande et la Chine. Fraude sur les paiements en temps réel : l’IA générative modifie la nature et l’ampleur des attaques frauduleuses, mais le secteur relève le défi. Les initiatives en faveur des droits des consommateurs, les programmes d’éducation et les interventions gouvernementales, combinées aux nouvelles technologies et méthodes de lutte contre la fraude basée sur l’IA, commencent à avoir un impact.

« Le rapport de cette année met en évidence les principaux facteurs de réussite qui ont permis à certains pays d’aller de l’avant dans la modernisation des paiements en temps réel et de récolter d’énormes avantages pour les consommateurs et les entreprises », déclare Craig Ramsey, directeur mondial des paiements en temps réel chez ACI Worldwide. « Les paiements en temps réel modernes nécessitent une collaboration et encouragent une nouvelle génération d’entrants sur le marché avec lesquels les banques doivent soit rivaliser, soit coopérer, et souvent les deux. Les systèmes de paiement en temps réel les plus performants au monde, notamment ceux de l’Inde et du Brésil, présentent également des cas d’utilisation dont la popularité dépasse l’imagination.

« Les paiements en temps réel, et en particulier les paiements transfrontaliers, sont l’avenir. Ils éliminent les frictions liées aux paiements, fournissent une plus grande liquidité au système financier et, en fin de compte, stimulent la croissance économique et l’inclusion financière », déclare Debbie Guerra, directrice des produits chez ACI Worldwide. « Les banques doivent se demander si elles maximisent réellement les moyens en temps réel sur leur marché et si le fait de limiter leur engagement au minimum signifie également limiter leur part potentielle de l’avenir des paiements. »

Note aux éditeurs : tous les faits et chiffres clés peuvent être consultés en un coup d’œil dans notre infographie Prime Time for Real-Time 2024.

