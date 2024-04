 Pagamentos em tempo real têm crescimento global “sustentável” e novas usabilidades levam as transações a níveis recordes, aponta Relatório ACI Worldwide

2024 Prime Time for Real Time report: From real-time potential to real-time proof.

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--O crescimento global dos pagamentos em tempo real atingiu níveis sustentáveis, com 266,2 bilhões de transações registradas em 2023 – um crescimento anual de 42,2% – de acordo com o relatório Prime Time for Real-Time 2024, desenvolvido pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder global em software de pagamentos em tempo real de caráter essencial, em parceria com a GlobalData, empresa líder em dados e análises.

Embora os relatórios anteriores tenham destacado os benefícios econômicos dos pagamentos em tempo real e da adesão dos consumidores em todo o mundo, o relatório deste ano – agora na sua quinta edição – analisa profundamente alguns dos principais mercados mundiais desta modalidade, destacando os fatores que permitiram que esses países construíssem ecossistemas de pagamentos em tempo real de ponta a ponta. O relatório também revela que muitos dos novos participantes no mercado ao redor do globo estão se posicionando, com legisladores e bancos centrais pressionando pela adoção e determinados a colher os benefícios econômicos dos pagamentos em tempo real, além de promover a inclusão financeira dos cidadãos.

Resumo das principais descobertas:

Globalmente, estão previstas 575,1 bilhões de transações em tempo real até 2028, representando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 16,7% para 2023-2028. Até 2028, espera-se que os pagamentos em tempo real representem 27,1% de todos os pagamentos eletrônicos a nível mundial.

A Índia continua dominando o mercado global de pagamentos em tempo real, com 129,3 bilhões de transações em 2023 – mais do que os outros 10 principais mercados de pagamentos em tempo real do mundo combinados. De todos os pagamentos eletrônicos feitos atualmente na Índia, 84% são em tempo real.

O Brasil teve um crescimento anual notável de 77,9% em 2023, com 37,4 bilhões de transações de pagamentos em tempo real. O Brasil é o líder indiscutível em pagamentos em tempo real na América Latina, responsável por 75% de todas as transações na região. Outros países latino-americanos estão avançando com iniciativas de modernização dos pagamentos em tempo real, visando replicar o sucesso do Brasil. A previsão é que o Peru e a Colômbia tenham as CAGRs de 2023-2028 mais elevadas da região, com 51,2% e 42,6%, respectivamente.

A região da Ásia-Pacífico (APAC) é o maior mercado de pagamentos em tempo real, com 185,5 bilhões de transações em 2023, representando 24,0% de todos os pagamentos eletrônicos na região. Com quatro dos cinco principais mercados de pagamentos em tempo real em volume, a APAC deverá registar mais de 351,5 bilhões de transações em tempo real até 2028, uma CAGR 2023-2028 de 13,6%.

O Oriente Médio é o mercado de pagamentos em tempo real que mais cresce a nível mundial. Omã, Kuwait e Qatar lançaram sistemas em 2023, juntando-se a players regionais mais estabelecidos, como a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. O CAGR 2023-2028 para a região é de 28,8% – espera-se que as transações aumentem de 855 milhões para 3 bilhões até 2028.

Estima-se que o Regulamento de Pagamentos Instantâneos da União Europeia (UE), aprovado em fevereiro de 2024, impulsione o volume de transações em toda a Área Única de Pagamentos em Euros, incluindo os 27 estados membros da UE. Até 2028, a previsão é que os pagamentos instantâneos representem 13% de todos os pagamentos eletrônicos na Europa, acima dos 8% em 2023.

A América do Norte é um mercado de grande crescimento a ser observado – principalmente devido ao lançamento do serviço FedNow nos EUA em 2023 – com um CAGR projetado para 2023-2028 de 27,1%.

A Nigéria é o líder indiscutível em pagamentos em tempo real na África, outro grande mercado em crescimento. O país registrou 7,9 bilhões de transações em 2023; os pagamentos em tempo real tiveram uma participação impressionante de 82,1% de todos os pagamentos eletrônicos em 2023.

Aprofundamento: lições dos mercados de pagamentos em tempo real mais bem-sucedidos

Pela primeira vez, o relatório deste ano se aprofunda em cinco dos mercados de pagamentos em tempo real mais bem-sucedidos do mundo — Índia, Brasil, Indonésia, Malásia e Holanda — analisando os fatores determinantes e os casos de uso que permitiram que esses países desenvolvessem ecossistemas prósperos de pagamentos em tempo real com o poder de transformar as empresas e melhorar a vida dos consumidores.

O poder da colaboração: Seja por mandato do governo ou por consenso da indústria, os sistemas de pagamentos em tempo real prosperam através da colaboração ativa. As instituições financeiras, os prestadores de serviços de pagamento, os bancos centrais e instituições governamentais, os comerciantes e terceiros interessados devem trabalhar em conjunto para construir e operar ecossistemas de pagamentos em tempo real bem-sucedidos.

Seja por mandato do governo ou por consenso da indústria, os sistemas de pagamentos em tempo real prosperam através da colaboração ativa. As instituições financeiras, os prestadores de serviços de pagamento, os bancos centrais e instituições governamentais, os comerciantes e terceiros interessados devem trabalhar em conjunto para construir e operar ecossistemas de pagamentos em tempo real bem-sucedidos. Ecossistemas de pagamentos abertos e inclusivos: Os mercados de pagamentos em tempo real mais bem-sucedidos estão promovendo ambientes ricos em fintechs. A pesquisa mostra que as fintechs e os bancos menores desempenham um papel cada vez mais significativo nos ecossistemas de pagamentos em tempo real dos principais mercados mundiais. Os bancos de maior dimensão terão de reavaliar estratégias e criar novas parcerias com fintechs para se manterem competitivos nesse mercado em rápido crescimento ao redor do mundo.

Os mercados de pagamentos em tempo real mais bem-sucedidos estão promovendo ambientes ricos em fintechs. A pesquisa mostra que as fintechs e os bancos menores desempenham um papel cada vez mais significativo nos ecossistemas de pagamentos em tempo real dos principais mercados mundiais. Os bancos de maior dimensão terão de reavaliar estratégias e criar novas parcerias com fintechs para se manterem competitivos nesse mercado em rápido crescimento ao redor do mundo. Fortes incentivos para comerciantes: A adoção e aceitação pelos comerciantes são cruciais para o crescimento dos pagamentos em tempo real. O governo indiano, por exemplo, removeu as taxas de desconto dos comerciantes e emitiu QR codes para todos os comerciantes, para a aceitação da Interface Unificada de Pagamentos (UPI), que é um sistema de pagamento instantâneo local. Com isso, incentiva ativamente os comerciantes de todos os tamanhos a aceitarem pagamentos da UPI.

A adoção e aceitação pelos comerciantes são cruciais para o crescimento dos pagamentos em tempo real. O governo indiano, por exemplo, removeu as taxas de desconto dos comerciantes e emitiu QR codes para todos os comerciantes, para a aceitação da Interface Unificada de Pagamentos (UPI), que é um sistema de pagamento instantâneo local. Com isso, incentiva ativamente os comerciantes de todos os tamanhos a aceitarem pagamentos da UPI. Fluxo constante de novos cases acessíveis: Os pagamentos em tempo real prosperam em países onde cases inovadores foram adotados em massa por consumidores ou empresas. Sejam em contas de serviços públicos ou de impostos, passagens de transportes ou portagens rodoviárias, pagamentos de assinaturas ou compras semanais de mercado, os consumidores nos países mais bem-sucedidos agora estão pagando em tempo real.

Os pagamentos em tempo real prosperam em países onde cases inovadores foram adotados em massa por consumidores ou empresas. Sejam em contas de serviços públicos ou de impostos, passagens de transportes ou portagens rodoviárias, pagamentos de assinaturas ou compras semanais de mercado, os consumidores nos países mais bem-sucedidos agora estão pagando em tempo real. Links de pagamentos em tempo real entre fronteiras são o próximo grande passo: Os esforços para estender os pagamentos transfronteiriços em tempo real estão finalmente dando frutos e os países asiáticos estão na liderança. Os pagamentos usando o popular esquema UPI da Índia agora podem ser feitos na Malásia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e França, bem como os usuários do DuitNow da Malásia agora podem fazer pagamentos em tempo real com QR code da Indonésia, Cingapura, Tailândia e China.

Os esforços para estender os pagamentos transfronteiriços em tempo real estão finalmente dando frutos e os países asiáticos estão na liderança. Os pagamentos usando o popular esquema UPI da Índia agora podem ser feitos na Malásia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e França, bem como os usuários do DuitNow da Malásia agora podem fazer pagamentos em tempo real com QR code da Indonésia, Cingapura, Tailândia e China. Fraude em pagamentos em tempo real: A IA generativa está mudando a natureza e a escala dos ataques fraudulentos, mas a indústria está à altura do desafio. As iniciativas de direitos dos consumidores, os programas educativos e as intervenções governamentais – combinados com novas tecnologias e métodos antifraude baseados em IA – começam a ter impacto.

“O relatório deste ano destaca os principais fatores de sucesso que permitiram a alguns países avançar com a modernização dos pagamentos em tempo real e colher enormes benefícios para os consumidores e as empresas”, diz Craig Ramsey, chefe global de pagamentos em tempo real da ACI Worldwide. “Os pagamentos modernos em tempo real exigem colaboração e incentivam uma nova geração de participantes no mercado com os quais os bancos podem tanto competir quanto cooperar. Os esquemas de pagamentos em tempo real mais bem-sucedidos do mundo, especialmente os da Índia e do Brasil, também apresentam cases que se mostraram populares além do esperado”, complementa.

“Os pagamentos em tempo real – e especialmente os pagamentos entre fronteiras – são o futuro. Eles eliminam a atrito nos pagamentos, proporcionam maior liquidez ao sistema financeiro e, em último caso, impulsionam o crescimento econômico e a inclusão financeira”, afirma Thomas Warsop, presidente e CEO da ACI Worldwide. “Os bancos devem considerar se estão realmente maximizando as oportunidades do tempo real em seus mercados, já que limitar esse compromisso ao mínimo também significa limitar a participação potencial no futuro dos pagamentos”, conclui.

Nota aos editores: Todos os principais fatos e números resumidos podem ser encontrados em nosso infográfico Prime Time for Real-Time 2024, anexado no e-mail.

