 ACI Worldwide報告：全球即時支付業務量呈「永續」成長，新使用案例推動交易量創新高

內布拉斯加州奧馬哈--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW)是任務關鍵-即時支付軟體的全球領導者。該公司與首屈一指的資料和分析公司GlobalData合作發表的《2024年即時支付黃金期》(2024 Prime Time for Real-Time)報告顯示，全球即時支付已實現永續成長，2023年即時支付交易量達到2662億筆，較去年同期成長42.2%。

往年報告多強調即時支付的經濟效益和世界各地消費者的接受程度，而今年的報告（現為第五期）則對一些全球首屈一指的即時支付市場進行深度剖析，側重研究這些國家能夠成功建立端對端即時支付生態系統背後的推動因素。報告還顯示，全球許多新進入市場的國家正迅速迎頭趕上，世界各地的立法者和央行紛紛推動即時支付的普及，力求從中取得經濟效益，同時提升本國公民的金融包容性。

關鍵研究結果一覽

到2028年，全球即時交易量可望達到5751億筆，年均複合成長率(CAGR)為16.7%（2023至2028年）。同樣到2028年，即時支付量可望占全球所有電子支付量的27.1%。

印度繼續主導全球即時支付市場，2023年交易量達到了1293億筆，超過全球其餘前十大即時支付市場的總和。目前，在印度的所有電子支付中，84%為即時支付。

2023年，巴西的即時支付交易量將達到374億筆，較去年同期大增77.9%。巴西是拉丁美洲地區無可爭議的即時支付領導者，占該地區所有交易量的75%。其他拉丁美洲國家也在積極推進即時支付現代化升級計畫，希望效仿巴西的成功。據預測，秘魯和哥倫比亞的2023-2028年CAGR將分別達到51.2%和42.6%，居該地區前兩位。

亞太地區是全球最大的即時支付市場，2023年交易量將達到1858億筆，占該地區電子支付總量的24.0%。在交易量排名前五的即時支付市場中，亞太地區佔據了四席，預計到2028年，該地區的即時交易量將超過3515億筆，2023-2028年CAGR為13.6%。

中東是全球成長最快的即時支付市場。繼沙烏地阿拉伯、巴林和阿拉伯聯合大公國等在即時支付領域根基較深的地區市場之後，阿曼、科威特和卡達也於2023年推出了相關計畫。預計該地區的2023-2028年CAGR為28.8%，到2028年，交易量可望從8.55億筆增至30億筆。

歐盟《即時支付條例》於2024年2月獲得通過，可望推高單一歐元支付區（包括27個歐盟會員國）的即時支付交易量。到2028年，即時支付可望占歐洲所有電子支付的13%，高於2023年的8%。

北美是一個值得關注的主要成長市場（主要原因在於美國於2023年推出了FedNow服務），預計2023-2028年CAGR將達到27.1%。

奈及利亞是非洲公認的即時支付領導者，也是另一個主要成長市場。2023年，該國的交易量達到79億筆；同年，即時支付在其所有電子支付中的佔有率達到82.1%，令人印象深刻。

市場深度剖析：來自最成功的即時支付市場的經驗

今年的報告首次對全球五個最為成功的即時支付市場（印度、巴西、印尼、馬來西亞和荷蘭）進行了深度解讀，分析了這些國家蓬勃發展的即時支付生態系統的推動因素和使用案例，這些生態系統具備推動企業轉型和改善消費者生活的強大力量。

合作的力量 ：無論是政府規定還是產業共識，即時支付系統的蓬勃發展都離不開積極合作。金融機構、支付服務提供者、央行和政府機構、商家和第三方利害關係人必須通力合作，才能建構和營運成功的即時支付生態系統。

：無論是政府規定還是產業共識，即時支付系統的蓬勃發展都離不開積極合作。金融機構、支付服務提供者、央行和政府機構、商家和第三方利害關係人必須通力合作，才能建構和營運成功的即時支付生態系統。 開放包容的支付生態系統 ：最成功的幾大即時支付市場正在努力培育金融科技主導的環境。研究顯示，金融科技公司和小型銀行在全球領先市場的即時支付生態系統中發揮著越來越重要的作用。而大型銀行需要重新評估各項策略，並與金融科技公司建立新的合作關係，才能在全球快速成長的即時支付市場中保持競爭力。

：最成功的幾大即時支付市場正在努力培育金融科技主導的環境。研究顯示，金融科技公司和小型銀行在全球領先市場的即時支付生態系統中發揮著越來越重要的作用。而大型銀行需要重新評估各項策略，並與金融科技公司建立新的合作關係，才能在全球快速成長的即時支付市場中保持競爭力。 針對商家的強有力激勵措施 ：在商家中的普及和接受對即時支付的發展至關重要。例如，印度政府取消了商家折扣率，並向所有商家發放了支援統一支付介面(UPI)的2D碼，積極鼓勵各種規模的商家接受UPI支付。

：在商家中的普及和接受對即時支付的發展至關重要。例如，印度政府取消了商家折扣率，並向所有商家發放了支援統一支付介面(UPI)的2D碼，積極鼓勵各種規模的商家接受UPI支付。 易於操作的新使用案例不斷湧現 ：在消費者或企業大規模採用創新型使用案例的國家，即時支付獲得了蓬勃發展。無論是水電費或稅單、車票或道路收費、訂閱付款還是每週的雜貨店購物，幾大最成功市場的消費者如今都在使用即時支付。

：在消費者或企業大規模採用創新型使用案例的國家，即時支付獲得了蓬勃發展。無論是水電費或稅單、車票或道路收費、訂閱付款還是每週的雜貨店購物，幾大最成功市場的消費者如今都在使用即時支付。 跨境即時支付連動成為下一個重要尖端領域 ：如今，將即時支付擴展到跨境支付的努力終於得到回報，而亞洲國家更是引領這一趨勢。現在，馬來西亞、印尼、阿拉伯聯合大公國和法國可以透過印度廣受歡迎的UPI機制進行支付。馬來西亞的DuitNow使用者現在可以 進行與印尼、新加坡、泰國和中國的跨境2D碼即時支付。

：如今，將即時支付擴展到跨境支付的努力終於得到回報，而亞洲國家更是引領這一趨勢。現在，馬來西亞、印尼、阿拉伯聯合大公國和法國可以透過印度廣受歡迎的UPI機制進行支付。馬來西亞的DuitNow使用者現在可以 進行與印尼、新加坡、泰國和中國的跨境2D碼即時支付。 即時支付詐騙：生成式人工智慧正在改變詐騙攻擊的性質和規模，但整個產業也正面臨這一挑戰。消費者權益計畫、教育計畫和政府介入，加上新的人工智慧反詐騙技術和方法，如今已經開始發揮作用。

ACI Worldwide即時支付全球主管Craig Ramsey表示：「今年的報告重點提到了若干關鍵的成功因素，它們推動一些國家進行了大刀闊斧的即時支付現代化升級，並為消費者和企業帶來了巨大的效益。現代即時支付離不開各方的合作，也鼓勵下一代市場參與者加入，促使銀行要麼與之競爭，要麼與之合作——往往兩者兼而有之。事實證明，對於全球最成功即時支付計畫（尤其是在印度和巴西實施的計畫）而言，其使用案例的受歡迎程度超乎想像。」

ACI Worldwide產品長Debbie Guerra表示：「即時支付——尤其是跨境支付——是未來的大勢所趨。它們消除了支付過程中的摩擦障礙，可提升金融體系的流動性，並最終推動經濟成長和普惠金融。銀行應考慮它們是否真正充分利用了所在市場上的即時支付發展契機，以及制約其對最低標準的承諾是否也表示限制了其在未來支付中的潛在佔有率。」

致編輯：所有重要事實和資料一覽可在我們的《2024即時支付黃金期資訊圖表》中查看。

關於ACI Worldwide

ACI Worldwide是任務關鍵型即時支付軟體的全球領導者。領先公司、金融科技公司及金融顛覆者使用我們可靠、安全、可擴展的解決方案來處理和管理數位化支付、對全通路商務支付提供支援、遞交和處理帳單支付，以及管理詐騙和風險。我們致力於將全球化與在地化相結合，推動支付和商業的即時數位化轉型。

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