PsiQuantum s'apprête à construire le premier ordinateur quantique tolérant aux pannes à échelle commerciale au monde en Australie

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--PsiQuantum annonce aujourd’hui la construction du premier ordinateur quantique à échelle commerciale au monde sur un site stratégiquement situé près de l’aéroport de Brisbane, en Australie. Les gouvernements du Commonwealth australien et du Queensland investiront 940 millions AUD (620 millions USD) dans PsiQuantum par le biais d'un ensemble financier comprenant des capitaux propres, des subventions et des prêts. PsiQuantum exécute un plan proactif pour que le site soit opérationnel d'ici la fin de 2027. Un ordinateur quantique tolérant aux pannes sera capable de résoudre des problèmes commercialement utiles dans toutes les industries basées sur la chimie, les mathématiques et la physique ; transformant ainsi les industries critiques – y compris les énergies renouvelables, les minéraux et les métaux, les soins de santé et les transports – qui propulseront l’économie mondiale pour les décennies à venir.

L’industrie de l’informatique quantique est depuis longtemps confrontée à des défis d’échelle complexes dans la construction d’un ordinateur quantique doté de suffisamment de qubits physiques pour permettre la correction d’erreurs, ce qui le rend capable de tenir les promesses de l’informatique quantique. PsiQuantum a mis à l'échelle son architecture basée sur la fusion à l'aide d'une approche photonique, encodant des qubits dans des particules de lumière et en tirant parti d'une infrastructure avancée dans l'industrie de la fabrication de semiconducteurs pour fabriquer et tester des millions de dispositifs photoniques. Le premier système à échelle commerciale de PsiQuantum sera dans l'ordre d’un million de qubits physiques et d’une empreinte hyperscale avec une architecture modulaire capable de tirer parti des technologies de refroidissement cryogénique existantes.

« Un ordinateur quantique à échelle commerciale représente une occasion de construire une nouvelle base pratique d’infrastructure informatique et, ce faisant, de déclencher la prochaine révolution industrielle », déclare Jeremy O’Brien, CEO, PsiQuantum. « Cette plateforme contribuera à résoudre les problèmes impossibles d’aujourd’hui et servira d’outil pour concevoir les solutions dont nous avons désespérément besoin pour préserver notre avenir. Nous sommes ravis de nous associer aux gouvernements australien et du Queensland alors que l'équipe de PsiQuantum fait un grand pas en avant dans sa mission visant à concrétiser les promesses de l’informatique quantique. »

PsiQuantum travaille au côté des leaders sectoriels du monde entier dont les produits et les technologies sont enracinés dans la chimie et la science fondamentales, comme le développement de nouveaux médicaments, des technologies d'énergie renouvelable plus efficaces, y compris les batteries et les cellules solaires, et des améliorations majeures dans les processus de production de sources d'énergie renouvelables telles que l'ammoniac vert et l'hydrogène vert.

« L’approbation du gouvernement australien marque une nouvelle étape cruciale dans la mission de PsiQuantum consistant à fournir les premiers ordinateurs quantiques utiles au monde », déclare Stratton Sclavos, Chief Business Officer, PsiQuantum. « Avec un ordinateur quantique à échelle commerciale en vue, nos équipes d’applications ont travaillé avec des entreprises de premier plan dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la fabrication de semiconducteurs, de l’aérospatiale, des produits chimiques et des services financiers pour veiller à ce que les applications quantiques tolérantes aux pannes soient prêtes à être déployées lorsque le système sera opérationnel. »

À propos de PsiQuantum :

PsiQuantum a été créé en 2015 et son siège social est situé à Palo Alto, en Californie. La mission de l’entreprise est de construire et de déployer les premiers systèmes informatiques quantiques utiles et tolérants aux pannes au monde. L’approche photonique de PsiQuantum lui permet de tirer parti de la fabrication à grand volume de semiconducteurs et de l’infrastructure cryogénique existante pour faire évoluer rapidement ses systèmes.

